Знали уже на награждении: хоккеисты рассказали, как Никитин объявил об уходе из «Локомотива»

Хоккеисты высказались об уходе наставника Источник: Лия Никифорова











24 июня хоккеисты «Локомотива» рассказали, как Игорь Никитин попрощался с командой перед уходом в ЦСКА. Спортсмены впервые прокомментировали уход главного тренера во время встречи со студентами в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.

В университет приехали вратарь Даниил Исаев, нападающие Максим Берёзкин, Георгий Иванов, Степан Никулин и Даниил Бут. Вместе с хоккеистами приехал начальник команды Олег Стальнов. Все — бывшие и нынешние студенты факультета физической культуры. С собой спортсмены взяли Кубок Гагарина. После встречи со студентами железнодорожники возложили цветы к мемориалу «Стрижи».

Мемориал «Стрижи» был открыт в ботаническом саду ЯГПУ в 2012 году. Памятник посвящен игрокам ярославского хоккейного клуба «Локомотив», погибшим в авиакатастрофе в Туношне. Автором скульптурной композиции «Стрижи» стала ярославский скульптор Елена Пасхина.

Студенты собрались на встречу с хоккеистами в 10 утра, большой зал на историческом факультете ломился от людей. У каждого был шанс задать железнодорожникам вопрос — спрашивали и об ощущениях в игре, о ритуалах и талисманах.

Прозвучали вопросы и про ушедшего главного тренера. Официально об уходе Игоря Никитина стало известно только 11 июня, хотя слухи начали ходить намного раньше. Все пятеро хоккеистов, присутствовавших на встрече, ответили, что Никитин общался с каждым из них по поводу своего решения.

«Так как я со следующего года уезжаю за океан, мы с Игорем Валерьевичем, конечно, созвонились, попрощались», — высказался Даниил Бут.

«Мне тоже позвонил по телефону, пожелал удачи. И, в принципе, всё», — добавил Степан Никулин.

«Он со всеми нами хорошо поговорил и сказал: „До встречи в новом сезоне“», — рассказал Георгий Иванов.

По словам хоккеистов, перед уходом Игорь Никитин дал советы бывшим воспитанникам.

«Он с нами со всеми созвонился, рассказал, над чем сейчас работать. И сказал, что это его путь, его решение», — объяснил Максим Березкин.

Я не могу его [Игоря Никитина] осуждать за это, у нас у всех своя жизнь. Максим Березкин нападающий ХК «Локомотив»

Титулованный вратарь Даниил Исаев признался: ему Игорь Никитин не звонил. Об уходе наставник поговорил с ним на церемонии закрытия сезона в Москве 29 мая — через неделю после того, как «Локомотив» выиграл кубок.

«Мы были вместе с ним на церемонии. Там он лично подошел ко мне, объяснил ситуацию, почему уходит. Почему так произошло», — рассказал Исаев.

Мы поблагодарили друг друга. И на этом всё. Даниил Исаев вратарь ХК «Локомотив»

Студенты спросили у хоккеистов и о том, кто будет новым главным тренером ярославского клуба. Железнодорожники ничего конкретного не сказали, но отметили, что все кандидатуры, которые сейчас рассматриваются, хорошие.

Напомним, недавно 76.RU поговорил с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Плющевым о том, каким должен быть новый главный тренер «Локомотива».