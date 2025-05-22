Кричали, плакали, мечтали: как «Локомотив» пришел к Кубку Гагарина — эмоциональные фото финала

Показываем фотографии с матчей финальной серии Кубка Гагарина в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13 мая 2025 года началась финальная серия плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором». Старт прошел в Ярославле на «Арене-2000». В пятом домашнем матче «Локомотив» победил черно-белых в четвертый раз и забрал главный приз — Кубок Гагарина.

Мы следили за каждым матчем с арены и с фан-зон. Показываем в этом фоторепортаже путь «Локомотива» в финальной серии за победой.

Первый матч

Финальная серия началась в Ярославле. В город привезли Кубок Гагрина, с котором фотографировались болельщики. Все, кто хоть как-то относится к хоккею, были заряжены на матч (6+). К сожалению, несмотря на все усилия «Локомотива», победа досталась «Трактору».

Фанаты мощно встретили команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для Ярославля этот кубок особенно важен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Было много столкновений и драк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Трактор» в этом матче был сильнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Финальный счет — 2:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Второй матч

Было видно, что игроки «Локомотива» вышли на лед более уверенными, чем в первой игре. Множество атак и опасных моментов у ворот, драки, голы, эмоции — в этом матче было все. Хоть «Трактор» открыл счет в игре, ярославские хоккеисты смогли забросить четыре шайбы за второй и третий период. Счет в матче(6+) 4:1, а в серии 1:1.

Игроки выглядели собранными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики орали во все горло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Локомотив» раз за разом атаковал ворота Зака Фукале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцам удалось забросить четыре шайбы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Итоговый счет 4:1, что явно расстроило фаната «Трактора» Стаса Ярушина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третий матч

Увидев фан-зону в Челябинске, ярославцы потребовали организовать в городе что-то подобное. Начиная со второго матча, во дворе Вознесенских казарм установили экран для трансляции матча (6+). Количество мест было ограничено — где-то 500 человек. Кто не успел попасть в фан-зону, болели за «Локо» в пабах и барах.

И да, третий матч «Локомотив» выиграл со счетом 5:2 и вышли вперед в серии.

Болельщики собрались в фан-зоне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Настрой был боевой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гоооооооооол! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За игрой следили и в заведениях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом матче «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 5:2 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Четвертый матч

Еще одна фан-зона появилась в Ярославле. Ее организовали на Советской площади. Людей было немного — рабочий день, дождь. В основном болельщики «Локомотива» смотрели игру в «Арене-2000». Игроки не подвели и победили челябинцев — 3:1, такой же счет стал в серии.

На Советскую площадь пришло мало людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дождь не был помехой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все ждали победу «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так это и произошло. Вся «Арена-2000» наполнилась радостными криками фанатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Счет в матче и серии — 3:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пятый матч

Долгожданный день настал. 21 мая 2025 года «Локомотив» и «Трактор» играли в Ярославле важнейший матч (6+). Для одних это был шанс победить, для других — реабилитироваться в серии. Напряженная и эмоциональная игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославского «Локомотива». Кубок Гагрина наш!

Важнейший день в истории ярославского хоккея Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Арена была битком Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игроки «Локомотива» были заряжены, как никогда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











1:1 в основное время Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Победная шайба от игрока «Локомотива» Максима Шалунова принесла победу в Кубке Гагрина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Слезы счастья в глазах болельщиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сдержать эмоции было невозможно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Александр Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наши чемпионы! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Битва на льду сменилась милотой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Долгожданное золото Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотрите на их счастливые лица Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









