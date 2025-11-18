От этого зависят будущие победы: кому пророчат место в тренерском штабе «Локомотива»

«Локомотив», судя по статистике, слабо реализует большинство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На старте сезона «Локомотив» столкнулся с проблемой. Команда Боба Хартли слабо реализует большинство. О главном факторе проблем ярославского клуба при игре в численном преимуществе — в разборе 76.RU.

Чего не хватает ярославцам?

За последние полгода в тренерском штабе ярославского «Локомотива» произошли масштабные изменения. Канадский тренер Боб Хартли не только сам изъявил желание поработать в Ярославле, но и пригласил к себе двух российских помощников — Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина (Рябыкин ушел из команды 17 ноября 2025-го. — Прим. ред.). Боб с коллегами уже выигрывал Кубок Гагарина в «Авангарде». От чемпионского тренерского штаба остался только Дмитрий Красоткин.

В сезоне-2025/2026 в тренерский штаб «Локомотива» входит Боб Хартли, Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин и тренер вратарей Андрей Малков, а также Георгий Кошель и тренер-аналитик Вячеслав Гусов Источник: ХК «Локомотив», Серафима Пантыкина / Городские медиа

Несмотря на неудачи в отдельно взятых матчах, ярославцы вновь возглавляют Западную конференцию. Негативным же аспектом в игре «Локомотива» стал розыгрыш большинства. На данный момент этот показатель у действующего чемпиона занимает вторую строчку с конца (13% реализации) в таблице КХЛ.

«В большинстве были ситуации, когда мы создавали моменты, было и такое, когда ничего не получалось. В такие моменты не знаешь, или игроки потеряли уверенность в таких эпизодах, или причина в чем-то другом», — заверял Хартли после гостевой игры с «Ак Барсом» (0:1) 22 октября.

Ранее мы уже подмечали, что при работе с командой Боб часто уделяет внимание игровым деталям. Однако в этом сезоне канадский специалист пока игнорирует работу квалифицированного человека с нападающими. В штабе Хартли в «Авангарде» были и Вячеслав Козлов, и Константин Шафранов. В период их работы омские «ястребы» считались одной из самых опасных команд в нападении и большинстве.

Кто работает над большинством

Боб Хартли пока не спешит усиливать тренерский штаб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед началом чемпионата-2025/2026 Хартли рассказывал, что все аспекты игры «Локомотива» будут обсуждаться тренерским штабом коллегиально, обозначив лишь фронт обязанностей своих помощников по неравным составам. Конкретного человека, который будет работать с форвардами, главный тренер не назвал.

«Сразу хочу сказать, что весь штаб работает вместе. Мы обсуждаем все детали вместе, но принимаю решения я. Звягин будет работать над меньшинством, Рябыкин — над большинством, также он отвечает за защитников», — объяснял Хартли перед стартом сезона-2025/2026.

По мнению хоккейного тренера, заслуженного тренера России Владимира Плющева, тренерский штаб пытается внедрить в «Локомотив» новые схемы розыгрыша большинства.

«Может быть, в этом является момент, когда еще не всё настолько хорошо работает, как хотелось бы и болельщикам, и специалистам. Игра в большинстве — это показатель в первую очередь тренерской работы», — рассказал в беседе с 76.RU заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Владимир Плющев был тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира в 2003 году. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту молодежного чемпионата мира в 2002 году. С февраля 2015 года по июль 2016-го занимал пост главного арбитра КХЛ. Заслуженный тренер России.

Кто ставил нападение в прошлом сезоне

Что же касается работы с игроками атаки, в «Авангарде» рядом с командой и Хартли был бывший «ястреб», тренер по развитию Антон Курьянов. Уже после ухода канадского специалиста из омской команды Курьянов поработал генеральным менеджером, однако в декабре 2024-го покинул «Авангард», практически сразу приняв предложение из ярославской команды.

Антон Курьянов пришел в «Локомотив» из «Авангарда» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По оценкам самих железнодорожников, он стал одним из необходимым паззлов для «Локомотива» при завоевании Кубка Гагарина.

