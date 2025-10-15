Начался второй период: ЦСКА забросил первую шайбу «Локомотиву». Онлайн-трансляция

В Ярославле вечером 15 октября «Локомотив» сыграет против московского ЦСКА (6+). Матч начнется в 19:00 на «Арене-2000».
В этой онлайн-трансляции рассказываем, какими прогнозами делятся болельщики и что происходит на игре.
А шайба так хорошо в ворота летела…
Ярославцы поддерживают хоккеистов. Болельщики скандируют: «Ярославль!».
ЦСКА забросили шайбу
В ворота «Локомотива» прилетела первая шайба от ЦСКА. Счет 2:1 в пользу железнодорожников.
И еще кадры с матча. Только посмотрите, как горят глаза у болельщиков! С такой поддержкой парни точно выиграют.
Начался второй период
Начался второй период игры. Удачи парням!
Друзья, как вам игра?
Знаем, что всё еще может поменяться, но верим в победу наших парней!
А что думаете вы? Кто победит сегодня?
Завершился первый период
Первый период закончился, а мы делимся самыми яркими кадрами начала игры.
Напоминаем, что ведет «Локомотив» со счетом 2:0.
Вторую шайбу забросил нападающий Никита Кирьянов! Парни решили не шутить, а действовать жестко с первого периода.
Тем временем ярославские болельщики признаются в любви бывшему тренеру «Локомотива». Интересно, заметит ли душевные плакаты Игорь Никитин?
«Локомотив» забросил шайбу
Гол! 2:0 в пользу «Локомотива».
Удаление у ЦСКА
У ЦСКА удаление на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
Вот это игра! Железнодорожники забили в первые минуты матча. Так держать, парни! Счет 1:0 в пользу железнодорожников.
Первую шайбу забросил нападающий Байрон Фрэз.