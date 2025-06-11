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Спорт Финал плей-офф Подробности Теперь официально: Игорь Никитин ушел из «Локомотива». Публикуем заявление клуба

Теперь официально: Игорь Никитин ушел из «Локомотива». Публикуем заявление клуба

Наставник проработал с командой почти четыре года

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10 комментариев
Главный тренер покидает «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер покидает «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер покидает «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин покидает команду. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе клуба.

«Игорь Никитин оставил пост главного тренера. Хоккейный клуб „Локомотив“ сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года. Информацию о новом наставнике „Локомотива“ и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — рассказали в «Локомотиве».

Игорь Никитин проработал с ярославским клубом почти четыре года. «Локомотив» подписал с ним контракт после увольнения Никитина из ЦСКА в 2021 году. 25 сентября Игорь Никитин возглавил клуб.

В первый год совместной работы Игоря Никитина и «Локомотива» команда заняла шестое место на Западе, и 12-ое в плей-офф. Во второй — третье место на Западе, пятое в плей-офф. Третий — третье место на Западе, второе в плей-офф. Четвертый — первое место в финале плей-офф.

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Игорь Никитин вывел «Локомотив» в финал плей-офф впервые с 2009 года. Проигрыш в финале плей-офф в сезоне 23/24 стал толчком к преобразованию системы игры. В сезоне 2024/2025 «Локомотив» занял первое место в Регулярном Чемпионате КХЛ. Команда стала обладателем Кубка Континента им. Тихонова. А затем хоккеисты стали чемпионами в плей-офф и получили Кубок Гагарина. Игоря Никитина признали лучшим тренером сезона КХЛ в 2025 году.

Подробно о том, как складывалась карьера Игоря Никитина, и кого он тренировал до «Локомотива», мы рассказывали в этом тексте.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Игорь Никитин Главный тренер Финал плей-офф
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Комментарии
10
Гость
3 часа
Просто потому что случилась конюшня... Всё лучшее должно быть в Москве и в конюшне. В крайнем случае - в Питере и понюшне
Гость
1 час
Радулова надо в главные тренеры Локомотива. Этот генератор энергии и идей всем командам даст жару.
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