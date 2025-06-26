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Спорт Финал плей-офф Ели пельмени, кормили лошадь, сажали кота: что сказали в КХЛ об «экспериментах» с Кубком Гагарина

Ели пельмени, кормили лошадь, сажали кота: что сказали в КХЛ об «экспериментах» с Кубком Гагарина

Не все ярославцы поддержали действия хоккеистов «Локомотива» с трофеем

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5 комментариев
Хоккеисты Локомотива по-разному используют Кубок Гагарина | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramХоккеисты Локомотива по-разному используют Кубок Гагарина | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Хоккеисты Локомотива по-разному используют Кубок Гагарина

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

Ярославцы неоднозначно восприняли некоторые фото, которые выложили хоккеисты ярославского «Локомотива» с полученным ими Кубком Гагарина.

«Стыдно на вакханалию смотреть»

По традиции, каждый член клуба может забрать трофей на некоторое время себе. Что с ним делать, зависит только от фантазии самих спортсменов. К примеру, недавно в группе ХК «Локомотив» во «ВКонтакте» опубликовали фото, на котором нападающий Александр Полунин посадил в Кубок Гагарина собачек. Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев чуть ранее проделал то же самое, только с котом. Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич накормил из Кубка Гагарина лошадь. Подруга вратаря Максима Майорова Елизавета навернула из Кубка Гагарина пельменей.

Девушка Максима Майорова поела пельмени из хоккейного трофея

Источник:

Ярославль LIFE / Vk.com

Некоторые ярославцы не скрывают раздражения по поводу такого обращения с высокой наградой.

«Вот такое отношение нынешних спортсменов к своим заслугам. Раньше гордость за награды была, а сейчас? Да, это их Кубок, они заслужили, но стыдно почему-то на эту вакханалию смотреть», — пишут люди в комментариях в соцсетях.

Что говорится в правилах

Мы обратились в Континентальную хоккейную лигу, чтобы узнать их позицию по данному вопросу.

В пресс-службе КХЛ порталу 76.RU cообщили, что порядок нахождения Кубка Гагарина в распоряжении клубов и игроков прописан в статье 72 Спортивного регламента КХЛ («Порядок передачи и возвращения Кубка Гагарина»).

В документе указано, что Кубок передается клубу, победившему в плей-офф, на хранение по акту приема-передачи.

«В период нахождения Кубка Гагарина в распоряжении клуба—чемпиона клуб обязан обеспечить надлежащие условия его хранения и транспортировки, при необходимости принять меры к страхованию и возместить лиге все затраты, связанные с ремонтными работами по восстановлению Кубка Гагарина после хранения в клубе», — прописано во втором пункте статьи.

Особо оговаривается, что строго запрещено изменение состояния Кубка, включая нанесение на него каких-либо надписей.

Дмитрий Симашев посадил в Кубок Гагарина кота | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramДмитрий Симашев посадил в Кубок Гагарина кота | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Дмитрий Симашев посадил в Кубок Гагарина кота

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

Также установлены правила передачи Кубка игрокам.

«Игрок команды — Чемпиона КХЛ — имеет право получить Кубок Гагарина в свое распоряжение сроком на трое суток. При этом он обязан вернуть Кубок в клуб в целости и сохранности. В противном случае на него ложится возмещение затрат, связанных с восстановительными работами», — прописано в документе.

Словом, главное требование — чтобы Кубок Гагарина сохранили в изначальном виде. Запретов на способы использования трофея нет. То есть юридически спортсмены ничего не нарушают.

Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич накормил лошадь из Кубка Гагарина в родном Череповце | Источник: ХК «Локомотив» / TelegramЗащитник «Локомотива» Богдан Киселевич накормил лошадь из Кубка Гагарина в родном Череповце | Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич накормил лошадь из Кубка Гагарина в родном Череповце

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

Почему ела пельмени

Кстати, Елизавета, которая ела пельмени из Кубка Гагарина, дала комментарий порталу 76.RU по поводу ситуации.

