Сурин в воротах, Радулов на льду с детьми: как прошел второй день матча звезд КХЛ. Видео

С 6 по 8 февраля в Екатеринбурге проходит «Матч Звезд КХЛ 2026» (6+), из ярославского «Локомотива» на игру отправились три игрока. Александр Радулов и Георгий Иванов попали в сборную российских звезд хоккея, Егор Сурин — в команду молодых звездочек.

Матч звезд — это выставочная игра, в которой участвуют лучшие игроки спортивной лиги. В 2026-м году соревнования проходят в Екатеринбурге. В этом году играют уральская команда, в которую вошли хоккеисты «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд, команда молодых звезд и сборная легионеров.

Как прошли первые два дня матча? Кто вышел в финал? И какими приемами удивляли хоккеисты зрителей — в репортаже наших коллег из E1.RU с места событий.

Девушка в зелено-синем свитере «Салавата Юлаева» закатала рукав и показала запястье: там была выбита треугольная эмблема уфимской команды. Владислава приехала на «Неделю звезд хоккея» — так официально называется матч звезд, который впервые в истории принимает Екатеринбург на «УГМК-арене». Влада рассказала, как у нее появилось тату.

«”Это было перед ковидом, „Салават“ запустил флешмоб: на что ты готов ради „Салавата Юлаева“. Я набила татуировку и решила: если наши кубок возьмут, я еще и каре готова сделать, — Владислава Сковпина взяла в руку свои длинные волосы и показала, сколько пришлось бы отрезать — почти метр, а потом снова открыла тату под рукавом. — Это был проход в полуфинал. К сожалению, сезон прервался из–за ковида».

Оказалось, Владислава и ее подруга Полина — не просто фанатки, а знаменитые на всю страну ice girls башкирского клуба. В Екатеринбург они приехали поддержать трех игроков «Салавата», которых пригласили поучаствовать в звездном уик-энде.

На «УГМК-арене» в субботу вечером можно было встретить довольных болельщиков в самых причудливых образах.

«Добирались на электричке, ехали четыре часа, дальше на метро, с метро сюда, приключений — во! Обратно на поезде, будем ночевать, спать, пить, веселиться», — описал свой план фанат «Трактора» в темных очках. Он был одет в танковый шлемофон и новенькое, с иголочки, джерси своей команды.

Примерно с такими же установками на игру на «УГМК-арену» пришли все фанаты и просто болельщики. Большая компания явилась, например, из Кургана. Там нет команды КХЛ, но есть поклонники «Автомобилиста».

«Нам подарили билеты, — рассказал Андрей. — Я очень давно болею за „Автомобилист“, за „Авангард“, за „Динамо“ и за „Зауралье“ — он с гордостью показал голубой свитер курганской команды, которая выступает в Высшей лиге. Обстановка здесь шикарная, ждем с нетерпением, когда всё начнется».

Как прошел матч звезд

И шоу началось — зрителям показали уральских кузнецов, которые добывают медь из недр земли и делают из нее прекрасные вещи. Из печи вылетел огненный феникс, который, подобно дракону на прощальной вечеринке Бильбо Бэггинса, промчался над головами изумленной публики. Как феникс сгорает и возрождается из собственного пепла, так и атлеты ежедневной работой выковывают из себя победителей. А потом для болельщиков спела Miravi — ее композиции, стилизованное под этническое славянское пение, органично продолжили визуальное шоу.

Такие звездные матчи — зрелище в некотором роде камерное. Хоккеисты заслужили своим мастерством право выступать здесь, но никогда не играют на максимуме. Однако участие сборной игроков до 23 лет вселяло надежду, что парни захотят показать более опытным соперникам, кто здесь молодая шпана, которая сотрет их с лица земли.

Жаль, но ожидания не оправдались: яркую борьбу и высокие скорости все команды отложили до возвращения в свои клубы. Зато они от души повеселились и порадовали публику. Например, когда вратарь World Stars Зак Фукале вдруг помчался помогать партнерам в нападении, он не забил, зато нарвался на шуточный силовой прием Сурина. Или когда голкипер молодежки Илья Набоков из «Металлурга» вышел исполнять буллит — такое можно увидеть только на этом шоу или во сне.

Молодежка всё-таки победила со счетом 8:5 и забронировала за собой место в финале. Местные болельщики всерьез могут рассчитывать на молодежно-уральский финал. Забегая вперед, скажем, что второй матч между Ural Stars и RUS Stars завершился победой последних, и в финале сыграют молодость против опыта.

Гендер-пати на матче

Выход команды U23 Stars в финал выглядит как часть большого сценария Звездной Недели, львиная часть событий которого была посвящена детям. Вы только представьте: в пятницу на Кубке Вызова провели сразу две гендер-пати. Но оказалось, что в запасе у организаторов есть еще одна семья болельщиков, которая ждет первенца. Для Елены и Григория Первушиных тоже организовали семейный праздник в очень расширенном кругу. Оказалось, что родится пацан. Наверное, будет хоккеистом.

Детская тема не была исчерпана. Болельщики ждали конкурса «Эффектный буллит», предвкушая яркие дуэли и остроумные ходы игроков при выполнении штрафных бросков. На деле же получился милый детский конкурс. Кажется, все игроки, которые успели обзавестись сыновьями, выставили своих пацанов вместо себя или же вышли на лед вместе с ними.

В какой-то момент даже казалось, что неловко наблюдать за чужим семейным праздником и пора уходить. Рано: некоторые игроки нашли, чем еще они могут удивить болельщиков. Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в национальном головном уборе под хит Homay изобразил игру на дудочке, зачарованный вратарь отошел в сторонку, и Алексей забил в пустые ворота. За этот номер его и наградили победой в конкурсе.

После матча болельщица омского «Авангарда» Анастасия рассказала, что шоу оставило яркие, но смешанные впечатления.

«Мне понравилось, что был нестандартный хоккей, когда Фукале вылетел забивать, было три вратаря на площадке. Ну и классно, когда были такие нестандартные вещи: Спронг встал на место вратаря и защищал ворота. Побольше бы таких ходов, всё равно судьи на площадке только для вида», — рассказала девушка.

Анастасия также отметила, что за всем происходящим было трудно уследить.

«Жаль, что за всем уследить невозможно: комментаторы не расставляют акценты, а очень этого хотелось бы. Моему другу не хватило настоящего игроцкого мастерства, а я запомню шутки, которыми заполняли паузы — потасовку маскотов на льду и буллиты от болельщиков, которые забивали Фукале», — поделилась болельщица.

В воскресенье пройдет третий день «Недели звезд КХЛ» в Екатеринбурге. После полуфинала стало известно, что 8 февраля Сурин выйдет на лед против своего напарника Александра Радулова.