Выбивал себе место под звездами: история капитана «Локомотива», завоевавшего Кубок Гагарина

Рассказываем о спортивной карьере капитана «Локомотива» Александра Елесина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Вот уже год как ярославский ХК «Локомотив» возглавляет Александр Елесин. В сентябре 2025-го капитан, который играет под номером 4, провел юбилейный 400-й матч.

К слову, за свою карьеру Александр успел поиграть за несколько российских клубов, попробовать свои силы в Америке, выступить за сборную России на Олимпиаде, а также завоевать Кубок Гагарина. В этом материале рассказываем, как 29-летний ярославец стал одним из самых ярких игроков «Локомотива».

По последним данным «Локомотива», у Елесина 82 результативных балла — 24 шайбы и 58 передач. В его активе также 1084 силовых приема и 496 блокированных бросков.

Начало карьеры

Александр Елесин родился в Ярославле 7 февраля 1996 года. Его первое знакомство с клюшкой и шайбой произошло в семь лет благодаря тренеру Николаю Буту, который искал по ярославским школам желающих заниматься хоккеем. Так маленький Саша попал на первые тренировки.

Уже в 16 лет Елесин выступал за «Локомотив-96», где смог завоевать внушительную коллекцию командных наград. Одна из них — звание вице-чемпиона России среди юниоров.

Александр Елесин родился в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первые матчи на взрослом уровне и Кубок Харламова

Болельщиков и специалистов подкупало в Александре не мастерство, а силовая манера игры и самоотдача. При этом в спортивном мире юного Елесина не считали уникальным игроком — его ни разу не выбирали на драфте Национальной хоккейной лиги. Кроме того, его не привлекали к основной команде Ярославля.

В 19 лет Александр отправился в клуб-партнер «Локомотива» — ХК «Рязань», там он стал набираться опыта во взрослом хоккее. Как вспоминал сам защитник, в команде было большое доверие со стороны тренерского штаба.

«В „Локомотиве“ мне просто сказали, что еду играть в „Рязань“. Я еще не играл на таком уровне, поэтому обрадовался. По срокам ничего не говорили. Сказали, что всё зависит от меня», — признавался Саша в интервью AllHockey.

Меня с самого начала хорошо здесь приняли. Даже когда ошибаешься, никто не кричит, наоборот, подбадривают. Александр Елесин хоккеист

Ярославец получал много игрового времени, пробовал свои силы в большинстве и меньшинстве. В плей-офф у «Рязани» зайти далеко не получилось и Елесин вернулся в МХЛ. Молодежная команда «Локо» без проблем прошлась по всей сетке плей-офф и впервые в своей истории завоевала Кубок Харламова. Опыт взрослого хоккея в сезоне-2015/2016 отлично помог Елесину проявить себя в кубковых играх молодежной лиги.

Игра на Дальнем Востоке

Перед сезоном-2016/2017 конкуренция за место в защите «Локомотива» была по-прежнему высокой. Иностранцы и более опытные игроки забрали свои места в основе клуба. Руководство же не хотело расставаться с ярославцем и отправило Елесина на Дальний Восток. Там желание принять спортсмена на сезон выразил хабаровский «Амур».

Несмотря на то, что клуб в тот момент не решал больших задач, пробиваться в основной состав защитнику приходилось непросто. По итогу же Елесин провел двадцать два матча за хабаровский клуб, в которых отметился одной результативной передачей. Ключевым моментом было то, что хоккеист закрепился в КХЛ и попробовал свои силы в главной хоккейной лиге страны.

К чемпионату-2017/2018 Елесин вернулся в «Локомотив» и столкнулся с теми же проблемами, что были и до отъезда в Хабаровск. Ко всему этому наложилась полученная травма перед стартом нового сезона.

Елесин не сразу попал в основной состав «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чемпионат начался, и в Ярославле произошла смена главного тренера. Команду возглавил Дмитрий Квартальнов, который почти сразу ввел большую группу молодых игроков в состав. В их число вошел и Александр Елесин. При новом тренерском штабе защитник имел свое постоянное место в основной команде. За два сезона Елесин провел более ста матчей, включая игры на вылет.

Главный тренер в интервью КХЛ не раз отмечал самоотверженность ярославца: «Знаете, нам нужны такие игроки, как Елесин. Этот парень играл так, как мы просили», — сказал после одного из матчей Квартальнов.

В ключевых моментах Елесину удавалось играть надежно. Он никогда не боялся лезть в стыки, ради команды готов был в любой момент скинуть перчатки и подраться с оппонентом.

Самая быстрая шайба

При Квартальнове ярославец пробовал свои силы и в большинстве. Впервые Александр Елесин смог отличиться заброшенной шайбой 12 декабря 2017 года. Гол защитника вышел запоминающимся. До сих пор он является самым быстрым в истории КХЛ со старта матча.

