«Пусть те, кто кричат, научатся ещё и слушать»: мэр Ярославля ответил на главные претензии горожан

Владимир Волков — о ситуации в Ярославле Фото: Александра Савельева

К мэру Ярославля накопилось немало вопросов — в мэрии гремят коррупционные скандалы, в городе — транспортные и дорожные. На улицах по вечерам — темнота. Почему всё это происходит, как смотрит на происходящее глава города? Мы напрямую задали ему вопросы. Публикуем ответы Владимира Волкова с условием, на которое согласилась редакция, — без редактуры.

— Об износе подвижного состава говорят давно. Не так давно на Московском проспекте произошла трагедия, и транспортники полагают, что с такими автобусами, как в наших парках, такое может повториться. При этом ПАТП закупило новые автобусы. Почему по городу продолжают ездить старые корыта?



― Ответ довольно простой ― обновлением подвижного состава не занимались довольно давно. В конце 2018 года износ парка автобусов ПАТП-1 составлял 73,3% при общем количестве подвижного состава 176 единиц. В 2019 году мы начали серьезную и комплексную работу по восстановлению маршрутной сети и обновлению автопарка предприятия, который пополнился в общей сложности 62 единицами подвижного состава различного класса. Хочу подчеркнуть, что такое обновление в ПАТП-1 происходит впервые за 12 лет. Сейчас общий процент износа парка мы снизили, и он составляет чуть более 60%, но, как говорят цифры, нам есть еще над чем работать. Нужно отметить, что общее количество автобусов у нас увеличилось до 212 единиц. На линию в сутки выходит 169 единиц.



Также в 2019 году была организована работа по капитальному ремонту автобусов на базе ремонтного цеха предприятия. Было отремонтировано 25 автобусов. Капитальный ремонт включает в себя восстановление и покраску кузовных элементов, проверку и ремонт основных узлов, восстановление салона транспортных средств. В настоящий момент руководством предприятия и мэрией города определена стратегия развития ПАТП-1 на ближайшие годы.



— Много разговоров ходит об объединении троллейбусного и трамвайного депо. Ясности мало. Что происходит и что город получит от этого?

— В 2019 году было подписано инвестиционное соглашение, по которому «Горэлектротранс» получает 230 миллионов рублей, которые будут направлены на обновление подвижного состава и энергохозяйства. Приобретение и ввод в эксплуатацию новой тяговой подстанции позволит значительно увеличить энергомощность, что необходимо для продления троллейбусных маршрутов. Сама тяговая подстанция останется на прежнем месте.

В социальных сетях размещают довольно много ложной информации, которая зачастую носит провокационный характер и к действительности не имеет никакого отношения. Хочу обратить внимание, что сокращение выпуска не планируется, все троллейбусы останутся на маршрутах. А перевод выпуска троллейбусов на другие площадки не повлияет на маршрутную сеть и количество подвижного состава, выпускаемого на линию.

Кроме того, предприятие активно прорабатывает вопрос обновления подвижного состава. В данный момент проводятся переговоры с производителями о поставке низкопольных троллейбусов с автономным ходом в течение 2020 года.



Также хочу сказать, что слухи о сокращении штата предприятия — это просто слухи. Все сотрудники предприятия будут сохранены ― и это важно. Водители, кондукторы, а также квалифицированные ремонтные и инженерно-технические работники продолжат работать в структуре предприятия без ухудшения условий оплаты труда. Перед нами стоит другая задача ― улучшить условия, увеличить зарплату и развивать наше городское транспортное предприятие. Кроме того, у нас существует дефицит кондукторов и водителей, и предприятие проводит планомерную работу по привлечению персонала.



В городе давно гремит скандал с продажей троллейбусного депо Фото: Александра Савельева

По условиям инвестконтракта на высвобождающейся территории троллейбусного депо компания-инвестор построит новый жилой комплекс ― порядка 45 тысяч кв. м жилья, из которых 1600 кв. м застройщик, по условиям соглашения, передаст городу, для предоставления квартир ярославцам, стоящим в очереди на переселение из аварийного жилья, многодетным семьям, малоимущим гражданам, а также квартиры достанутся и самому «ЯрГЭТу». Такой социально ориентированный проект реализуется в Ярославле впервые. Раньше вопросы с квартирами для очередников город решал, только участвуя в целевых федеральных программах.



Это, кстати, ещё не все, что мы получаем от реализации проекта. Помимо выше всего перечисленного, компания-застройщик разработает проект школы на 500 мест. А в бюджеты разных уровней будет перечислено порядка 300 миллионов рублей в виде налоговых отчислений.

— Благоустройство: в Ярославле повсюду ставят большие жуткие заборы, которые, как говорят специалисты, не защищают пешеходов в случае ДТП (а даже усугубляют порой ситуацию). Кроме того, они портят исторический вид города. При этом в городе есть теперь главный архитектор. Как мэрия прорабатывает с ним вопросы благоустройства города, есть ли идеи, как сделать его безопасным, при этом сохранив уникальный дух старины?

― Вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды в настоящее время являются одними из самых важных и приоритетных городских задач.

Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства. Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.



