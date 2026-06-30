Рядом с третьим мостом: в Ярославле объявили аукцион на застройку земли у Волги

Землю неподалеку от берега Волги выставят на аукцион Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия Ярославля выставляет на аукцион землю в Заволжском районе в 800 метрах от берега Волги под комплексное развитие территории. Сейчас это пустующий участок в районе улиц Маяковского и Шандорной. На нем разрешили строить дома до четырех этажей.

В постановлении о проведении аукциона, подписанном 27 июня, говорится о том, что он будет проведен в течение полугода. И указана минимальная цена за участок — 66 млн 30 тысяч 426 рублей.

«Сумма задатка, вносимого участниками аукциона: 6 603 042 (шесть миллионов шестьсот три тысячи сорок два) рубля 60 копеек. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля организовать и провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Маяковского и ул. Шандорной в Заволжском районе города Ярославля, заключить договор о комплексном развитии данной незастроенной территории», — указано в постановлении.

Таким образом, желающим застройщикам можно приготовиться.

Что тут можно построить

Примерное отображение участка, на котором разрешено строительство 4-этажных домов Источник: Яндекс / "Карты"

Постановление «О комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Маяковского и ул. Шандорной в Заволжском районе города Ярославля» № 474 мэрия подписала 27 мая. Согласно документации, на строительство жилого квартала подрядчику дадут 8 лет с момента заключения договора. За это время на участке общей площадью 105 097 квадратных метров он должен будет разместить четырехэтажные здания. Необходимо наладить коммунальное обеспечение, а также подготовить для будущих жильцов парковочные места, предусмотреть озеленение (не менее 25% территории).

На участке запланировали строительство детского сада на 120 мест. Школьники смогут учиться в средней общеобразовательной школе «Образовательный комплекс № 15», которая находится в этом районе. Помимо нее, мэрия города рассматривает вариант строительства новой школы. Место под её размещение (на 2500 учеников) пока только внесут в Генплан города.

Посещать врачей будущим жильцам предлагается в клинической больнице № 3. Взрослые смогут прикрепиться к поликлинике № 1 на улице Маяковского, 61, а дети — к педиатрическому отделению поликлиники № 5 на проспекте Машиностроителей, 20.

Примечательно, что примерно в пяти километрах от места застройки будет заезд на третий мост через Волгу, строительство которого сейчас идет в Ярославле.