Со скамейки запасных — в список лучших: история хоккеиста, который привел «Локомотив» к Кубку Гагарина

Даниил Исаев стабилен и надежен в игре Источник: Мария Романова / Городские порталы











Во время финала плей-офф фанаты хоккея ожесточенно сравнивали ярославскую и челябинскую команды. Спор о том, кто сильнее, не прошел и мимо вратарей — Зака Фукале и Даниила Исаева. После завершения сезона 2024-2025 мы решили подробнее рассказать о ярославском голкипере.

С чего начинал Даниил и как в итоге обрел славу одного из лучших вратарей лиги? Разбираемся в этом материале.

Начало карьеры

Вратарь родился в Ярославле 7 января в 2000 году. С самого детства он играл в системе «Локомотива». В 16 лет вышел на лед в составе «Локо-Юниор», а через год начал играть за основную молодежку — «Локо».

Дебют в «Локомотиве» состоялся 2 октября 2018 года. В первой команде Ярославля он провел несколько матчей, параллельно играя в молодежке. Там Исаев в 2019 году взял главную награду молодежного уровня — Кубок Харламова. В сезоне 19/20 Даниил был отправлен во Всероссийскую хоккейную лигу набираться опыта в воронежском «Буране».

Даниил Исаев играет под 92 номером Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В сезоне 21/22 Исаев вернулся в «Локомотив», но сыграл лишь в 9 матчах — в то время основным вратарем железнодорожников был канадец Эдварт Паскуале. Вскоре легионер покинул клуб, перейдя в магнитогорский «Металлург». И уже в сезоне 22/23 Даниил Исаев занял основное место.

Исаеву потребовался год, чтобы добраться до многолетнего рекорда. В сезоне 23/24 голкипер сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата и в 20 встречах плей-офф. Исаев догнал рекорд Георгия Галашвили по количеству игр за «Локомотив», который держался 15 лет и был поставлен в сезоне 2008/2009.

В 2024 году Даниил стал обладателем серебряной медали в розыгрыше Кубка Гагарина, а также получил индивидуальную награду — «Лучший вратарь» по итогам сезона. 20 мая 2025 года Исаев во второй раз был номинирован на эту награду.

Сложности и признание сообщества

В сезоне 24/25 Даниил сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и в 21-ом во время плей-офф. И это несмотря на то, что 10 января 2025 года в матче с московским «Спартаком» ярославец получил травму и выпал из состава больше, чем на месяц. По возвращении у вратаря не было времени на «раскачку». По итогу сезона у Исаева восемь матчей отыгранных на ноль, иначе говоря, у вратаря восемь «сухарей». Всего за регулярный чемпионат 24/25 Даниил провел на льду 2454 минуты.

Даниил Исаев ответил на вопросы сразу после победы в финале плей-офф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По показателям статистики Даниил является одним из лучшим вратарей в лиге. Его процент отраженных бросков в регулярном чемпионате составил — 92.4, в плей-офф — 93.8. Это один из главных показателей вратарской игры. Чем выше процент, тем лучше. Второй важный показатель — коэффициент надежности. В регулярном чемпионате он составлял 1.61, а в плей-офф — 1.53. Этот показатель должен стремится к единице.

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Еременко в разговоре с 76.RU признался, что посматривал за играми «Локомотива» и Исаева в частности.

В психологическом плане Исаева нельзя было вывести на эмоции. Это очень важный момент. Александр Еременко российский вратарь

Александр Еременко — российский вратарь, двукратный чемпион мира (2008, 2009), трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2011 — «Салават Юлаев», 2012, 2013 — «Динамо Москва»), двукратный MVP плей-офф Кубка Гагарина (2012, 2013), лучший вратарь КХЛ (2012, 2013).

«Немногие понимают вратарей, но за нами никого нет. Концентрация должна быть запредельная, ты должен контролировать все. Помимо того, что ты следишь за своей игрой, ты должен еще и подсказывать своим полевым и ожидать от них чего угодно», — сказал в разговоре с 76.RU Александр Еременко.

Еременко выделил стабильность и уровень технической подготовки ярославского голкипера. Чемпион мира добавил, в техническом плане Исаеву помог тренер Рашит Давыдов. Он понимает вратарей и знает, что им нужно. Александр Еременко отметил, что в современном хоккее очень важно, чтобы тренер был еще и психологом.

Рашит Давыдов в костюме и с Кубком Гагарина в руках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рашит Давыдов — советский и российский хоккеист, раньше выступающий на позиции голкипера, сейчас тренер вратарей. С 2021 года работает с игроками «Локомотива».

«В психологическом плане Рашит Давыдов направляет вратарей в нужное русло. В трудные моменты он поддерживает и всегда находит слова, которые берут за душу, в определенный момент начинаешь чувствовать, как у тебя появляется второе дыхание», — рассказал Александр Еременко.

В плей-офф любая ошибка приводит к тому, что можно вылететь. И вся та работа, которая была проделана на протяжении сезона не только тобой, но и всей команды, может быть перечеркнута. Александр Еременко российский вратарь

Как может развивать карьеру

Сейчас Исаеву 25 лет. С «Локомотивом» у Даниила контракт до 31 мая 2026 года. 21 мая вместе с ярославским клубом он взял Кубок Гагарина. На лед поддержать вратаря в счастливый момент вышла его девушка.

Даниил Исаев выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоть у Даниила впереди еще один сезон с «Локомотивом», не исключено, что он может проверить свои силы за океаном в будущем. Лучших игроков американские и канадские клубы выбирают на драфте еще на молодежном уровне, однако Исаева это миновало и к конкретному клубу он не привязан.

Драфт — ежегодная церемония, на которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых игроков.

Случаи в истории, когда хоккеист уезжал в Америку незадрафтованым, уже были. Из вратарей — это нынешний обладатель Кубка Стенли — Сергей Бобровский. Сейчас в НХЛ играет более 20 российских вратарей.

Александр Еременко добавил, что Исаеву попробовать себя в НХЛ стоит, ведь в крайнем случае, вернуться он всегда сможет.