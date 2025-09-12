Канадский тренер Хартли с первого матча изменил игру «Локомотива». Разбираем его подход

Как канадский тренер меняет «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стартовал 18-й сезон Фонбет КХЛ. Ярославский «Локомотив» вошел в чемпионат с новым тренерским штабом. В межсезонье команду возглавил известный специалист Боб Хартли. Канадец — признанный наставник. За его плечами победы во всех лигах, где работал североамериканец: от главного трофея НХЛ до Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». В Ярославль помогать Бобу приехали и два его российских помощника по омскому клубу — Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин.

Под руководством нового тренерского штаба «Локомотив» начал сезон с двух победных матчей. Свой первый трофей с новой командой Хартли забрал в матче за Кубок Открытия. Ярославцы на своей площадке в напряженной встрече уже в очередной раз одолели челябинский «Трактор», а спустя несколько дней взяли убедительный реванш у «Северстали» за два поражения в предсезонных матчах.

Летом, после ухода из клуба Игоря Никитина, встал острый вопрос: кто должен тренировать чемпионов? Именно от главного тренера зависит система игры, которой будут держаться спортсмены. После длительных переговоров было достигнуто соглашение об однолетнем контракте с Хартли. Изначально казалось, что Бобу требуется лишь направить команду, а уже сам крепкий ярославский коллектив готов повторить успех прошлого сезона. Канадец же активно начал вносить в игру свои коррективы.

Агрессивная игра — залог контроля результата матча

Заметным изменением ярославской команды стала и более агрессивная игра в нападении. Как только шайба переходит сопернику, игроки «Локомотива» стараются ее моментально забрать и начать атаку. Прессинг происходит уже в зоне соперника и средней зоне.

Я люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

На предсезонных играх в моментах, когда главный тренер наблюдал, что команда отбрасывалась или действовала не так агрессивно, как он этого желал, наставник моментально брал тайм-аут.

Чемпионский состав идет без изменений

В плане состава и игровых сочетаний Боб оставил всё как было. Первая тройка после восстановления Артура Каюмова примет свой привычный вид. Звено Георгия Иванова тоже никак не видоизменилось.

Небольшие перестановки по первым двум матчам были лишь в третьем и четвертом звене. Единственное, что схоже с манерой работы канадца в «Авангарде», — ему необходим центральный нападающий с чисто защитными функциями. Перед сезоном предполагалось, что именно звено Павла Красковского займет эту нишу в системе Хартли и продолжит при атаке заниматься исключительно доставкой шайбы до ворот, чтобы заработать вбрасывание в зоне соперника.

Стартовая игра чемпионата показала совсем обратное, а сам Красковский по итогу отыграл три с половиной минуты в большинстве.

Ярославская оборона тоже может идти в атаку

С первых предсезонных игр сразу бросилась в глаза работа защитной линии. Игроки обороны ярославской команды стали более активны в плане созидания. Никто из них не стоит на месте, а когда «Локомотив» переходит в фазу атаки, то игроки обороны уже не катят привычно для себя меняться, а бегут подключаться. Хартли такое приветствует.

Еще по «Авангарду» у Боба были такие игроки из линии обороны, кто готов помогать впереди. Стоит вспомнить только инициативу Оливера Каски, который как раз вывел Омск в финал в их золотой сезон. В Ярославле такую роль могут взять на себя Андрей Сергеев и Мартин Гернат. Первый уже показал, как можно эффективно подключаться, завершив голевую комбинацию на предсезонной игре против «Сибири».

Самым же показательным моментом этого нововведения в игре Ярославля стал проход к чужим воротам, казалось бы, защитника-домоседа Никиты Черепанова во втором периоде матча с «Трактором». Очень заметно стал выглядеть и негабаритный Марк Ульев, который своими уверенными действиями и точными передачами заслужил свое игровое время, заставив управленцев клуба задуматься о судьбе легионера — Мака Холлоуэлла.

Всё здорово. Новая система, было время привыкнуть, осознать всё, что от нас требуется. Поэтому в процессе продолжаем. Александр Елесин капитан «Локомотива»

Тренировочный процесс Хартли

С первых тренировок хоккеисты «Локомотива» подмечали особое внимание Боба Хартли к деталям. Для канадца это база его системы. После каждой игры и даже тренировок наставник может вызвать к себе игрока, чтобы разобрать конкретный эпизод.

Хоккейных нюансов в игре Хартли много. Для молодых ребят такой метод разбора наиболее эффективен. Совсем неудивительно, что при такой работе Хартли в Омске совсем по-другому раскрывались неопытные игроки, которые уже сейчас выступают в Северной Америке. Именно то, что и нужно «Локомотиву», в стратегию которого входит внедрение в состав собственных воспитанников.

Самого Хартли в сентябре не раз уже видели на матчах молодежных команд «Локо» и «Локо-76».

Новый вызов для Хартли и Ярославля

Вопреки мнениям экспертов, Боб Хартли начал постепенно предлагать хоккеистам «Локомотива» обновленную схему игры и адаптировать под нее своих игроков. Хоккей Ярославля становится более атакующим.

Конечно, от принципов силового давления, работы у бортов и наложения свежих звеньев фактурная и мощная команда из Ярославля вряд ли отступит. Было бы глупо не использовать свой главный козырь, но в моментах, когда что-то идет не так или попросту не получается забросить, нужны новые идеи. Именно их и планирует внедрять новый тренерский штаб «Локомотива» в чемпионскую команду по ходу регулярного чемпионата.