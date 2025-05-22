Кричали, плакали, мечтали: как «Локомотив» пришел к Кубку Гагарина — эмоциональные фото финала

13 мая 2025 года началась финальная серия плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором». Старт прошел в Ярославле на «Арене-2000». В пятом домашнем матче «Локомотив» победил черно-белых в четвертый раз и забрал главный приз — Кубок Гагарина.
Мы следили за каждым матчем с арены и с фан-зон. Показываем в этом фоторепортаже путь «Локомотива» в финальной серии за победой.
Первый матч
Финальная серия началась в Ярославле. В город привезли Кубок Гагрина, с котором фотографировались болельщики. Все, кто хоть как-то относится к хоккею, были заряжены на матч (6+). К сожалению, несмотря на все усилия «Локомотива», победа досталась «Трактору».
Второй матч
Было видно, что игроки «Локомотива» вышли на лед более уверенными, чем в первой игре. Множество атак и опасных моментов у ворот, драки, голы, эмоции — в этом матче было все. Хоть «Трактор» открыл счет в игре, ярославские хоккеисты смогли забросить четыре шайбы за второй и третий период. Счет в матче(6+) 4:1, а в серии 1:1.
Третий матч
Увидев фан-зону в Челябинске, ярославцы потребовали организовать в городе что-то подобное. Начиная со второго матча, во дворе Вознесенских казарм установили экран для трансляции матча (6+). Количество мест было ограничено — где-то 500 человек. Кто не успел попасть в фан-зону, болели за «Локо» в пабах и барах.
И да, третий матч «Локомотив» выиграл со счетом 5:2 и вышли вперед в серии.
Четвертый матч
Еще одна фан-зона появилась в Ярославле. Ее организовали на Советской площади. Людей было немного — рабочий день, дождь. В основном болельщики «Локомотива» смотрели игру в «Арене-2000». Игроки не подвели и победили челябинцев — 3:1, такой же счет стал в серии.
Пятый матч
Долгожданный день настал. 21 мая 2025 года «Локомотив» и «Трактор» играли в Ярославле важнейший матч (6+). Для одних это был шанс победить, для других — реабилитироваться в серии. Напряженная и эмоциональная игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославского «Локомотива». Кубок Гагрина наш!