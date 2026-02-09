Драка вратарей и радость Радулова: как прошел заключительный день Матча звезд — видео

В финале Матча звезд Егор Сурин играл против Александра Радулова Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Екатеринбурге прошли решающие матчи звездного уикенда КХЛ. Соперники разыграли победный приз и третье место. Хотя все игры были товарищескими, награда за победу была самой настоящей. За игрой наблюдали почти одиннадцать с половиной тысяч зрителей. Если вас не было среди них — посмотрите, какое это было красочное представление в фоторепортаже наших коллег из E1.RU.

Первыми на лед вышли команды Ural Stars и World Stars — проигравшие в полуфинальных матчах разыграли между собой третье место и два миллиона рублей призовых. Победила сборная уральских клубов, 9:6, а нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин набрал три очка по системе «гол+пас».

Уральские звезды заработали два миллиона рублей на команду, награду вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Перед болельщиками выступила исполнительница Bearwolf. Вы знаете ее хиты — «Один в поле воин», «Валькирия», «Годзилла», они завирусились в Сети сильнее, чем грипп в сезон простуд.

Вы наверняка слышали песни Bearwolf, листая короткие видео в Интернете Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Талисманы команд на подтанцовке Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ну а дальше наступила пора конкурсов. Игроки соревновались в силе броска, голкиперы выполняли сложные задания на защиту ворот, точность паса и ударов от ворот до ворот и тоже бросали на силу. Ну а тренеры устроили хоккейный керлинг!

Тренер «Металлурга» Андрей Разин — читер. В тренерском конкурсе, похожем на керлинг, он использовал швабру, раскидал чужие шайбы и свою доставил в центр льда. Но ему не дали первое место. Зато было весело.

Победителем стал тренер KHL U23 Stars Игорь Гришин (тренер «Нефтехимика»), но приз зрительских симпатий — у Разина! Источник: Даниил Румянцев / E1.RU

Андрей Белозеров из «Нефтехимика» что-то объясняет будущим звездам Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Григорий Дронов из «Трактора» — победитель конкурса на силу броска, он разогнал шайбу до 154 километров в час! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин одержал победу в конкурсе голкиперов! Награждал его легендарный Павел Дацюк. Но вы посмотрите, как Владимир вложился в решающий бросок. Скорость шайбы превысила сто километров в час!

Скорость шайбы превысила сто километров в час! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Награду за победу в конкурсе Галкин получил из рук Павла Дацюка Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Еще немного атмосферы с арены Источник: Даниил Румянцев / E1.RU

Вот что Владимир Галкин рассказал о своей победе в конкурсе вратарей. Кстати, он впервые участвует в Матче звезд.

«Так получилось, что по инерции вперед полетел. Раз почувствовал, что начал падать, пришлось где-то и актерство изображать, чтобы все красиво в моменте было. Пока не знаю, доволен я или нет, надо пересмотреть бросок. Специально ничего не тренировал. Самое сложное было от лицевой попасть в дальние ворота», — сказал Владимир.

В финале сошлись сборная российских звезд КХЛ и команда молодежи до 23 лет. Парни в зеленой форме старались выиграть, но матерые хоккеисты быстро сделали разницу и довели дело до разгрома. Кстати, во втором периоде случилась массовая драка вратарей — и судьи влепили им всем по пять минут штрафа!

Кажется, на лед решили выскочить все и сразу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Эта драка вратарей войдет в историю — все оштрафованы, никто не пострадал Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

У Константина Окулова из «Авангарда» на шлеме — акулий плавник! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как Радулов зажег на Матче звезд

Отдельно стоит сказать про Александра Радулова. Легендарный игрок провел свой восьмой Матч звезд — и это только в КХЛ! Ему 39 и он в отличной форме. В финале он набрал одно очко, а команда RUS Stars выиграла у молодежи U23 Stars с разгромным счетом 9:2. К слову, Радулов был капитаном команды. А Данил Аймурзин из «Северстали» забил сразу пять голов!

Побеждать приятно и радостно даже в таких выставочных матчах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Серебряные призеры звездной недели Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Молодежь решает, как поделить четыре миллиона призовых Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Главный приз вручали полпред президента на Урале Владимир Жога и президент КХЛ Владимир Морозов, а получали чек Александр Радулов и Вадим Шипачев Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU