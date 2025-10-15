«Все по делу»: главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о разгромном проигрыше «Локомотиву»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру с «Локомотивом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер московской хоккейной команды ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал проигрыш ярославскому «Локомотиву». Железнодорожники одержали победу на домашнем льду со счетом 4:1.

«Я думаю, все по делу. Не смогли выдержать целиком отрезки. Были хорошие моменты, но потом отпускали, скажем так. Потому что ошибки тактические. Которые приводили к потере инициативы. И было непросто. Поэтому, думаю, что все по делу сегодня», — сказал Игорь Никитин на пресс-конференции после игры.

Также он объяснил, почему ЦСКА не удалось добиться удалений у «Локомотива» и играть в большинстве.

«Много теряли в зоне обороны. Практически не было вариантов заставлять соперника удаляться. Здесь обоюдная игра. Нужно заставить удаляться, мы не могли этого сделать», — уточнил Игорь Никитин.

Журналисты напомнили про предыдущий проигрыш ЦСКА «Локомотиву» на матче в Москве. Прозвучал вопрос о том, действительно ли «Локомотив» и ЦСКА «две разные весовые категории».

«Давайте я не буду… Я про свою команду буду говорить. Есть пища для размышлений. Все понятно, что нужно делать. И какой хоккей играют соперники, как против этого играть. Поэтому я бы не говорил про весовые категории. И там и там счет по игре», — сказал главный тренер ЦСКА.

Журналисты поинтересовались у Игоря Никитина, не испытал ли он чувство ностальгии, когда зашел на «Арену-2000».

«Да нет, я совершенно спокоен был. Во-первых, поблагодарить всех. И еще раз поблагодарить Ярославль за четыре года. „Локомотив“. У меня, знаете, как дежавю. Уже второй раз. Не то чтобы к этому привык, но приятно, естественно, здесь находиться и в такой атмосфере играть… Еще раз всем спасибо», — ответил Игорь Никитин.

Игорь Никитин раньше был главным тренером «Локомотива». Он занимал эту должность с 2021 по 2025 годы, всего четыре хоккейных сезона. Под его руководством команда победила в финале плей-офф.