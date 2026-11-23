Бывший сожитель перерезал горло девушке на Волгоградском проспекте в Москве Источник: соцсети погибшей, Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Москве продолжается расследование жестокого убийства 29-летней Татьяны, на которую напал ее бывший молодой человек. Трагедия произошла у подъезда дома, где она жила.

26-летний Мухаммед напал на девушку при ее подруге. Та пыталась защитить Таню, но не вышло — Мухаммед перерезал горло своей бывшей возлюбленной. Она пять дней пролежала в коме, но врачам не удалось ее спасти.

Мать погибшей рассказала MSK1.RU историю многомесячного преследования, угроз и бездействия полиции.

Все имена изменены.

«Звонки каждые 20 минут по видеосвязи»

Татьяна познакомилась с 26-летним Мухаммедом в Дагестане. Около года они жили вместе. По словам матери, дочь долго не рассказывала родным о том, что происходит в отношениях.

«Она в основном от меня эти отношения скрывала. Скрывала, даже когда они год уже вместе были. А потом, когда он руку поднял на нее в первый раз и телефон кинул… Я это заметила», — рассказывает Надежда.

Первый серьезный разговор случился, когда Татьяна приехала домой к родителям — в небольшой город Россошь в Воронежской области. Она убежала от парня-тирана из Махачкалы в Москву, а затем к родителям. Только тогда начала немного рассказывать.

«Он ее преследовал 24 на 7. Звонки каждые 20 минут по видеосвязи. Я не знаю, избивал он ее или нет, она мне так и не призналась. Но он ее сломал, у нее сил уже не было. Она опустошена была. Говорит: „Мама, я больше не могу“», — рассказывает Надежда.

Мухаммед приезжал в Россошь — родной город Тани, где живет ее семья. Мать встретилась с ним, поговорила и дала ему пообщаться с дочерью в присутствии родителей. Мухаммед «успокоился» и уехал в Махачкалу.

Татьяна же отправилась в Москву — на работу. Но вскоре он уговорил ее вернуться в Дагестан. Что там происходило, мать не знает: дочь ничего не писала. Потом Татьяна сбежала из Махачкалы в Москву без вещей.

«Я тебя убью, твоя дочь проститутка»

Тем временем Мухаммед обрывал телефон Надежды.

«Он говорил: „Я тебя убью. Твоя дочь проститутка, твоя дочь шлюха, она там с мужиками жила“. Такие гадости. Я говорю: „Закрой свой рот. Если моя дочь шлюха, ты бы с ней жил?“ А потом успокаивался: „Извини, тетя Надя“», — говорит Надежда.

Угрозы тоже, как и оскорбления, касались не только Татьяны. Мухаммед обещал расправиться с матерью и отчимом.

Он мне говорил: «Я тебя убью, я тебя раком поставлю». Мне, ее матери. Мой муж ему позвонил. А он ему: «Дядя Андрей, я тебя тоже зарежу, я вырежу всю вашу семью». Это было постоянно. Надежда мать погибшей 29-летней Татьяны

«Я ему говорила: „Я тебя посажу“. А он: „Мне *** [без разницы]“», — рассказывает мама погибшей.

Однажды он написал Надежде СМС: «Я буду молить Аллаха, чтобы твоя дочь сдохла в муках».

Дочь удаляла эти сообщения с телефона матери, чтобы та не волновалась. Но Надежда всё равно прочитала.

«У меня случилась такая истерика… Я беру трубку, а он говорит: „Я тебе клянусь, что твоя дочка сдохнет“. Я ответила: „Тебе ни один Аллах не поможет“», — рассказывает несчастная женщина.

«Девочкам в полиции сказали: „Нет тела — нет дела““

Татьяна пыталась контролировать ситуацию через переписку с бывшим парнем.

«Она говорила: „Нет, мама, я пока в Москве, буду работать. С ним буду на связи, чтобы знать, когда он появится в Москве. Он всё равно где-то проговорится“», — передает слова погибшей ее мать.

Как только он написал, что выезжает в Москву, она переехала на другую квартиру и две недели там пряталась.

Мать советовала полностью игнорировать его, и такие периоды в их общении тоже были. Но полностью не замечать угроз не выходило.

Мухаммед приезжал в Россошь второй раз — в конце лета. Татьяны дома не было, но Надежда пустила его в квартиру, предложила чай.