«Курьянов отвечал за большинство и за нападение. Какие-то аспекты с ним тренировали. С ребятами он тоже работал над большинством. Они тоже пробовали что-то новое. В сам тренировочный процесс он вносили что-то новое. То, что может нам помочь», — комментировал в интервью «РБ Спорт» после чемпионского сезона форвард Александр Полунин.

С приходом «ястреба» атака команды стала чувствовать себя увереннее, решительнее. Специалисту удалось систематизировать и игру «Локомотива» в численном преимуществе. В регулярном чемпионате — 2024/2025 большинство ярославцев было третьим в лиге, а в розыгрыше Кубка Гагарина у чемпионов было 24 процента, что значит, практическая каждая четвертая попытка заканчивалась взятием ворот соперника.

«Сложный компонент в хоккее»

Курьянов ушел из ярославского «Локомотива» в ЦСКА вместе с бывшим наставником Игорем Никитиным. Несмотря на то что московский клуб находится на нижних строчках турнирной таблицы Запада, у команды второе большинство во всей лиге. Реализация численного преимущества армейцев составляет практически 33 процента.

Хоккейный тренер Владимир Плющев считает, что за нынешнюю работу большинства в ярославской команде должен нести ответственность Боб Хартли.

«Игра в большинстве — это очень сложный компонент в хоккее. Может быть, Хартли поменял тройки и определенные связи, которые раньше работали достаточно удачно», — пояснил Владимир Плющев.

Кто способен усилить «Локомотив»

Большинство специалистов, работающих с нападающими, уже при клубах. При этом кандидатом на пост фанаты называют Антона Бута. В прошлом сезоне тренер также, как и Курьянов, отвечал в «Локомотиве» за форвардов. Однако в новом сезоне остался без тренерской работы.

Без команды всё еще и Евгений Корешков. За плечами у специалиста два Кубка Гагарина в роли помощника главного тренера ЦСКА. Последние годы Корешков трудился в СКА, но после ряда летних перестановок в клубе покинул питерскую команду.

В тематических кругах не исключается вариант, что Боб Хартли может привлечь в штаб североамериканского специалиста. Главный тренер не слишком любит менять помощников по ходу карьеры. Со своим соотечественником Жаком Клутье, который не решился возвращаться в этом сезоне в Россию, Хартли работал с 1994 года.

Нападающий Илья Ковальчук ранее объявил о завершении игровой карьеры Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Еще одним потенциальным кандидатом может стать 42-летний нападающий Илья Ковальчук. В октябре прославленный форвард объявил о завершении игровой карьеры, отметив, что у него есть опыт, которым он может поделиться с молодежью. Илья пересекался с Бобом Хартли и в НХЛ, и в КХЛ. Игроки «Авангарда» не раз отмечали: Ковальчук сплотил вокруг себя команду.

Илья Ковальчук — олимпийский чемпион (2018 года), двукратный чемпион мира по хоккею (2008-го, 2009-го), трижды обладатель Кубка Гагарина (в 2015-м, 2017-м в СКА и 2021-м в «Авангарде»). В 2021 году был назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине. С 2001-го по 2013-й и с 2018-го по 2020-й выступал в НХЛ. Лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ (41 шайба) в сезоне-2003/2004.

Правда, бывший наставник сборной России Владимир Плющев уверен: не каждый хоккеист имеет задатки тренера.

«Помимо игровой практики нужна еще и теоретическая хорошая работа. Слишком много наук включает в себя работа тренера: педагогика, психология, технико-тактическая работа и многое другое, — считает тренер. — От того что игровая практика у игрока была яркая, это не значит, что завтра он может быть тренером. У нас есть примеры, когда ярчайшие игроки не справляются с тренерской работой».

Хоккей — затратный вид спорта. Тренер должен знать, что, чего и когда, какие нагрузки давать. Как из этих нагрузок выходить. Владимир Плющев бывший главный тренер сборной России по хоккею