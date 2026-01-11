НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

0 м/c,

 749мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Угадай хоккеиста "Локомотива" по фото
«Умные решения»
Зимние перевозки через Волгу
Как выглядел советский Ярославль
Чек-лист важных обследований
В центре города закрывается ресторан
Что есть, чтобы были силы
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Тест Наши парни! Угадайте хоккеиста «Локомотива» по фото. Тест для фанатов

Наши парни! Угадайте хоккеиста «Локомотива» по фото. Тест для фанатов

Проверьте, как хорошо вы знакомы с составом

360
Кто играет за «Локомотив»&nbsp;— тест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто играет за «Локомотив»&nbsp;— тест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто играет за «Локомотив» — тест

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккейный клуб «Локомотив» давно стал настоящим символом Ярославля. Команда, взявшая Кубок Гагарина по итогам сезона — 2024/2025, завоевала любовь десятков тысяч фанатов.

Причем после победной весны 2025-го фан-база команды только выросла. В этом тесте предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с составом.

ТестПройден 85 раз
1 / 8

Как зовут молодого человека на фото?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

  • Даниил Исаев

  • Сура!

  • Рушан Рафиков

Следующий матч «Локомотива» (6+) пройдет 14 января, железнодорожники сыграют против нижегородского «Торпедо». Игра состоится на выезде.

А если вы любите хоккейную тему, советуем также обратить внимание на наши материалы:

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Хоккеист КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
Заканчивайте в свой хоккей уже играть) Народ нищий кругом,полно проблем поважнее,чем шайбы ваши
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем