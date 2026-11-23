Заливаете чай крутым кипятком? А зря Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Не каждый чай полезен. Нередко сухие листья содержат тяжелые металлы, пестициды и другие вредные вещества. И от того, как именно мы завариваем чай, будет зависеть, сколько этих веществ попадет в нашу кружку.

Белый против черного: какой чай безопаснее

Экологически чистый продукт нынче редкость, и чай не исключение.

«Чай может содержать следы тяжелых металлов и фтора, потому что чайное растение активно впитывает вещества из почвы, а при выращивании и переработке в листья могут попасть загрязнения из окружающей среды. При этом риск обычно связан не с одной чашкой, а с регулярным потреблением, качеством сырья и условиями производства», — рассказывает «Доктору Питеру» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Степень загрязнения зависит и от вида чая.

«Белый чай из молодых листьев часто считается более безопасным вариантом, чем черный чай из зрелого сырья. Более старые листья, как правило, накапливают больше фтора, — объясняет эксперт. — Что касается травяных сборов и различных смесей, то они могут сильно отличаться по составу, поэтому тут особенно важны происхождение и контроль качества».

Страна происхождения тоже имеет значение: риск выше там, где хуже контроль за почвой, удобрениями и переработкой.

При выборе импортного чая эксперт советует смотреть:

на маркировку;

сведения о производителе;

наличие лабораторного контроля;

информацию о происхождении сырья.

«У крупных брендов шанс на более строгий контроль обычно выше», — отмечает гастроэнтеролог.

Как правильно заваривать чай

Мы как-то давно приучились, что чай нужно заваривать крутым кипятком, что в еле теплой воде аромата не добиться. Однако именно эта привычка превращает чай в отраву.

«Более долгое настаивание и высокая температура могут увеличивать переход фтора и некоторых загрязнителей в чашку, поэтому „чем дольше, тем безопаснее“ здесь не работает», — предупреждает Евгений Белоусов.

Пакетированный против листового: всё не так однозначно

«Пакетированный чай сам по себе необязательно опаснее листового, но важны материалы упаковки и качество фильтра, — объясняет эксперт. — В исследованиях отмечалось, что тип пакетика влияет на то, как он взаимодействует с водой и загрязнителями, а значит, безопаснее выбирать понятные материалы и проверенных производителей».

Самыми безопасными считаются классические бумажные пакетики без термопластиковых добавок и клея. Обращайте внимание на способ скрепления: пакетики на металлической скобке или с завязанной хлопковой ниткой обычно содержат меньше синтетики.

«Особенно осторожными при выборе чая стоит быть беременным, детям и людям с заболеваниями почек или ЖКТ. Для них имеют значение любые дополнительные источники нагрузки, — подчеркивает врач. — Полностью „безопасного максимума“ для всех нет, но в обычной жизни умеренное потребление и качественный чай считаются разумным подходом».

Эксперт формулирует главные правила, как снизить потенциальный вред чая:

не передерживать заварку;

не пить слишком крепкий чай литрами;

выбирать крупнолистовой чай: чем аккуратнее обработка, тем лучше;

покупать чай от проверенных производителей, не злоупотреблять дешевыми смесями неизвестного происхождения.

«Все эти советы не сделают чай чистым на сто процентов, но помогут уменьшить возможную нагрузку», — уверяет Евгений Белоусов.

Кружка имеет значение

Лучший материал для чайной чашки — это фарфор: в такой вкус напитка раскрывается ярче всего.

«Это связано с тем, что материал надолго может сохранять тепло, выдерживает высокие температуры», — рассказывает врач — аллерголог-иммунолог Алена Парецкая.