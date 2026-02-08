Александр Радулов рассказал, чем для него запомнится «Матч звезд»

Он стал капитаном звездной сборной

Радулов объяснил, почему в этом «Матче звезд» было так много детей на льду

Радулов объяснил, почему в этом «Матче звезд» было так много детей на льду

Владислав Лоншаков / E1.RU

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов прокомментировал прошедший в Екатеринбурге «Матч звезд». Напомним, финальная игра прошла 8 февраля, на льду встретились команда KHL RUS Stars, за которую играли звезды российского хоккея и KHL U23 Stars с молодыми игроками до 23 лет.

Матч завершился со счетом 9:2 в пользу старичков. К слову, капитаном этой команды был Александр Радулов. После награждения хоккеист поделился эмоциями от прошедших игр с журналистами.

«Это здорово, есть пауза. Сезон длинный. Такие матчи дают возможность где-то восстановиться, перезарядиться», — прокомментировал передышку в основном чемпионате Александр Радулов.

В этом году праздник пропитан семейной атмосферой. За время игр прошло несколько гендер-пати среди болельщиков на трибунах. Кроме того, многие хоккеисты на мастер-классах давали возможность своим детям забросить шайбу в ворота. И сам Радулов вывел на лед сыновей. Один из журналистов обратил на это внимание и уточнил у Александра, с чем связана такая тематика турнира.

«Все турниры по-своему отличаются, в этот раз мне удалось побыть с детьми, с женой. Еще плюс ко всему Нижний Тагил совсем рядом, почти на родине. Я думаю, [выход на лед с детьми] инициатива и игроков, и лига идет на встречу. Сезон длинный, как я уже говорил, не всегда удается провести достаточно времени с семьей. Когда есть время, перерыв небольшой, хочется получить удовольствие, проводя время с семьей. В тоже время, если тебя позвали на матч, ты же не можешь не приехать», — сказал нападающий клуба.

О том, как прошел второй день «Матча звезд», читайте в этом репортаже.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
