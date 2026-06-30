Выплаты по ОСАГО вырастут: ЦБ изменил правила расчета

С 11 июля 2026 года в России изменится порядок расчета стоимости автозапчастей и расходных материалов для ОСАГО. Как это повлияет на размер выплат, рассказали в Банке России.
«В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», — говорится в сообщении регулятора.
Согласно указанию ЦБ, страховые компании будут руководствоваться обновленными справочниками средней стоимости деталей. Их в течение трех месяцев утвердит Российский союз автостраховщиков.
При расчете выплат теперь не будут учитывать цены аналогов запчастей, если они на 70% дешевле оригиналов. Также среднюю стоимость расходных материалов станут определять без скидок.
Еще одно изменение касается деталей одноразового использования — уплотнителей, наклеек и других. Ранее расходы на них ограничивали 2% от цены заменяемых запчастей, что в некоторых случаях не покрывало реальные затраты. Теперь страховщики будут включать их стоимость в ремонт в полном объеме.
При этом стоимость полисов ОСАГО вырастет в ближайшие месяцы. Полная сумма, которую придется платить автовладельцам, будет зависеть и от их стиля вождения.