«Я говорю: „Ты понимаешь, что если дочка не хочет, я ничего не могу сделать?“ Он: „Пожалуйста, помогите мне помириться или чтобы она вышла на связь“», — передает разговор Надежда.

В итоге Татьяна опять вернулась в Москву. Устроилась на работу медсестрой. Вскоре Мухаммед передал ей вещи через своих знакомых — те запомнили квартиру, где жила девушка. Когда Мухаммед приехал, Татьяны там не оказалось — она, зная, что он будет ее выслеживать, спряталась на две недели по другому адресу.

Мухаммед ломился в квартиру, где находились подруги Татьяны.

«Он же слышал голоса в квартире: видимо, думал, что это она с мужиками какими-то, у него же пунктик на этом. Вот и стал ломиться», — рассказывает мама погибшей.

Подруги Татьяны вызывали полицию.

«Девочки писали заявление, но никто ничего не сделал. Им ответили что-то вроде: „Нет тела — нет дела“», — говорит Надежда.

Подруга Елизавета, которая в итоге стала очевидицей убийства, написала заявление на Мухаммеда, когда он ломился в квартиру Источник: Защита Прав Женщин и Детей / T.me Но в возбуждении уголовного дела девушке отказали Источник: Защита Прав Женщин и Детей / T.me

Сама Татьяна в полицию не обращалась.

«Она не хотела. Думала, что всё обойдется, что спрячется, и он отстанет. Я ей говорила: „Такие люди в покое не оставляют, они считают, что ты его собственность. Если ты с ним не будешь, значит, ты никому не достанешься“. Я это проговаривала. Но она не верила», — говорит Надежда.

«Она как на смерть ехала»

«Она еще сказала: „Вот бы быстрее это всё закончилось…“ Вот она как на смерть ехала», — говорит мать погибшей.

В тот роковой вечер Татьяна шла с работы с подругой Елизаветой. Она была на связи с матерью.

«Мы 24/7 на телефоне. Она говорит: „Меня девочка встречает с работы. Как поднимусь в квартиру, отзвонюсь“», — рассказывает Надежда.

Подруга Елизавета, почуяв неладное, стала снимать видео. В итоге на кадры попал момент расправы Источник: РЕН ТВ / T.me

Но звонка не последовало. Надежда начала названивать. Трубку никто не брал.

«Я сразу поняла. Когда дозвонилась, мне сказали, что произошло. Я тут же выехала в Москву», — говорит мать.

По версии следствия, Мухаммед выскочил из-за угла у подъезда. Он ударил подругу девушки Елизавету по лицу, оттащил Татьяну в сторону и перерезал ей горло.

«Он схватил ее. Я пыталась удержать, кричала, звала на помощь. Мужчины проходили мимо. Он ударил меня в лицо, чтобы я отстала. А потом я увидела нож. Я увидела кровь. Я увидела, как она держится за горло и медленно оседает на асфальт. Он просто ушел по своим делам», — рассказывала подруга Елизавета, ставшая свидетельницей нападения.

Нападение на Татьяну попало на камеры видеонаблюдения Источник: МК: срочные новости / T.me

Татьяну госпитализировали в тяжелом состоянии. Пять дней она пролежала в коме, и 15 ноября ее не стало.

«Мы везем Таню домой»

Мухаммеда задержали через несколько часов. Сначала возбудили дело по статье «Покушение на убийство», после смерти Татьяны обвинение переквалифицировали на «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил его в СИЗО.

Надежда сейчас находится в Москве. Упокоится погибшая Татьяна на родине — в Воронежской области.

Сегодня уезжаем с дочкой домой. Мы везем Таню домой. Надежда мать погибшей 29-летней Татьяны

Семья нападавшего с ней не связывалась. Но подруге Елизавете, по словам Надежды, угрожают друзья и братья Мухаммеда.

«Его братки орали, что будут мстить. Страшно, что они знают, где мы живем», — передает слова Елизаветы мать погибшей.

Сама Надежда тоже чувствует опасность.

Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Может, это мне просто кажется, не могу сказать. Но такие люди [как Мухаммед] — это опасно. Надежда мать погибшей 29-летней Татьяны

Она считает, что Мухаммед готовился к убийству.

«И в итоге он ходит. Живой. А дочка умерла. Он чего хотел, того и добился», — говорит мама погибшей.

Родные Татьяны надеются, что нападавший понесет максимальное наказание, а история ее гибели заставит правоохранительные органы внимательнее относиться к заявлениям о преследовании.