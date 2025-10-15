Оставил без работы, но зарядил на Кубок: как складывалось противостояние Хартли и Никитина

Вспоминаем историю противостояния Никитина и Хартли Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В июне 2025-го главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт и покинул ярославский клуб. На смену ему пришел канадец Боб Хартли, чья победа в Кубке Гагарина — 2021 и оставила Никитина без работы, вследствие чего российский наставник оказался в Ярославле.

Противостояние тренеров можно назвать по-настоящему принципиальным. Команды Хартли и Никитина дважды встречались в финале Кубка Гагарина, где счет в их личной серии — 1–1. Вполне вероятно, что в ближайший сезон наставники могут сойтись в борьбе в очередной раз.

Первые шаги Никитина и Хартли в КХЛ

Завершив профессиональную карьеру игрока, Игорь Никитин решил попробовать себя в тренерском деле. В 2008 году Никитину посчастливилось войти в тренерский штаб Сергея Герсонского в «Авангарде» и отвечать за линию обороны. Сезон-2008/09 для омичей тогда не заладился, и Герсонский был вынужден покинуть команду. Пока руководство клуба занималось поисками нового специалиста, Игорь Никитин был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Под временным руководством Никитина «Авангард» смог одержать семь побед подряд, но клуб всё равно договорился о контракте с канадским специалистом. Ближе к решающей стадии сезона уволили и иностранца, а Никитин вновь стал руководить командой, с которой смог дойти до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2009, выбив на своем пути действующего чемпиона страны — «Салавата Юлаева». Перед сезоном-2009/10 Игорь Никитин был назначен главным тренером «Авангарда».

«Для меня исчезновение этой приставки (и. о.) не так принципиально. Обязанности ведь у меня останутся абсолютно те же», — говорил сразу после своего назначения на пост главного тренера «Авангарда» Игорь Никитин.

Боб Хартли получил приглашение из КХЛ уже как состоявшийся наставник. Сам канадец никогда не был профессиональным хоккеистом, но смог успешно построить свою тренерскую карьеру, начиная тренировать с молодежной лиги Канады. Специалист выигрывал Кубок Стэнли в 2001 году, будучи главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а в сезоне-2014/15 был награжден призом «Джек Адамс Эворд», вручаемым лучшему тренеру сезона в НХЛ.

Помимо этого, Хартли побеждал во второй по силе лиге Северной Америки и становился чемпионом Швейцарии. В сезоне-2018/19 Боб Хартли возглавил «Авангард» и в своей первой официальной игре с омским клубом в гостях переиграл ярославский «Локомотив» (4:0).

«Впечатлен тем, насколько высок уровень хоккея. Более того, я впечатлен тем, как КХЛ ведет бизнес», — сказал Хартли после назначения в «Авангард».

Победа Никитина и первый сезон Хартли в России

Сезон-2018/19 выдался очень значимым в тренерской карьере Игоря Никитина и Боба Хартли. Никитин тогда возглавлял ЦСКА, и после проигранного финала у тренера стояла задача во что бы то ни стало завоевать Кубок Гагарина. Масштабная селекция клуба и отсутствие на тот момент жесткого потолка зарплат позволяло армейцам иметь в своем составе лучших хоккеистов КХЛ.

Так, например, московский клуб мог без проблем держать у себя Кирилла Капризова в четвертом звене. У Хартли и его «Авангарда» на тот момент были свои трудности. Главная из них — это переезд из Омска в Балашиху из-за непредвиденных проблем с «Ареной Омск». Также большой вопрос был и с адаптацией в России у самого именитого канадского тренера.

В итоге случилось так, что ЦСКА и «Авангард» встретились весной в финале Кубка Гагарина — 2019, где москвичи не оставили шансов команде Боба Хартли и закрыли серию 4–0. Мастерство в классе и глубина состава заметно сказались на итогах противостояния. Игорь Никитин был признан лучшим тренером сезона-2018/19.

«Я очень доволен, что смог создать команду, которая победила Боба. Он поздравил меня, сказал, что сделана отличная работа. Всегда приятно обыгрывать таких людей», — сказал Никитин после победы в Кубке Гагарина — 2019.

Канадец уволил российского тренера?

К чемпионату-2020/21 «Авангард» подошел уже более готовым. В межсезонье произошел ряд важных подписаний — от никому не известного снайпера Рида Буше до экс-капитана молодежной сборной России Клима Костина. Самым громким приобретением по ходу сезона для омского клуба стал контракт с Ильей Ковальчуком.

Для самого Боба Хартли этот сезон был ключевым, так как за спиной у наставника омского клуба был проигрыш в финале и вылет в первом раунде. С ЦСКА же самых высоких задач по-прежнему не снимали, даже несмотря на то, что несколько звездных игроков покинули клуб в межсезонье.

Путь к финалу для обоих коллективов выдался достаточно непростым. По ходу розыгрыша Кубка Гагарина команды провели по одной семиматчевой серии (ЦСКА с «Локомотивом», а «Авангард» — против «Ак Барса»). Несмотря на все трудности, армейцы и омичи вновь сошлись в решающей стадии сезона.

Ключевой стала четвертая игра серии, где «Авангард», уступая в противостоянии 1–2 и в матче 0:2, проявил волю к победе и смог забрать матч в свою пользу. Значимым моментом в четвертой игре, да и во всей серии были большие штрафы действующего форварда «Локомотива» Максима Шалунова и экс-железнодорожника Андрея Локтионова.

Вследствие проблем с нехваткой важных игроков армейцы сначала упустили преимущество в матче, а затем пропустили в дополнительное время, играя в большинстве. Именно это поражение психологически и надломило армейцев. В дальнейшем «Авангард» забрал еще две встречи, не позволив ЦСКА в них ни разу отличиться (2:0, 1:0). Омский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, а сам Боб Хартли — вторым иностранным специалистом в КХЛ, который смог завоевать трофей на посту главного тренера.

На подведении итогов сезона КХЛ — 2020/21 канадец стал обладателем награды лучшему тренеру. После своей победы Боб Хартли отработал с «Авангардом» еще один сезон и покинул КХЛ, а Игорь Никитин был уволен из ЦСКА, но спустя пару месяцев принял предложение ярославского «Локомотива». Дебют Никитина с командой из Ярославля состоялся 27 сентября 2021 года и начался с победы против «Авангарда» Хартли (4:1).

«Я стал вторым после Кинэна тренером, выигравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли? Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рожден под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах», — сказал Хартли после победы в финальной серии с «Авангардом».

Новые вызовы тренеров-чемпионов

За всё свое время в КХЛ наставники провели между собой 19 матчей, где 13 побед одерживали команды Игоря Никитина и лишь 6 — Боба Хартли. Спустя почти четыре года главные тренеры впервые встретились между собой.

Оба специалиста в межсезонье нашли для себя новые вызовы. Никитин, будучи в ранге чемпиона с «Локомотивом», вернулся в ЦСКА, где вынужден строить новую команду, а Хартли решил попробовать свои силы с командой действующих чемпионов.

Игра состоялась 18 сентября 2025 года в Москве, где ярославская команда без особых проблем разобралась с коллективом своего бывшего тренера — Игоря Никитина (5:1).

«Если говорить про Боба как про коллегу, то, естественно, было приятно и интересно с ним соперничать. Многое у него посмотрел и многому научился в противостоянии с ним и его командой. Хартли — сильный специалист, однозначно», — поделился Никитин во время своей работы в Ярославле.

Вторая встреча в сезоне-2025/26 между командами Боба Хартли и Игоря Никитина пройдет сегодня, 15 октября, в Ярославле. Она продолжит большую историю взаимоотношений между канадской и российской тренерскими школами.