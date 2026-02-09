НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в предприятие
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Фоторепортаж Драка вратарей и радость Радулова: как прошел заключительный день Матча звезд — видео

Драка вратарей и радость Радулова: как прошел заключительный день Матча звезд — видео

Посмотрите фоторепортаж с финального дня матча звезд КХЛ

1 949
В финале Матча звезд Егор Сурин играл против Александра Радулова | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ финале Матча звезд Егор Сурин играл против Александра Радулова | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В финале Матча звезд Егор Сурин играл против Александра Радулова

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Екатеринбурге прошли решающие матчи звездного уикенда КХЛ. Соперники разыграли победный приз и третье место. Хотя все игры были товарищескими, награда за победу была самой настоящей. За игрой наблюдали почти одиннадцать с половиной тысяч зрителей. Если вас не было среди них — посмотрите, какое это было красочное представление в фоторепортаже наших коллег из E1.RU.

Предматчевое шоу было посвящено Уральским горам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПредматчевое шоу было посвящено Уральским горам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
На открытии звучала живая музыка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа открытии звучала живая музыка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Надо льдом поднялись воздушные акробатки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНадо льдом поднялись воздушные акробатки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Болельщики подготовились к игре | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБолельщики подготовились к игре | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Пока на льду рисовали горы и изображали сражение титанов, музыканты задавли ритм | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПока на льду рисовали горы и изображали сражение титанов, музыканты задавли ритм | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Зрелище было эпическое | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗрелище было эпическое | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Первыми на лед вышли команды Ural Stars и World Stars — проигравшие в полуфинальных матчах разыграли между собой третье место и два миллиона рублей призовых. Победила сборная уральских клубов, 9:6, а нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин набрал три очка по системе «гол+пас».

Николай Заварухин и Андрей Разин&nbsp;— самый уральский тренерский дуэт | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНиколай Заварухин и Андрей Разин&nbsp;— самый уральский тренерский дуэт | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
В решающих матчах борьбы было больше, чем в полуфиналах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ решающих матчах борьбы было больше, чем в полуфиналах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Новичок «Автомобилиста» Спронг тоже отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНовичок «Автомобилиста» Спронг тоже отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Владимир Галкин пропустил шесть шайб, но его партнеры забили больше | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВладимир Галкин пропустил шесть шайб, но его партнеры забили больше | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Егор Яковлев огорчил Адами Шила | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕгор Яковлев огорчил Адами Шила | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Не торопись, брат! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНе торопись, брат! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
В этом сезоне играли четыре команды: уральская команда, в которую вошли хоккеисты «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд, команда молодых звезд и сборная легионеров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ этом сезоне играли четыре команды: уральская команда, в которую вошли хоккеисты «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд, команда молодых звезд и сборная легионеров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Матчи были эффектными | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМатчи были эффектными | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Каждый команда получила новенькую форму | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКаждый команда получила новенькую форму | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
+1
На трибунах собрались хоккейные болельщики | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа трибунах собрались хоккейные болельщики | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Уральские звезды заработали два миллиона рублей на команду, награду вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУральские звезды заработали два миллиона рублей на команду, награду вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Уральские звезды заработали два миллиона рублей на команду, награду вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Перед болельщиками выступила исполнительница Bearwolf. Вы знаете ее хиты — «Один в поле воин», «Валькирия», «Годзилла», они завирусились в Сети сильнее, чем грипп в сезон простуд.

Вы наверняка слышали песни Bearwolf, листая короткие видео в Интернете | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВы наверняка слышали песни Bearwolf, листая короткие видео в Интернете | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вы наверняка слышали песни Bearwolf, листая короткие видео в Интернете

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Талисманы команд на подтанцовке | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТалисманы команд на подтанцовке | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Талисманы команд на подтанцовке

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Ну а дальше наступила пора конкурсов. Игроки соревновались в силе броска, голкиперы выполняли сложные задания на защиту ворот, точность паса и ударов от ворот до ворот и тоже бросали на силу. Ну а тренеры устроили хоккейный керлинг!

Игроки устроили настоящее шоу на льду | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИгроки устроили настоящее шоу на льду | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Присмотритесь, что написано на кепке Миллера Митчела, кажется, он собрался на выборы президента «Ак Барса»! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПрисмотритесь, что написано на кепке Миллера Митчела, кажется, он собрался на выборы президента «Ак Барса»! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Голкиперы выполняли сложные задания на защиту ворот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUГолкиперы выполняли сложные задания на защиту ворот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Ого! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОго! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Также игроки выполняли задания на защиту ворот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТакже игроки выполняли задания на защиту ворот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Тренеры тоже взялись за клюшки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТренеры тоже взялись за клюшки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Тренер «Металлурга» Андрей Разин — читер. В тренерском конкурсе, похожем на керлинг, он использовал швабру, раскидал чужие шайбы и свою доставил в центр льда. Но ему не дали первое место. Зато было весело.

Победителем стал тренер KHL U23 Stars Игорь Гришин (тренер «Нефтехимика»), но приз зрительских симпатий — у Разина!