«Есть из Кубка — это традиция, которая передается из поколения в поколение среди хоккеистов. Нам захотелось чего-то простого, поэтому взяли пельмени», — пояснила она.

Девушка добавила, что на самом деле программа с Кубком была гораздо шире и не ограничилась только описанным эпизодом.

«Мы ездили в детский лагерь имени Горького к деткам-сиротам. Хотелось поделиться с ними теплом и сделать настоящий праздник. Там была фотосессия и душевная автограф-сессия с обнимашками», — рассказала Елизавета.

Максим Майоров отвез Кубок Гагарина в детский лагерь

Источник:

Елизавета

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Назван в честь первого космонавта России и мира Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Его первым обладателем стал казанский «Ак Барс». Трофей вручили команде в День космонавтики 12 апреля. По информации на сайте КХЛ, кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На его лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны — изображение хоккеиста. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых нанесены названия команд-победительниц разных лет. На дне кубка — эмблема КХЛ. Масса трофея составляет 19 килограммов, высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель.

Что еще делали с Кубком Гагарина ярославские хоккеисты

Итак, посмотрим, что делали ярославские хоккеисты с Кубком Гагарина. Публикуем несколько примеров.

Сразу после победы выпили из Кубка шампанское | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСразу после победы выпили из Кубка шампанское | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу после победы выпили из Кубка шампанское

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 мая с Кубком помылись в бане

Источник:

В гостях у СУРЫ / Telegram

23 мая хоккеисты привезли Кубок в Туношну&nbsp;— к месту крушения самолета с «Локомотивом» в 2011 году | Источник: В гостях у СУРЫ / Telegram23 мая хоккеисты привезли Кубок в Туношну&nbsp;— к месту крушения самолета с «Локомотивом» в 2011 году | Источник: В гостях у СУРЫ / Telegram

23 мая хоккеисты привезли Кубок в Туношну — к месту крушения самолета с «Локомотивом» в 2011 году

Источник:

В гостях у СУРЫ / Telegram

После поездки в Туношну кубок осветили в Воскресенском соборе в Тутаеве

Источник:

В гостях у СУРЫ / Telegram

Нападающий Егор Сурин свозил Кубок в родной Воронеж

Источник:

В гостях у СУРЫ / Telegram

Нападающий Александр Полунин посадил в Кубок Гагарина питомцев | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.comНападающий Александр Полунин посадил в Кубок Гагарина питомцев | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Нападающий Александр Полунин посадил в Кубок Гагарина питомцев

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

Максима Берёзкин с Кубком Гагарина съездил в родную Читу. Возле аэропорта нападающего «Локомотива» ждали юные воспитанники спортивной школы по хоккею «Манул»

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

Даниил Бут с Кубком Гагарина посетил родную школу № 4. Вместе с ним именитый папа-тренер Антон Бут

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

24 июня хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок на встречу со студентами ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: Лия Никифорова 24 июня хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок на встречу со студентами ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: Лия Никифорова

24 июня хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок на встречу со студентами ЯГПУ имени К. Д. Ушинского

Источник:

Лия Никифорова

А вы как относитесь к действиям хоккеистов с Кубком Гагарина?

Это их дело, никого не осуждаю
Не со всеми солидарен/солидарна
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
5
Hail
12 минут
Нормалёк. Мои слова подтвердились, о том, что возить его везде нельзя, с ним могут сделать, что угодно и осквернять. Кубок - это ценность, награда и людская гордость. Место для Кубка, на пьедестале, на центральной площади. Молодец ))) девчушка - зумер, ладно хоть в качестве туалета не использовала. Теперь ждём когда увидим, что "такая же" без мозгов, будет кубок между ног, себе пихать и улыбаться ...
Гость
1 час
Кубок был на месте гибели команды, освятили, а эта ... даже не знаю как ее назвать, жрала пельмени из кубка и не подавилась. Жрала она, а стыдно мне.
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