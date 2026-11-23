Еще несколько человек попали в больницу с травмами Источник: ahoracalafate.com.ar

Смертельная авария, которая произошла в Чили и в которой погибли двое туристов из России, произошла из-за уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщает La Prensa Austral.

«Вследствие управления транспортным средством в неудовлетворительном физическом состоянии, с признаками сонливости, усталости и переутомления водитель Анхель Сильва на несколько мгновений потерял контроль над автомобилем, отклонился влево и выехал на полосу встречного движения», — приводит издание слова прокурора Фелипе Мансильи.

По данным чилийских властей, жертвами аварии стали 67-летние Марина и Андрей Цыпины, основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы». Ранее посольство России в Чили подтвердило гибель двух граждан РФ, еще двое получили травмы, их жизнь вне опасности.

Авария произошла 21 ноября в регионе Магальянес на 170-м километре трассы Ruta 9 Norte, ведущей в сторону Пуэрто-Наталеса. Туристический микроавтобус врезался в грузовик с аргентинскими номерами.