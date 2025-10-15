НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

штиль.

 751мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
«Локомотив» vs ЦСКА. Онлайн-трансляция
На Соколе сдали новый дом
Что с платными парковками
«Умные решения» в недвижимости
Как изменят облик Стрелки
Сломала нос в автобусе
Хартли VS Никитин
Как изменится погода
Ищут землю под новое кладбище
Чем живет рынок, проданный частнику
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Онлайн-трансляция Начался второй период: ЦСКА забросил первую шайбу «Локомотиву». Онлайн-трансляция

Начался второй период: ЦСКА забросил первую шайбу «Локомотиву». Онлайн-трансляция

Рассказываем, что происходит на «Арене-2000» в Ярославле

679
В Ярославле сыграют «Локомотив» и ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сыграют «Локомотив» и ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сыграют «Локомотив» и ЦСКА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вечером 15 октября «Локомотив» сыграет против московского ЦСКА (6+). Матч начнется в 19:00 на «Арене-2000».

В этой онлайн-трансляции рассказываем, какими прогнозами делятся болельщики и что происходит на игре.

Алина Сардекова
Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

А шайба так хорошо в ворота летела…

Обсудить
Алина Сардекова

Подписывайтесь на нас в социальных сетях

Мы также ведем трансляцию в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и MAX.

Источник:

76.RU / Telegram

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы поддерживают хоккеистов. Болельщики скандируют: «Ярославль!».

Обсудить
Алина Сардекова

ЦСКА забросили шайбу

В ворота «Локомотива» прилетела первая шайба от ЦСКА. Счет 2:1 в пользу железнодорожников.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И еще кадры с матча. Только посмотрите, как горят глаза у болельщиков! С такой поддержкой парни точно выиграют.

Обсудить
Алина Сардекова

Начался второй период

Начался второй период игры. Удачи парням!

Обсудить
Алина Сардекова

Друзья, как вам игра?

Знаем, что всё еще может поменяться, но верим в победу наших парней!

А что думаете вы? Кто победит сегодня?

«Локомотив»
ЦСКА
Обсудить
Алина Сардекова

Завершился первый период

Первый период закончился, а мы делимся самыми яркими кадрами начала игры.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+4
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напоминаем, что ведет «Локомотив» со счетом 2:0.

Обсудить
Алина Сардекова

Вторую шайбу забросил нападающий Никита Кирьянов! Парни решили не шутить, а действовать жестко с первого периода.

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

76.RU / Telegram

Тем временем ярославские болельщики признаются в любви бывшему тренеру «Локомотива». Интересно, заметит ли душевные плакаты Игорь Никитин?

Обсудить
Алина Сардекова

«Локомотив» забросил шайбу

Гол! 2:0 в пользу «Локомотива».

Обсудить
Алина Сардекова

Удаление у ЦСКА

У ЦСКА удаление на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Вот это игра! Железнодорожники забили в первые минуты матча. Так держать, парни! Счет 1:0 в пользу железнодорожников.

Первую шайбу забросил нападающий Байрон Фрэз.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ЦСКА ХК Локомотив Хоккей Арена-2000
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Ждём победу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление