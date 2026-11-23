В японском языке для солнечного света, пробивающегося сквозь листву, придумали отдельное слово — «комореби» Источник: GPT

Вы приходите домой после совершенно безумного дня, забираетесь в теплую постель и натягиваете одеяло до самого носа. Впереди несколько часов покоя, никто ничего от вас не требует, можно наконец расслабиться. А теперь попробуйте одним словом назвать именно это ощущение.

«Уют»? «Блаженство»? «Облегчение»? Всё близко, но ни одно слово не передает всю картину.

Таких маленьких языковых загадок вокруг гораздо больше, чем кажется. Иногда подходящее слово существует, просто не в русском языке. Иногда название известно только специалистам. А некоторые привычные ощущения так и остаются без собственного общепринятого имени.

В других языках слово есть, а в русском приходится объяснять

Солнечные пятна, которые танцуют под деревьями

Вы гуляете по парку, солнце пробивается сквозь листву, а на дорожке постоянно меняются причудливые узоры из света и тени.

Японцы называют это комореби. Слово обозначает солнечный свет, проникающий через ветви и листья деревьев.

В русском языке можно сказать «солнечные блики», «пятна света» или «свет сквозь листву». Но отдельного общеупотребительного слова именно для этого природного явления у нас нет.

Книги, которые вы купили и никогда не читали

На полке стоит прекрасное собрание литературы. Несколько романов, сборник рассказов и пара книг по саморазвитию. Всё куплено с искренним намерением прочитать, но пока только собирает пыль.

Знакомо? В японском для этого есть слово цундоку. Так называют привычку приобретать книги и оставлять их непрочитанными, а также накопление таких книг.

Причем слово не придумали вчера для шутки в интернете: оно существует в японском языке давно и встречается даже в современных англоязычных словарях.

«Цундоку» — привычка покупать книги, которые потом месяцами ждут своей очереди на полке Источник: GPT

Когда поели, но из-за стола никто не уходит

Семейный ужин давно закончился. Тарелки пустые, чай остывает, но никто не торопится вставать. Разговоры становятся всё интереснее, вспоминаются старые истории, а время незаметно идет.

В испанском языке для этого есть слово собремеса — время после еды, которое люди продолжают проводить за столом, отдыхая и разговаривая.

В русском языке мы назовем это посиделками или разговорами за столом, но точного отдельного слова для такого момента нет.

А для этих ощущений нет отдельного привычного названия

Здесь всё сложнее. Невозможно проверить абсолютно все языки мира и доказать, что нигде не существует подходящего слова. Но есть удивительно узнаваемые ситуации, для которых нет широко известного, закрепившегося названия.

Счастье от теплого одеяла после тяжелого дня

Вот мы и вернулись к нашей постели. Вы ужасно устали, ноги гудят, голова переполнена мыслями. Но стоит лечь на прохладную простыню, укрыться теплым одеялом и почувствовать, как тело постепенно расслабляется, — наступает почти детское счастье.

Датское хюгге здесь подходит лишь отчасти. Оно обозначает более широкую атмосферу уюта и приятного времяпрепровождения, а не конкретное ощущение первых секунд под одеялом.

Можно назвать его блаженством, комфортом или удовольствием. Но отдельного общепринятого слова именно для этого момента нет.

Когда хочется есть, но совершенно непонятно чего

Вы уже третий раз открываете холодильник. Сначала смотрите на сыр, потом на суп, потом достаете яблоко и кладете обратно.

Голод вроде бы есть, но никакая еда не кажется подходящей. Хочется чего-то вкусного, только понять бы чего.

Немецкое слово хайсхунгер означает сильный, порой внезапный голод или страстное желание что-нибудь съесть — по-нашему «жор». Но ни одно из них не описывает точно ситуацию, когда хочется чего-то неопределенного. Это не просто голод и не обязательно отсутствие аппетита. Скорее страстное желание найти еду, которая прямо сейчас доставит удовольствие.

В разговорной речи мы описываем это как «сам не знаю, чего хочу». Короткого общепринятого названия для всей ситуации нет.

Радость от возможности никуда не идти знакома многим. В английском есть понятие JOMO — удовольствие от того, что вы что-то пропускаете Источник: GPT

Когда отменились планы — и вы счастливы

Весь день вы собирались на встречу. Договорились, выбрали одежду, рассчитали время на дорогу. И тут приходит сообщение: «Извини, сегодня не получится».

А вы вместо разочарования испытываете неожиданную радость. Можно остаться дома, никуда не ехать и провести вечер как хочется.

В английском интернет-сленге существует сокращение JOMO — joy of missing out, «радость от того, что что-то пропускаешь». Это противоположность более известному FOMO — fear of mussing out— страху упустить интересное событие или возможность.

Однако оно гораздо шире конкретного чувства от отмененной встречи: JOMO описывает удовольствие от того, что вы не участвуете в каких-то событиях и не боитесь ничего упустить.

Эти слова есть в русском языке, но их почти никто не знает

А вот здесь начинается самое интересное. Некоторые вещи мы видим буквально каждый день, даже не подозревая, что у них есть собственное название.

Как называется ложбинка между носом и губой?

Подойдите к зеркалу и посмотрите на небольшое вертикальное углубление между носом и верхней губой. Это фильтрум, или губной желобок. Он есть практически у каждого человека, хотя его выраженность может различаться.

В анатомии название прекрасно известно. Но в обычной жизни трудно представить разговор, в котором кто-нибудь скажет: «У тебя что-то на фильтруме».

А как называется место между бровями?

Теперь переведите взгляд чуть выше. Гладкая область лба между бровями, где появляются морщинки, когда человек хмурится, называется глабелла.

Слово происходит от латинского glabellus — «гладкий».

В русском языке привычнее сказать «межбровье». Но глабелла — вполне конкретный анатомический термин, которым пользуются специалисты.

Область между бровями в анатомии называется глабеллой — именно здесь обычно появляются морщинки, когда человек хмурится Источник: GPT

Зарукавье — попробуйте угадать, что это

Слово звучит так, будто обозначает какое-то место за рукавом. Но всё интереснее.

В старину зарукавьем называли расшитый или украшенный драгоценностями нарукавник, а также браслет, который надевали поверх рукава одежды. В словаре Владимира Даля есть и другое значение: часть старинного доспеха, защищавшая руку.

Слово встречается даже в литературе. Например, у Гоголя в «Майской ночи» (12+) упоминаются зарукавья, шитые шелком, а у Бажова в «Каменном цветке» (6+) — зарукавье в виде змейки из цельного камня.