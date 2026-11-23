История американской модели Ирины Пантаевой, родившейся на берегу Байкала Источник: Vogue / Arthur Elgort

Ирина Пантаева работала с Карлом Лагерфельдом и Ральфом Лореном, появлялась на страницах Vogue и Elle, участвовала в показах известных дизайнеров и сыграла Джейд в фильме «Мортал Комбат: Аннигиляция». Наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают, как уроженка Улан-Удэ стала самой экзотической моделью 90-х.

«Получилась из шитья карьера»

Ирина Пантаева родилась 31 октября 1967 года в Улан-Удэ. Ее отец — композитор Владлен Пантаев — служил в Бурятском театре драмы, а мать Татьяна была театральным костюмером. Ира с ранних лет проводила много времени за кулисами среди тканей, костюмов и декораций.

— Мама шила костюмы в театре. А я с детства была очень высокой, даже в детском саду была выше всех. И мама шила мне одежду. Мама всегда говорила, что если я научусь шить, то всегда смогу заработать. Мечтать — это от папы, а от мамы — практичность. И по образованию я художник-модельер. Так и получилась из шитья карьера, — рассказывала о себе Ирина в интервью «Новой Бурятии».

Заметила девушку Лариса Дагданова — руководитель агентства «Лора-мода», член Союза дизайнеров России. По словам Пантаевой, она попала к ней еще подростком и была очарована процессом создания одежды. Дагданова стала для будущей модели не только учителем, но и близким человеком. Ирина почти в каждом интервью вспоминает Дагданову с благодарностью.

С детства девочку научили шить Источник: Vogue / Irving Penn

В 1988 году Пантаева начала работать моделью в Улан-Удэ. Год спустя она стала победительницей первого конкурса красоты «Мисс Улан-Удэ». Вскоре она отправилась в Москву, где участвовала в работе театра моды авангардного дизайнера Ирины Молчановой.

Тогда же Ирина впервые попробовала себя в кино. В 1989 году она снялась в картине «Возвращение Ходжи Насреддина» киностудии имени Горького. Пантаева исполнила роль восточной принцессы. В том же году она родила сына Руслана (имя его отца Пантаева никогда не раскрывала) и приняла решение уехать за границу.

— Обычно в прессе пишут не совсем верно, что я уехала из-за того, что мечтала стать топ-моделью. Это не так. В 1989 году у меня в Москве родился Руслан, и у меня была цель создать будущее своему сыну, дать ему образование. Вы помните, как тяжело и неспокойно было в те годы, — делилась Пантаева.

«Познакомилась с Клаудией, Линдой, Наоми»

В начале 1990-х Ирина перебралась в Европу. В 1992 году она оказалась в Париже — одной из главных мировых столиц моды. Однако попасть в индустрию оказалось непросто. Необычная для европейских подиумов внешность не всегда помогала получать работу, а постоянные кастинги далеко не обязательно заканчивались приглашениями.

В 1989 году Пантаева уехала за границу Источник: Vogue US / Irving Penn

Впоследствии Пантаева откровенничала, что ей приходилось проявлять настойчивость и буквально добиваться возможности показать себя. Одним из самых известных эпизодов этого периода стала история знакомства с немецким модельером Карлом Лагерфельдом.

В интервью британской газете The Independent в 1999 году Ирина рассказывала, что однажды узнала о кастинге у дизайнера, но ее имени не оказалось в списке приглашенных. Другие модели проходили отбор, а она решила попытаться попасть к Лагерфельду самостоятельно. Пантаева преодолела сопротивление охраны и настояла на встрече. В конце концов модельер согласился ее принять.

— Я потратила все свои силы и энергию, чтобы добиться успеха. С этого началась моя звездная полоса. Я познакомилась с Клаудией, Линдой, Наоми, — рассказывала Пантаева.

Сотрудничество с известным модельером помогло ей закрепиться в профессиональной среде, но срок ее визы заканчивался.

— Я знала, что если вернусь в Россию, обратно не выберусь никогда. Стояла на распутье, пока мои подруги-модели не сказали: «Ирина, ты должна ехать в Нью-Йорк». Кому рассказать — не поверят: бурятка с русским паспортом идет в американское посольство просить визу! Но я не просто просила, я требовала. Я объявила, что если мне сейчас же не дадут визу, я останусь здесь ночевать. Наверное, они так от меня устали, что сдались, — цитировал воспоминания Ирины «МК Улан-Удэ».

Девушка работала с ведущими модными журналами мира Источник: Vogue España / Tyen

В Нью-Йорке она сразу попала в крупное модельное агентство и произвела очередную революцию: ее тут же пригласили позировать для обложки Vogue, где до нее модели с восточной внешностью не появлялись. Американские журналисты назвали Пантаеву русским феноменом.