Источник:

Даниил Румянцев / E1.RU

Андрей Белозеров из «Нефтехимика» что-то объясняет будущим звездам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАндрей Белозеров из «Нефтехимика» что-то объясняет будущим звездам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Андрей Белозеров из «Нефтехимика» что-то объясняет будущим звездам

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Григорий Дронов&nbsp;из «Трактора»&nbsp;— победитель конкурса на силу броска, он разогнал шайбу до 154 километров в час! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUГригорий Дронов&nbsp;из «Трактора»&nbsp;— победитель конкурса на силу броска, он разогнал шайбу до 154 километров в час! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Григорий Дронов из «Трактора» — победитель конкурса на силу броска, он разогнал шайбу до 154 километров в час!

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин одержал победу в конкурсе голкиперов! Награждал его легендарный Павел Дацюк. Но вы посмотрите, как Владимир вложился в решающий бросок. Скорость шайбы превысила сто километров в час!

Скорость шайбы превысила сто километров в час! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСкорость шайбы превысила сто километров в час! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Скорость шайбы превысила сто километров в час!

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Награду за победу в конкурсе Галкин получил из рук Павла Дацюка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНаграду за победу в конкурсе Галкин получил из рук Павла Дацюка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Награду за победу в конкурсе Галкин получил из рук Павла Дацюка

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Еще немного атмосферы с арены

Источник:

Даниил Румянцев / E1.RU

Вот что Владимир Галкин рассказал о своей победе в конкурсе вратарей. Кстати, он впервые участвует в Матче звезд.

«Так получилось, что по инерции вперед полетел. Раз почувствовал, что начал падать, пришлось где-то и актерство изображать, чтобы все красиво в моменте было. Пока не знаю, доволен я или нет, надо пересмотреть бросок. Специально ничего не тренировал. Самое сложное было от лицевой попасть в дальние ворота», — сказал Владимир.

В финале сошлись сборная российских звезд КХЛ и команда молодежи до 23 лет. Парни в зеленой форме старались выиграть, но матерые хоккеисты быстро сделали разницу и довели дело до разгрома. Кстати, во втором периоде случилась массовая драка вратарей — и судьи влепили им всем по пять минут штрафа!

Кажется, на лед решили выскочить все и сразу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКажется, на лед решили выскочить все и сразу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Кажется, на лед решили выскочить все и сразу

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Эта драка вратарей войдет в историю — все оштрафованы, никто не пострадал

Источник:

Анастасия Баранова / E1.RU

У Константина Окулова из «Авангарда» на шлеме&nbsp;— акулий плавник! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУ Константина Окулова из «Авангарда» на шлеме&nbsp;— акулий плавник! | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У Константина Окулова из «Авангарда» на шлеме — акулий плавник!

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Как Радулов зажег на Матче звезд

Отдельно стоит сказать про Александра Радулова. Легендарный игрок провел свой восьмой Матч звезд — и это только в КХЛ! Ему 39 и он в отличной форме. В финале он набрал одно очко, а команда RUS Stars выиграла у молодежи U23 Stars с разгромным счетом 9:2. К слову, Радулов был капитаном команды. А Данил Аймурзин из «Северстали» забил сразу пять голов!

Посмотрите подоборку фотографий финала с Александром Радуловым | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПосмотрите подоборку фотографий финала с Александром Радуловым | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Команда Александра Радулова победила в Матче звезд | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКоманда Александра Радулова победила в Матче звезд | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
+2
Дядя Саша зарядил команду на победу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДядя Саша зарядил команду на победу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
В финале он набрал одно очко | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU В финале он набрал одно очко | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Побеждать приятно и радостно даже в таких выставочных матчах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПобеждать приятно и радостно даже в таких выставочных матчах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Побеждать приятно и радостно даже в таких выставочных матчах

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Серебряные призеры звездной недели | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСеребряные призеры звездной недели | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Серебряные призеры звездной недели

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Молодежь решает, как поделить четыре миллиона призовых | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМолодежь решает, как поделить четыре миллиона призовых | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Молодежь решает, как поделить четыре миллиона призовых

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Главный приз вручали полпред президента на Урале Владимир Жога и президент КХЛ Владимир Морозов, а получали чек Александр Радулов и Вадим Шипачев | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUГлавный приз вручали полпред президента на Урале Владимир Жога и президент КХЛ Владимир Морозов, а получали чек Александр Радулов и Вадим Шипачев | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Главный приз вручали полпред президента на Урале Владимир Жога и президент КХЛ Владимир Морозов, а получали чек Александр Радулов и Вадим Шипачев

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Мы также публиковали подробный репортаж с Матча звезд и эмоции Сурина и Радулова.

ПО ТЕМЕ
Даниил РумянцевДаниил Румянцев
Даниил Румянцев
Заместитель главного редактора E1.RU
Хоккей Александр Радулов Андрей Разин Николай Заварухин Владимир Галкин ХК Локомотив ХК Авангард ХК Северсталь ХК Трактор Матч звезд КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 февраля, 08:10
Радость Радулова)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем