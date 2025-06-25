НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 738мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,20
EUR 91,06
Как проходит Губернаторский бал
Хоккеисты — об уходе Никитина
Похолодание в Ярославле
Как провести лето в Ярославле
Подробности объединения школ
Что взять в летний лагерь
Изменили расписание транспорта
Продают ночной клуб
Что случилось с Валентиной Терешковой
Спорт Финал плей-офф Подробности Знали уже на награждении: хоккеисты рассказали, как Никитин объявил об уходе из «Локомотива»

Знали уже на награждении: хоккеисты рассказали, как Никитин объявил об уходе из «Локомотива»

Главный тренер покинул команду сразу после финала плей-офф

5 554
7 комментариев
Хоккеисты высказались об уходе наставника | Источник: Лия Никифорова Хоккеисты высказались об уходе наставника | Источник: Лия Никифорова

Хоккеисты высказались об уходе наставника

Источник:

Лия Никифорова

24 июня хоккеисты «Локомотива» рассказали, как Игорь Никитин попрощался с командой перед уходом в ЦСКА. Спортсмены впервые прокомментировали уход главного тренера во время встречи со студентами в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.

В университет приехали вратарь Даниил Исаев, нападающие Максим Берёзкин, Георгий Иванов, Степан Никулин и Даниил Бут. Вместе с хоккеистами приехал начальник команды Олег Стальнов. Все — бывшие и нынешние студенты факультета физической культуры. С собой спортсмены взяли Кубок Гагарина. После встречи со студентами железнодорожники возложили цветы к мемориалу «Стрижи».

Мемориал «Стрижи» был открыт в ботаническом саду ЯГПУ в 2012 году. Памятник посвящен игрокам ярославского хоккейного клуба «Локомотив», погибшим в авиакатастрофе в Туношне. Автором скульптурной композиции «Стрижи» стала ярославский скульптор Елена Пасхина.

Студенты собрались на встречу с хоккеистами в 10 утра, большой зал на историческом факультете ломился от людей. У каждого был шанс задать железнодорожникам вопрос — спрашивали и об ощущениях в игре, о ритуалах и талисманах.

У каждого был шанс задать вопрос и получить автограф | Источник: Лия Никифорова У каждого был шанс задать вопрос и получить автограф | Источник: Лия Никифорова
Студенты собрались на встречу заранее | Источник: Лия Никифорова Студенты собрались на встречу заранее | Источник: Лия Никифорова
В ботаническом саду было много желающих сфотографироваться с кубком | Источник: Лия Никифорова В ботаническом саду было много желающих сфотографироваться с кубком | Источник: Лия Никифорова

Прозвучали вопросы и про ушедшего главного тренера. Официально об уходе Игоря Никитина стало известно только 11 июня, хотя слухи начали ходить намного раньше. Все пятеро хоккеистов, присутствовавших на встрече, ответили, что Никитин общался с каждым из них по поводу своего решения.

«Так как я со следующего года уезжаю за океан, мы с Игорем Валерьевичем, конечно, созвонились, попрощались», — высказался Даниил Бут.

«Мне тоже позвонил по телефону, пожелал удачи. И, в принципе, всё», — добавил Степан Никулин.

«Он со всеми нами хорошо поговорил и сказал: „До встречи в новом сезоне“», — рассказал Георгий Иванов.

По словам хоккеистов, перед уходом Игорь Никитин дал советы бывшим воспитанникам.

«Он с нами со всеми созвонился, рассказал, над чем сейчас работать. И сказал, что это его путь, его решение», — объяснил Максим Березкин.

<p>Максим Березкин </p><p>Максим Березкин </p>

Я не могу его [Игоря Никитина] осуждать за это, у нас у всех своя жизнь.

Максим Березкин

нападающий ХК «Локомотив»

Титулованный вратарь Даниил Исаев признался: ему Игорь Никитин не звонил. Об уходе наставник поговорил с ним на церемонии закрытия сезона в Москве 29 мая — через неделю после того, как «Локомотив» выиграл кубок.

«Мы были вместе с ним на церемонии. Там он лично подошел ко мне, объяснил ситуацию, почему уходит. Почему так произошло», — рассказал Исаев.

<p>Даниил Исаев </p><p>Даниил Исаев </p>

Мы поблагодарили друг друга. И на этом всё.

Даниил Исаев

вратарь ХК «Локомотив»

Студенты спросили у хоккеистов и о том, кто будет новым главным тренером ярославского клуба. Железнодорожники ничего конкретного не сказали, но отметили, что все кандидатуры, которые сейчас рассматриваются, хорошие.

Напомним, недавно 76.RU поговорил с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Плющевым о том, каким должен быть новый главный тренер «Локомотива».

Что думаете про уход Игоря Никитина?

Так не делается!
Он волен сам выбирать, а за победу — спасибо
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
практикант
Хоккей Игорь Никитин ХК Локомотив ХК ЦСКА
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
4 часа
Во недружественных нам странах, как известно двойные, а то и тройные стандарты. Интересно, какие стандарты в нашей Великой Стране?🤔
Гость
5 часов
Если человек отработал контракт или выплатил не стойку, то почему бы и нет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление