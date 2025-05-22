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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Кричали, плакали, мечтали: как «Локомотив» пришел к Кубку Гагарина — эмоциональные фото финала

Кричали, плакали, мечтали: как «Локомотив» пришел к Кубку Гагарина — эмоциональные фото финала

Собрали все в одном фоторепортаже

2 578
5 комментариев
Показываем фотографии с матчей финальной серии Кубка Гагарина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем фотографии с матчей финальной серии Кубка Гагарина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем фотографии с матчей финальной серии Кубка Гагарина в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

13 мая 2025 года началась финальная серия плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором». Старт прошел в Ярославле на «Арене-2000». В пятом домашнем матче «Локомотив» победил черно-белых в четвертый раз и забрал главный приз — Кубок Гагарина.

Мы следили за каждым матчем с арены и с фан-зон. Показываем в этом фоторепортаже путь «Локомотива» в финальной серии за победой.

Первый матч

Финальная серия началась в Ярославле. В город привезли Кубок Гагрина, с котором фотографировались болельщики. Все, кто хоть как-то относится к хоккею, были заряжены на матч (6+). К сожалению, несмотря на все усилия «Локомотива», победа досталась «Трактору».

Фанаты мощно встретили команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты мощно встретили команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты мощно встретили команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославля этот кубок особенно важен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля Ярославля этот кубок особенно важен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославля этот кубок особенно важен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Было много столкновений и драк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло много столкновений и драк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было много столкновений и драк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Трактор» в этом матче был сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Трактор» в этом матче был сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Трактор» в этом матче был сильнее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Финальный счет&nbsp;— 2:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФинальный счет&nbsp;— 2:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Финальный счет — 2:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй матч

Было видно, что игроки «Локомотива» вышли на лед более уверенными, чем в первой игре. Множество атак и опасных моментов у ворот, драки, голы, эмоции — в этом матче было все. Хоть «Трактор» открыл счет в игре, ярославские хоккеисты смогли забросить четыре шайбы за второй и третий период. Счет в матче(6+) 4:1, а в серии 1:1.

Игроки выглядели собранными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки выглядели собранными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки выглядели собранными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики орали во все горло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики орали во все горло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики орали во все горло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» раз за разом атаковал ворота Зака Фукале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» раз за разом атаковал ворота Зака Фукале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» раз за разом атаковал ворота Зака Фукале

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам удалось забросить четыре шайбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцам удалось забросить четыре шайбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам удалось забросить четыре шайбы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Итоговый счет 4:1, что явно расстроило фаната «Трактора» Стаса Ярушина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИтоговый счет 4:1, что явно расстроило фаната «Трактора» Стаса Ярушина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Итоговый счет 4:1, что явно расстроило фаната «Трактора» Стаса Ярушина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Третий матч

Увидев фан-зону в Челябинске, ярославцы потребовали организовать в городе что-то подобное. Начиная со второго матча, во дворе Вознесенских казарм установили экран для трансляции матча (6+). Количество мест было ограничено — где-то 500 человек. Кто не успел попасть в фан-зону, болели за «Локо» в пабах и барах.

И да, третий матч «Локомотив» выиграл со счетом 5:2 и вышли вперед в серии.

Болельщики собрались в фан-зоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики собрались в фан-зоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики собрались в фан-зоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настрой был боевой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастрой был боевой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настрой был боевой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гоооооооооол! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГоооооооооол! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гоооооооооол!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За игрой следили и в заведениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа игрой следили и в заведениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За игрой следили и в заведениях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом матче «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 5:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом матче «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 5:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом матче «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 5:2

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Четвертый матч

Еще одна фан-зона появилась в Ярославле. Ее организовали на Советской площади. Людей было немного — рабочий день, дождь. В основном болельщики «Локомотива» смотрели игру в «Арене-2000». Игроки не подвели и победили челябинцев — 3:1, такой же счет стал в серии.

На Советскую площадь пришло мало людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Советскую площадь пришло мало людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советскую площадь пришло мало людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дождь не был помехой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДождь не был помехой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дождь не был помехой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все ждали победу «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе ждали победу «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все ждали победу «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так это и произошло. Вся «Арена-2000» наполнилась радостными криками фанатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак это и произошло. Вся «Арена-2000» наполнилась радостными криками фанатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так это и произошло. Вся «Арена-2000» наполнилась радостными криками фанатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет в матче и серии&nbsp;— 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСчет в матче и серии&nbsp;— 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет в матче и серии — 3:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пятый матч

Долгожданный день настал. 21 мая 2025 года «Локомотив» и «Трактор» играли в Ярославле важнейший матч (6+). Для одних это был шанс победить, для других — реабилитироваться в серии. Напряженная и эмоциональная игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославского «Локомотива». Кубок Гагрина наш!

Важнейший день в истории ярославского хоккея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВажнейший день в истории ярославского хоккея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Важнейший день в истории ярославского хоккея

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Арена была битком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрена была битком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арена была битком

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки «Локомотива» были заряжены, как никогда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки «Локомотива» были заряжены, как никогда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки «Локомотива» были заряжены, как никогда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

1:1 в основное время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU1:1 в основное время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

1:1 в основное время

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Победная шайба от игрока «Локомотива» Максима Шалунова принесла победу в Кубке Гагрина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПобедная шайба от игрока «Локомотива» Максима Шалунова принесла победу в Кубке Гагрина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Победная шайба от игрока «Локомотива» Максима Шалунова принесла победу в Кубке Гагрина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы счастья в глазах болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлезы счастья в глазах болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы счастья в глазах болельщиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сдержать эмоции было невозможно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСдержать эмоции было невозможно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сдержать эмоции было невозможно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наши чемпионы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаши чемпионы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наши чемпионы!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Битва на льду сменилась милотой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБитва на льду сменилась милотой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Битва на льду сменилась милотой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Долгожданное золото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДолгожданное золото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Долгожданное золото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите на их счастливые лица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите на их счастливые лица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите на их счастливые лица

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В раздевалке празднование продолжилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ раздевалке празднование продолжилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В раздевалке празднование продолжилось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
5
Гость
9 часов
Кубок "Гагрина"??
Гость
22 мая, 20:28
Кто мечтал? Мне лично вообще все равно!
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