Неожиданно на проспекте Ленина поставили серое ограждение Фото: Алексей Ковинский / Дороги Ярославля, Facebook.com

Однако установка ограждений вдоль улиц является требованием федерального ГОСТа. В нём закреплено понятие «дорожное ограждение» — это устройство для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничивающее ограждение). Установка дорожных ограждений является обязательной мерой безопасности. Нарушение предписаний ГИБДД грозит штрафом.

При установке дорожных ограждений учитывается планировка городских улиц, каждый участок прорабатывается балансодержателями дорог с учетом проектных решений. В настоящее время мэрией организована работа по корректировке Правил благоустройства города в части создания комфортной среды, это касается в том числе и ограждений.

Правила установки ограждений в городе Ярославле прорабатываются не только для дорожных ограждений, но и для ограждений многоквартирных домов, скверов, бульваров, пешеходных улиц, летних кафе, а также участков индивидуальной жилой застройки и садово-дачных товариществ.

Правилами благоустройства планируется определить также цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире.



Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.

— Когда на Богоявленской площади появится остановочный комплекс, на создание которого проводили конкурс?

— В настоящее время, в целях оптимизации транспортных потоков в центральной части города, осуществляются предпроектные проработки комплексного благоустройства Богоявленской площади. Установка современного остановочного комплекса ― одно из составляющих будущего благоустройства. Проект будет реализовываться поэтапно, при подтверждении наличия финансирования.



— Почему в городе так тускло горят фонари и когда снова станет светло?

— В Ярославле сменился подрядчик по обслуживанию уличного освещения. С 1 января эту работу выполняют сотрудники филиала «Россети Центр Ярэнерго». Сейчас перед подрядчиком стоит задача максимально оперативно проводить ремонтные работы. Сотрудники организации также устраняют дефекты на линиях электропередачи. Подрядчик должен обеспечить работу не менее 95 процентов светильников, расположенных на городских территориях, в вечернее и ночное время.



По вечерам в Ярославле целые микрорайоны погружаются во тьму Фото: Алёна Политикова

Энергетики используют комплексный подход в работе с наружным освещением — по каскадному типу. Выезжая по одной заявке о неисправности уличной лампы, они проверяют работоспособность ламп по всей линии электропередачи. Именно поэтому жители Ярославля порой наблюдают включённые фонари в дневное время.

Всего с начала года в городе заменено более 1000 ламп, проведена ревизия и ремонт более 700 светильников, устранены более 100 повреждений в сетях уличного освещения. Кроме того, в планах у ярославских энергетиков проведение ремонтных работ по замене на энергосберегающие элементы. Конечно, сейчас предстоит сделать много работы, но уверен, что производственная база и квалифицированный персонал смогут привести освещение города в нормативное состояние.

— Когда Ярославль перестанет быть городом убитых дорог?

— В Ярославле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2017 по 2019 год было приведено в нормативное состояние порядка 110 км дорог. В 2020 году будет отремонтировано ещё 25 километров. Реализация нацпроекта на территории города рассчитана до 2024 года.

При формировании перечня дорог для ремонта по нацпроекту мы учитываем их транспортно-эксплуатационное состояние, рекомендации ГИБДД и наличие судебных решений. С каждым годом пытаемся увеличивать количество автомобильных дорог, которые подлежат ремонту. К 2024 году планируется привести в нормативное состояние порядка 460 километров или 81% дорог агломерации. Также в рамках содержания улично-дорожной сети в городе регулярно проводится ямочный ремонт.



Таким бывает утро в Ярославле Фото: Местоположение ДПС — Ярославль

— К уборке города много вопросов: в травмпунктах очередь, а по тротуарам можно кататься на коньках. Изменится ли ситуация?

― Мы стараемся сделать всё для того, чтобы эту ситуацию изменить. Вспоминать первое моё знакомство с коммунальной дорожной техникой не буду. Всё это было похоже на цирк, ну а мы живем в реальности, где есть финансовые проблемы, серьезная нехватка техники и людей, но тем не менее в этих условиях нам удалось спасти от банкротства МУП «Городское спецавтохозяйство», мы вернули предприятию территорию, технику. Теперь уже более менее можно вздохнуть спокойно и приступить к развитию предприятия. Сейчас мы прорабатываем различные варианты. Что касается самой уборки, надо понимать, что город делится на две зоны ответственности. Первая ― это городская территория, куда входят улично-дорожная сеть и парковые зоны, и вторая ― придомовая территория, за уборку данной части уже отвечают управляющие компании или ТСЖ.



Что касается города, то уборка улично-дорожной сети города ведётся в круглосуточном режиме в три смены. В прошлом году мы приобрели шесть единиц малогабаритных тракторов, которые довольно сильно упростили уборку именно тротуаров. Мы с вами понимаем, вручную убрать тротуары практически невозможно. Поэтому, конечно, наша главная задача — увеличивать объемы уборки техникой, малой механизацией и минимизировать ручной труд, чтобы улучшить качество уборки города в целом. А для этого нам надо приобретать еще и еще техники.

— В мэрии на самом высоком уровне гремят коррупционные скандалы. Как после ареста бывшего заместителя мэра Рината Бадаева настроена антикоррупционная работа?

― Антикоррупционная деятельность мэрии города Ярославля осуществляется на основе федерального законодательства, в частности, закона «О противодействии коррупции». А также на основании указов губернатора Ярославской области «О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области» и «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».



Подробный комментарий мэра об аресте его зама