Хоккеист ярославской команды поразил ворота уфимского «Салавата Юлаева» за пять секунд после начала игры! Свой мощный бросок Елесин показал и на Матче звезд КХЛ в 2019 году. Ярославец стал победителем конкурса на силу броска с результатом 164,22 км/ч.

Александр Елесин забил самую быструю шайбу с начала матча в истории КХЛ Источник: матч № 543 «Салават Юлаев» — «Локомотив», 10 декабря 2017 год, КХЛ / YouTube.com

Американский опыт

После второго полноценного сезона в Ярославле на Елесина обратили внимание люди из НХЛ. У защитника появился шанс попробовать свои силы в главной хоккейной лиге мира. 11 мая 2019 года Александр подписал контракт на два сезона с клубом «Калгари Флэймз» в городе Калгари. По приезде ярославец начал работать с основной командой, но через некоторое время его отправили в Стоктон, где базировался клуб-партнер. За «Калгари» хоккеист сыграл лишь четыре матча. Летом 2021 года «Локомотив» вернул своего воспитанника из-за океана.

«Я следил за каждым матчем! Всё-таки это моя родная команда. Переживал за каждого из ребят и „Локомотив“ в целом», — признавался Елесин в интервью КХЛ.

На этот раз ярославец вернулся в «Локомотив» большим профессионалом и без проблем забрал свое место в составе. Североамериканская школа хоккея скорректировала и внедрила определенные навыки игры с шайбой и без нее. Постепенно хоккеиста из Ярославля стали вызывать на игры сборной страны.

В то же время Александр женился. Они с избранницей провели роскошное торжество в Переславле-Залесском, на праздновании выступила певица Ханна. Устроивший личную жизнь хоккеист вновь полностью погрузился в работу.

Вызов на Олимпиаду

В начале 2022-го года ярославца пригласили на подготовительный этап сборной России к зимним Олимпийским играм в Пекине. По итогу же Елесин попал в окончательный состав сборной и отправился с командой в Китай.

Александр Елесин стал серебряным призером 2022 года Олимпиады в Пекине Источник: правительство Ярославской области

На турнире российские хоккеисты заняли второе место, уступив в финальном матче финнам. Ярославский защитник провел шесть матчей и завершил турнир с положительным показателем полезности. За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Пекине, Елесин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В областном правительстве также вручили спортсмену сертификат на 3,2 миллиона рублей для приобретения или строительства жилья на территории региона.

Хоккеист получил награды и сертификат на приобретение жилья Источник: правительство Ярославской области

Заветное чемпионство с «Локомотивом»

Продолжались хоккейные сезоны, но до заветной мечты — получить Кубок Гагарина с «Локомотивом» — у Александра Елесина дойти так и не получалось. Постоянно ярославцы оступались на ЦСКА. В 2024 году Елесину и «железнодорожникам» в очередной раз пришлось встретиться с армейцами в стартовом раунде плей-офф, где после проигранной первой игры и неудачного начала второй, защитник своими действиями завел всю команду.

Александр Елесин зацепился с Максимом Маминым из ЦСКА Источник: матч № 9 «Локомотив» — ЦСКА, 1/8 финала, 2 марта 2024 года, КХЛ / khl.ru

Сначала Елесин победил оппонента в драке, а затем, воспользовавшись своим мощным броском, сравнял счет в матче. После этих эпизодов ярославцы не проиграли москвичам ни матча в этой серии и смогли дойти до финала. Но, будучи фаворитом противостояния, Ярославль уступил трофей магнитогорскому «Металлургу».

Перед сезоном-2024/2025 команду покинули ее экс-капитан Сергей Андронов и многолетний игрок «Локомотива» Егор Аверин. Встал острый вопрос: кто должен дальше вести команду за собой? Выбор был сделан в пользу Александра.

«Капитаном будет Елесин. Пришло время ярославских ребят», — говорил в интервью КХЛ на тот момент главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин перед стартом сезона.

Елесин и Радулов подняли Кубок Гагарина после финального матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Свой чемпионский сезон «Локомотив» провел очень уверенно, завоевав все возможные трофеи. Главный из них — Кубок Гагарина, который первым поднял над собой кэп из Ярославля — Александр Елесин.

«Это новая история, и мы ее написали для Ярославля и для тех парней, кто ушел в 2011 году», — сказал защитник на льду после победной игры в финале.

На следующий день после финального матча игрок устроил фотосессию с кубком для ярославцев во дворе дома. А свой капитанский день с трофеем Александр провел на детской тренировке на клубной базе, а затем в мэрии на празднике выпускников, окончивших школы города с золотой медалью.

Александр Елесин устроил фотосессию с кубком для ярославцев Источник: читатель 76.RU