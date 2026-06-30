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Город Рядом с третьим мостом: в Ярославле объявили аукцион на застройку земли у Волги

Рядом с третьим мостом: в Ярославле объявили аукцион на застройку земли у Волги

На пустующем участке можно возвести малоэтажки

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Землю неподалеку от берега Волги выставят на аукцион | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Землю неподалеку от берега Волги выставят на аукцион | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Землю неподалеку от берега Волги выставят на аукцион

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия Ярославля выставляет на аукцион землю в Заволжском районе в 800 метрах от берега Волги под комплексное развитие территории. Сейчас это пустующий участок в районе улиц Маяковского и Шандорной. На нем разрешили строить дома до четырех этажей.

В постановлении о проведении аукциона, подписанном 27 июня, говорится о том, что он будет проведен в течение полугода. И указана минимальная цена за участок — 66 млн 30 тысяч 426 рублей.

«Сумма задатка, вносимого участниками аукциона: 6 603 042 (шесть миллионов шестьсот три тысячи сорок два) рубля 60 копеек. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля организовать и провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Маяковского и ул. Шандорной в Заволжском районе города Ярославля, заключить договор о комплексном развитии данной незастроенной территории», — указано в постановлении.

Таким образом, желающим застройщикам можно приготовиться.

Что тут можно построить

Примерное отображение участка, на котором разрешено строительство 4-этажных домов

Источник:

Яндекс / "Карты"

Постановление «О комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Маяковского и ул. Шандорной в Заволжском районе города Ярославля» № 474 мэрия подписала 27 мая. Согласно документации, на строительство жилого квартала подрядчику дадут 8 лет с момента заключения договора. За это время на участке общей площадью 105 097 квадратных метров он должен будет разместить четырехэтажные здания. Необходимо наладить коммунальное обеспечение, а также подготовить для будущих жильцов парковочные места, предусмотреть озеленение (не менее 25% территории).

На участке запланировали строительство детского сада на 120 мест. Школьники смогут учиться в средней общеобразовательной школе «Образовательный комплекс № 15», которая находится в этом районе. Помимо нее, мэрия города рассматривает вариант строительства новой школы. Место под её размещение (на 2500 учеников) пока только внесут в Генплан города.

Посещать врачей будущим жильцам предлагается в клинической больнице № 3. Взрослые смогут прикрепиться к поликлинике № 1 на улице Маяковского, 61, а дети — к педиатрическому отделению поликлиники № 5 на проспекте Машиностроителей, 20.

Примечательно, что примерно в пяти километрах от места застройки будет заезд на третий мост через Волгу, строительство которого сейчас идет в Ярославле.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Комплексное развитие территории Застройка Заволжский район
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Комментарии
12
Гость
44 минуты
Отличная новость! Новый квартал с малоэтажками, детским садом и рядом с мостом! Природа рядом! Красота!
Гость
46 минут
Квартал у Волги — это прекрасная идея. Четырёхэтажные дома не будут перегружать район
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Гость
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