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Авто Выплаты по ОСАГО вырастут: ЦБ изменил правила расчета

Выплаты по ОСАГО вырастут: ЦБ изменил правила расчета

Об оригинальных запчастях придется забыть

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Расходные материалы будут считать без скидок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРасходные материалы будут считать без скидок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Расходные материалы будут считать без скидок

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 11 июля 2026 года в России изменится порядок расчета стоимости автозапчастей и расходных материалов для ОСАГО. Как это повлияет на размер выплат, рассказали в Банке России.

«В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно указанию ЦБ, страховые компании будут руководствоваться обновленными справочниками средней стоимости деталей. Их в течение трех месяцев утвердит Российский союз автостраховщиков.

При расчете выплат теперь не будут учитывать цены аналогов запчастей, если они на 70% дешевле оригиналов. Также среднюю стоимость расходных материалов станут определять без скидок.

Еще одно изменение касается деталей одноразового использования — уплотнителей, наклеек и других. Ранее расходы на них ограничивали 2% от цены заменяемых запчастей, что в некоторых случаях не покрывало реальные затраты. Теперь страховщики будут включать их стоимость в ремонт в полном объеме.

При этом стоимость полисов ОСАГО вырастет в ближайшие месяцы. Полная сумма, которую придется платить автовладельцам, будет зависеть и от их стиля вождения. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОСАГО ЦБ Запчасти для автомобилей Выплата
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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Ясно, ремонтировать теперь будут дендрофекальным методом.
Гость
14 минут
Об оригинальных запчастях придется забыть - КРАСОТА!!!
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Гость
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