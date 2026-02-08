Сурин из «Локомотива» вышел на связь после «Матча звезд»: «Мы опозорились»

Егор Сурин признался, что опозорился на «Матче звезд» в Екатеринбурге Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал итоги «Матча звезд», который состоялся в Екатеринбурге 8 февраля. В финале на льду встретились команды KHL RUS Stars, составленная из звезд российского хоккея, ее капитаном стал Александр Радулов, и KHL U23 Stars, куда вошли молодые игроки.

Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу команды KHL RUS Stars, в ней играли Александр Радулов (участвует в Матче звезд восьмой раз) и Георгий Иванов (стал дебютантом).

«Комментарий по матчу: мы опозорились. 2:9. Ну куда? Вообще. Мы вернемся сильнее через год», — написал Егор в своем Tg-канале.

За второе место молодые игроки получили четыре миллиона рублей на всю команду.

Напомним, в этом году «Матч звезд КХЛ» 2026 в Екатеринбурге проходит в обновленном формате. Вместо привычного деления по дивизионам команды сформированы по территориальному и профессиональному признакам. В мини-турнире принимают участие четыре сборные:

KHL Ural Stars — игроки из клубов уральского региона («Автомобилист», «Трактор», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев»;

KHL Rus Stars — лучшие российские игроки из остальных клубов лиги;

KHL World Stars — топ-легионеры КХЛ;

KHL U23 Stars (Молодые звезды) — талантливые игроки в возрасте до 23 лет.