Одним из заметных событий стало сотрудничество с Levi's. В августе 1995 года американский журнал The New Yorker опубликовал большой материал об Ирине под названием «Irina Rising». Автор статьи Джей МакИнерни описывал ее как одну из самых заметных новых моделей Нью-Йорка. К тому времени Пантаева уже участвовала в показах ведущих дизайнеров, а фотографы на модных мероприятиях знали ее по имени.

В статье отмечалось, что весной 1995 года Ирина приняла участие в 22 показах нью-йоркских коллекций. Она также снималась для Harper's Bazaar и Vogue, работала с известными фотографами Стивеном Майзелом и Ирвингом Пенном.

Пантаева стала одной из первых моделей азиатского происхождения, получивших широкую известность в западной индустрии моды. В 1998 году она появилась в выпуске Sports Illustrated Swimsuit — одном из наиболее известных специальных проектов журнала Sports Illustrated, посвященном купальникам.

«После съемок уснула на земле»

Как это часто бывает в США, модельная карьера открыла Ирине дорогу и в кино. В 1990-е она постепенно возвращалась к актерской профессии, с которой познакомилась еще в Советском Союзе. Одной из первых заметных работ в США стало появление в комедийном сериале «Третья планета от Солнца» (3rd Rock from the Sun). Позднее Пантаева снялась в эпизоде фильма Вуди Аллена «Знаменитость» (Celebrity), а также появилась в комедии «Образцовый самец» (Zoolander) с Беном Стиллером.

По роли Джейд Пантаеву узнал весь мир Источник: Jade — All Fight Scenes | Mortal Kombat: Annihilation (1997) / YouTube

Но наиболее узнаваемой киноролью Ирины стала Джейд в фантастическом боевике «Мортал Комбат 2: Аннигиляция», вышедшем в 1997 году.

В интервью The Independent Ирина рассказывала, что предложение сняться в Mortal Kombat она получила после появления на церемонии вручения премии «Оскар», куда отправилась в качестве модели, представлявшей награду. Там ее заметил кастинг-директор и предложил попробоваться в его фильме.

Съемки оказались непростыми. По воспоминаниям актрисы, исполнителям приходилось заниматься боевой подготовкой, работать в условиях сильной жары и выдерживать напряженный график.

«Тренировки по боевым искусствам могли продолжаться почти круглосуточно, а после особенно тяжелых смен актеров доставляли в лагерь на вертолетах. Однажды, вернувшись после съемок под утро, я настолько устала, что буквально уснула на земле сразу после выхода из вертолета», — рассказывала Пантаева.

Фильм в итоге получил преимущественно отрицательные отзывы и сегодня считается одной из неудачных экранизаций видеоигр. Однако для Пантаевой участие в нем стало важной частью актерской биографии. Именно по роли Джейд ее запомнили в массовой культуре.

«Я в длительной командировке»

В 1998 году Ирина выпустила автобиографию Siberian Dream: A Memoir («Сибирская мечта: Мемуары»). В ней она рассказала о детстве в Улан-Удэ, семье, первых шагах в профессии и переезде на Запад. Книга стала попыткой осмыслить не только личную историю, но и столкновение двух разных миров — традиционной бурятской культуры и западной индустрии моды.

Сейчас Пантаева живет в США и развивает собственный ювелирный бренд Источник: Getty Images / Nelson Ballard

Важное место в ее воспоминаниях занимают бурятские корни и семейные традиции. В интервью The New Yorker Пантаева рассказывала о родственниках, связанных с буддизмом, и дедушке, которого называла шаманом.

«Постоянно поддерживаю отношения с Его Святейшеством Далай-ламой. Это величайший человек. Впервые я его увидела, когда он побывал в Бурятии, еще совсем маленькой девочкой. Родственники работали в Иволгинском дацане, я помогала им, подавала чай Далай-ламе. Затем бывала в Индии в Дхарамсале на учении Далай-ламы, много разговаривала с ним», — рассказывала Пантаева.

Несмотря на жизнь за границей, модель неоднократно подчеркивала, что не считает себя человеком, который навсегда покинул родину.

— Я родилась в советское время, была членом ВЛКСМ, была и остаюсь патриотом своей Родины. Я часто говорю, что я не уезжала, я в длительной командировке. До сих пор у меня очень светлые воспоминания о советской жизни. В те времена я получила хорошее образование и воспитание, научилась дисциплине, стала целеустремленной. Закалка, полученная тогда, мне очень помогла в дальнейшем, — говорила Пантаева.