Экс главный тренер ярославского «Локомотива» променял чемпионский клуб. Куда ушел Игорь Никитин

Игорь Никитин перешел в ЦСКА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 июня стало известно о переходе бывшего главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина в московский ЦСКА. Об этом сообщили в социальных сетях столичного клуба.

«Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракты с тренерским штабом. В него вошли: главный тренер Игорь Никитин, старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на 5 лет, до конца сезона-2029/30», — сообщили в ЦСКА.

Напомним, Игорь Никитин расторг контракт с ярославским «Локомотивом» по собственной инициативе. Он должен был работать до 2027 года.

ЦСКА — московский клуб, был основан в 1946 году под названием ЦДКА. Домашние матчи проводит на «ЦСКА Арене». Кубок Гагарина в клубе брали в 2019, 2022 и 2023 годах. В 2019-м к победе армейцев привел именно Игорь Никитин.

Что известно про Никитина

Игорь Никитин работал в ярославском клубе в качестве главного тренера четыре хоккейных сезона с 2021 года. В первый год совместной работы Никитина «Локомотив» занял 6-е место на Западе и 12-е — в плей-офф. Во второй — 3-е место на Западе, 5-е — в плей-офф. Третий — 3-е место на Западе, 2-е в плей-офф. Четвертый — 1-е место в финале плей-офф.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина впервые с 2009 года.

Основные этапы в карьере Игоря Никитина

В 2008 году ему поступило предложение стать помощником главного тренера омского «Авангарда»;

в сезоне-2009/2010 официально стал главным тренером «Авангарда»;

в июле 2011 года он был уволен из омского клуба, вошел в тренерский штаб сборной России;

2013 год стал стартом начала работы Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова. Сначала они вместе работали в «Сибири», а потом в ЦСКА;

в 2017 году Никитин перешел с должности ассистента на пост главного тренера ЦСКА, сменив Квартального;

в 2019-м ЦСКА обыграл омский «Авангард» и получил Кубок Гагарина. После этого Никитин был признан лучшим тренером КХЛ;

в 2021 году ЦСКА проиграл в финале тому же омскому «Авангарду». После поражения Игорь Никитин был уволен;

в том же 2021 году Никитин подписал контракт с «Локомотивом» и возглавил его 25 сентября.

ЦСКА считается одним из топовых соперников в Западной конференции, где играет «Локомотив». Рассмотрим встречи команд в сезоне-24/25. Армейцы и железнодорожники встречались четыре раза за прошедшую регулярку. Из них две победы у «Локомотива», две — у ЦСКА.