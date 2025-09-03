Блистал за океаном, триумфально вернулся на родину: как Александр Радулов стал самым заметным игроком КХЛ

Александр Радулов продолжит выступать за ярославский «Локомотив» Источник: Мария Романова / Городские медиа, Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» готовится к новому сезону. Чемпионство позади, а большая часть золотого состава осталась в клубе. Кто-то продлил контракт, кто-то подписал новый. Состав «Локомотива» на сезон-25/26 полностью укомплектован. Клубу удалось сохранить Александра Радулова, за плечами которого клубы КХЛ и НХЛ.

В этом материале вспомним карьерный путь звезды отечественного хоккея.

Поехал вслед за братом

Александр Радулов родился 5 июля в 1986 году в Нижнем Тагиле. Еще в детстве родители отдали Александра на хоккей. Семье был близок этот вид спорта, ведь отец Александра Валерий Радулов в молодости был хоккеистом и играл в местной команде «Спутник». Старший брат Игорь тоже занимался в хоккейной секции.

В какой-то момент стало понятно: для продолжения хоккейной карьеры нужно перебираться в город покрупнее. Тогда в юношеском возрасте Игорь переехал в Ярославль, а чуть позже следом за ним отправился и Александр. Оба они занимались в СДЮШОР «Локомотив». Александр являлся воспитанником ярославской школы хоккея с 12 до 15 лет. После этого младший Радулов перешел в московское «Динамо». На время пути братьев разошлись.

Александр играл во втором составе московского «Динамо» два года, а в сезоне-2003/2004 дебютировал во взрослой Суперлиге. На талантливого юниора обратили внимание за океаном, даже несмотря на то, что в большом хоккее он сыграл всего пару матчей.

В 2004 году Радулова приметила команда канадской юниорской лиги «Квебек Ремпарт», хоккеист принял решение продолжить карьеру за океаном. Александр провел в распоряжении команды два года. По количеству набранных очков за сезон был третьим в команде. А в 2006 году по итогу чемпионата был признан лучшим бомбардиром регулярного сезона.

Забрасывал шайбы американским командам

После юниорского уровня Радулова ждали в системе посерьезнее. В 2006 году он начал играть в фарм-клубе «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс», в том же году Александр дебютировал в основном составе команды. Ему тогда было всего 20 лет. В своем первом сезоне в НХЛ нападающий сыграл 64 матча и набрал 37 очков, из которых 18 шайб и 19 передач.

В следующем сезоне Радулов появлялся на площадке гораздо чаще, приняв участие во всех, за исключением одного, матчах регулярного сезона, набрав в общей сумме 58 очков, 26 шайб и 32 передачи.

В 2008 году Радулов оказался в центре скандала. Нападающий подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», имея действующее соглашение в НХЛ. Тогда Международная федерация хоккея на льду не ввела санкции против Радулова, так как клубы находились в разных лигах. Однако инцидент стал поводом для заключения в 2010 году меморандума об уважении контрактов, чтобы исключить подписание игрока с действующим контрактом. У Радулова же остались обязательства перед «Нэшвиллом», так что туда ему еще предстояло вернуться.

Перешел в КХЛ со скандалом

В КХЛ Александр зашел громко, сразу став одним из лидеров. Три раза подряд нападающий становился лучшим игроком регулярного чемпионата, дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и лучшим бомбардиром плей-офф.

В сезоне-2010/2011 «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина, а Радулов получил приз как самый полезный игрок сезона. Это стало высшим достижением нападающего в уфимской команде.

Однако сезон-2011/2012 был не таким удачным. «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде плей-офф. В сезоне-11/12 пути братьев Радуловых сошлись: они оказались в одной команде. Братья недолго были вместе. Александру пришлось ехать за океан отрабатывать контракт с «Нэшвиллом». Во время второго раунда розыгрыша Кубка Стенли Радулова отстранили. По словам руководства «Нэшвилла», он нарушил режим комендантского часа. После окончания сезона клуб отказался от Радулова. Александр вернулся в Россию.

2 июля 2012 года 26-летний Радулов подписал четырехлетний контракт с ЦСКА. К слову, через два года после этого туда ассистентом главного тренера устроится Игорь Никитин.

В ЦСКА Радулов стал звездой. Он приносил команде результат, а сезон-2014/2015 стал самым удачным. Успехи игрока вновь привлекли внимание в НХЛ, и Радулов предпринял вторую попытку вернуться в Америку. 1 июля 2016 года он подписал однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс».

После раннего вылета команды из плей-офф и завершения контракта, накануне своего 31-летия, 3 июля 2017 года, Александр подписал 5-летний контракт с клубом «Даллас Старз». В сезоне-2019/2020 Александр вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, но в решающей серии «Даллас» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг».

За всю карьеру в НХЛ форвард провел 524 матча, в которых набрал 368 (144 + 224) очков.

Возвращение в Россию

В 2022-м Александр Радулов вернулся в КХЛ и подписал контракт с казанским «Ак Барсом» на два сезона. В первом же сезоне в регулярном чемпионате он набрал 57 очков, во втором — 40. В сезоне-22/23 «Ак Барс» доходил до финала плей-офф, но уступил московскому ЦСКА Сергея Федорова. В сезоне-23/24, когда ярославский «Локомотив» проиграл в финале плей-офф, «Ак Барс» с Радуловым вылетел в первом раунде.

В 2024 году Радулов подписал однолетний контракт с ярославским «Локомотивом». После поражения в финале железнодорожникам нужно было новое дыхание, новый взгляд на команду изнутри.

Хоккеист с огромным опытом должен был изменить команду и зарядить на победы. К чему привело это подписание, знает все хоккейное сообщество: «Локомотив» стал чемпионом сезона-24/25. После победы в финале плей-офф поднять Кубок Гагарина подъехал не только капитан команды, но и Александр Радулов. Его признали лучшим игроком всего плей-офф.

В 2025 году Александр подписал новый контракт с ярославским клубом. Теперь ему предстоит играть под руководством Боба Хартли.