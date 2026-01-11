Наши парни! Угадайте хоккеиста «Локомотива» по фото. Тест для фанатов

Хоккейный клуб «Локомотив» давно стал настоящим символом Ярославля. Команда, взявшая Кубок Гагарина по итогам сезона — 2024/2025, завоевала любовь десятков тысяч фанатов.
Причем после победной весны 2025-го фан-база команды только выросла. В этом тесте предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с составом.
Как зовут молодого человека на фото?
Даниил Исаев
Сура!
Рушан Рафиков
Следующий матч «Локомотива» (6+) пройдет 14 января, железнодорожники сыграют против нижегородского «Торпедо». Игра состоится на выезде.
