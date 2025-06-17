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Спорт Экс главный тренер ярославского «Локомотива» променял чемпионский клуб. Куда ушел Игорь Никитин

Экс главный тренер ярославского «Локомотива» променял чемпионский клуб. Куда ушел Игорь Никитин

Рассказываем подробности перехода

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19 комментариев
Игорь Никитин перешел в ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин перешел в ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин перешел в ЦСКА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 июня стало известно о переходе бывшего главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина в московский ЦСКА. Об этом сообщили в социальных сетях столичного клуба.

«Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракты с тренерским штабом. В него вошли: главный тренер Игорь Никитин, старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на 5 лет, до конца сезона-2029/30», — сообщили в ЦСКА.

Напомним, Игорь Никитин расторг контракт с ярославским «Локомотивом» по собственной инициативе. Он должен был работать до 2027 года.

ЦСКА — московский клуб, был основан в 1946 году под названием ЦДКА. Домашние матчи проводит на «ЦСКА Арене». Кубок Гагарина в клубе брали в 2019, 2022 и 2023 годах. В 2019-м к победе армейцев привел именно Игорь Никитин.

Что известно про Никитина

Игорь Никитин работал в ярославском клубе в качестве главного тренера четыре хоккейных сезона с 2021 года. В первый год совместной работы Никитина «Локомотив» занял 6-е место на Западе и 12-е — в плей-офф. Во второй — 3-е место на Западе, 5-е — в плей-офф. Третий — 3-е место на Западе, 2-е в плей-офф. Четвертый — 1-е место в финале плей-офф.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина впервые с 2009 года.

Основные этапы в карьере Игоря Никитина

  • В 2008 году ему поступило предложение стать помощником главного тренера омского «Авангарда»;

  • в сезоне-2009/2010 официально стал главным тренером «Авангарда»;

  • в июле 2011 года он был уволен из омского клуба, вошел в тренерский штаб сборной России;

  • 2013 год стал стартом начала работы Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова. Сначала они вместе работали в «Сибири», а потом в ЦСКА;

  • в 2017 году Никитин перешел с должности ассистента на пост главного тренера ЦСКА, сменив Квартального;

  • в 2019-м ЦСКА обыграл омский «Авангард» и получил Кубок Гагарина. После этого Никитин был признан лучшим тренером КХЛ;

  • в 2021 году ЦСКА проиграл в финале тому же омскому «Авангарду». После поражения Игорь Никитин был уволен;

  • в том же 2021 году Никитин подписал контракт с «Локомотивом» и возглавил его 25 сентября.

ЦСКА считается одним из топовых соперников в Западной конференции, где играет «Локомотив». Рассмотрим встречи команд в сезоне-24/25. Армейцы и железнодорожники встречались четыре раза за прошедшую регулярку. Из них две победы у «Локомотива», две — у ЦСКА.

В плей-офф 2025 года ЦСКА вылетел в 1/8, уступив московскому «Динамо». Тогда главным тренером был Илья Воробьев.

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Комментарии
19
Гость
9 часов
Я никак не пойму эту русскую душу- ВАМ ТО КАКОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО, КТО КУДА УШЕЛ??? Забудьте тему Локомотива, Шинника - это прошлое, сами должны развиваться а не искать спонсоров в лице РЖД. Ушли, значит есть лучшие предложения и ЗП! А у РЖД проблемы значит, платить не хотят, кроме самим себе, чиновникам. ЗАБУДЬТЕ Локомотив и ШИННИК и КТО КУДА УШЕЛ И ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ!
Гость
9 часов
Ну ушёл и ушёл, что тут такого? Надоело в провинции парится уже. Тем более в родной клуб позвали в столицу! Зарплату хорошую дают! Я думала он уже через год от сюда сбежит. Но не сбежал! Терпел тут героически! Молодец К. Г. взял Ярику! А то бы нам его никогда не взять! Лети ястреб с Богом куда хочешь теперь. Мы тебя благословляем!
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