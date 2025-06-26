Ели пельмени, кормили лошадь, сажали кота: что сказали в КХЛ об «экспериментах» с Кубком Гагарина

Ярославцы неоднозначно восприняли некоторые фото, которые выложили хоккеисты ярославского «Локомотива» с полученным ими Кубком Гагарина.
«Стыдно на вакханалию смотреть»
По традиции, каждый член клуба может забрать трофей на некоторое время себе. Что с ним делать, зависит только от фантазии самих спортсменов. К примеру, недавно в группе ХК «Локомотив» во «ВКонтакте» опубликовали фото, на котором нападающий Александр Полунин посадил в Кубок Гагарина собачек. Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев чуть ранее проделал то же самое, только с котом. Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич накормил из Кубка Гагарина лошадь. Подруга вратаря Максима Майорова Елизавета навернула из Кубка Гагарина пельменей.
Некоторые ярославцы не скрывают раздражения по поводу такого обращения с высокой наградой.
«Вот такое отношение нынешних спортсменов к своим заслугам. Раньше гордость за награды была, а сейчас? Да, это их Кубок, они заслужили, но стыдно почему-то на эту вакханалию смотреть», — пишут люди в комментариях в соцсетях.
Что говорится в правилах
Мы обратились в Континентальную хоккейную лигу, чтобы узнать их позицию по данному вопросу.
В пресс-службе КХЛ порталу 76.RU cообщили, что порядок нахождения Кубка Гагарина в распоряжении клубов и игроков прописан в статье 72 Спортивного регламента КХЛ («Порядок передачи и возвращения Кубка Гагарина»).
В документе указано, что Кубок передается клубу, победившему в плей-офф, на хранение по акту приема-передачи.
«В период нахождения Кубка Гагарина в распоряжении клуба—чемпиона клуб обязан обеспечить надлежащие условия его хранения и транспортировки, при необходимости принять меры к страхованию и возместить лиге все затраты, связанные с ремонтными работами по восстановлению Кубка Гагарина после хранения в клубе», — прописано во втором пункте статьи.
Особо оговаривается, что строго запрещено изменение состояния Кубка, включая нанесение на него каких-либо надписей.
Также установлены правила передачи Кубка игрокам.
«Игрок команды — Чемпиона КХЛ — имеет право получить Кубок Гагарина в свое распоряжение сроком на трое суток. При этом он обязан вернуть Кубок в клуб в целости и сохранности. В противном случае на него ложится возмещение затрат, связанных с восстановительными работами», — прописано в документе.
Словом, главное требование — чтобы Кубок Гагарина сохранили в изначальном виде. Запретов на способы использования трофея нет. То есть юридически спортсмены ничего не нарушают.
Почему ела пельмени
Кстати, Елизавета, которая ела пельмени из Кубка Гагарина, дала комментарий порталу 76.RU по поводу ситуации.
«Есть из Кубка — это традиция, которая передается из поколения в поколение среди хоккеистов. Нам захотелось чего-то простого, поэтому взяли пельмени», — пояснила она.
Девушка добавила, что на самом деле программа с Кубком была гораздо шире и не ограничилась только описанным эпизодом.
«Мы ездили в детский лагерь имени Горького к деткам-сиротам. Хотелось поделиться с ними теплом и сделать настоящий праздник. Там была фотосессия и душевная автограф-сессия с обнимашками», — рассказала Елизавета.
Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Назван в честь первого космонавта России и мира Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Его первым обладателем стал казанский «Ак Барс». Трофей вручили команде в День космонавтики 12 апреля. По информации на сайте КХЛ, кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На его лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны — изображение хоккеиста. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых нанесены названия команд-победительниц разных лет. На дне кубка — эмблема КХЛ. Масса трофея составляет 19 килограммов, высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель.
Что еще делали с Кубком Гагарина ярославские хоккеисты
Итак, посмотрим, что делали ярославские хоккеисты с Кубком Гагарина. Публикуем несколько примеров.
А вы как относитесь к действиям хоккеистов с Кубком Гагарина?