Гипотеза об искусственном происхождении 3I/ATLAS вызвала широкий резонанс, однако научных доказательств так и не получила Источник: GPT

Летом 2025 года астрономы обнаружили объект, который вскоре стал одной из самых обсуждаемых космических загадок. Одни ученые изучали его как редчайшую межзвездную комету, другие допускали, что перед нами может быть искусственный аппарат внеземной цивилизации. Интернет, разумеется, быстро выбрал второй вариант.

Объект получил название 3I/ATLAS. Он двигался с огромной скоростью, прилетел из-за пределов Солнечной системы и вел себя достаточно необычно, чтобы породить десятки гипотез.

Прошло больше года. Предсказанного вторжения пришельцев не случилось, Земля осталась на месте. Но история 3I/ATLAS оказалась интереснее обычного спора о существовании инопланетян.

Где сейчас 3I/ATLAS и куда он летит

По состоянию на конец 2026 года объект продолжает удаляться от Солнца. Его путешествие по нашей системе фактически закончилось, хотя технически он еще находится внутри нее.

В октябре 2025 года 3I/ATLAS прошел ближайшую к Солнцу точку своей траектории. В декабре того же года он приблизился к Земле на минимальное расстояние — примерно 270 миллионов километров. Это почти вдвое дальше, чем от Земли до Солнца.

Теперь расстояния совсем другие. Согласно расчетной эфемериде, 20 ноября 2026 года комета находится примерно в 1,92 миллиарда километров от Земли и в 2,02 миллиарда километров от Солнца. Она уже ушла за орбиту Сатурна.

И главное: 3I/ATLAS не собирается возвращаться. В отличие от знакомых астрономам периодических комет, он движется по незамкнутой траектории. Солнечная гравитация изменила направление его полета, но не смогла удержать гостя.

Почему его вообще приняли за корабль пришельцев

История началась 1 июля 2025 года, когда телескоп системы ATLAS в Чили обнаружил необычный объект. Выяснилось, что это всего третий известный межзвездный странник, замеченный в Солнечной системе.

Первым был Оумуамуа в 2017 году, вторым — комета Борисова в 2019-м. Третий получил обозначение 3I/ATLAS. На момент открытия он двигался со скоростью около 221 тысячи километров в час. Под действием солнечной гравитации скорость выросла примерно до 246 тысяч километров в час.

3I/ATLAS стал третьим известным межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе Источник: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Вскоре астрофизик Гарвардского университета Ави Леб и его коллеги предложили рассмотреть экзотическую гипотезу: а вдруг объект имеет искусственное происхождение?

Это не было доказательством существования пришельцев. Авторы рассуждали о возможном сценарии, который стоило бы проверить. Однако идея космического аппарата оказалась гораздо привлекательнее для заголовков, чем история о комете из другой звездной системы.

Интерес подогревали необычные особенности 3I/ATLAS: высокая скорость, редкая траектория, непривычный химический состав и струи вещества, которые на отдельных снимках выглядели довольно странно.

Но необычное поведение кометы еще не означает, что внутри нее кто-то сидит за штурвалом.

А может, это корабль исчезнувшей цивилизации?

Казалось бы, спустя год после открытия страсти вокруг 3I/ATLAS должны были улечься. Но интернет не готов так просто расстаться с пришельцами.

В соцсетях и по сей день курсируют публикации, согласно которым загадочный объект — вовсе не комета, а гигантский космический корабль. Якобы он миллиарды лет путешествовал по Галактике и теперь возвращается из глубин космоса.

Авторы некоторых сообщений идут еще дальше. Они предполагают, что корабль принадлежал цивилизации, существовавшей задолго до появления людей. А внутри него могут находиться неизвестные технологии, источники энергии и знания исчезнувших обитателей Вселенной.

Звучит как прогрев дорогого фантастического фильма. Проблема только в одном: никаких доказательств существования такого корабля нет. Более того, 3I/ATLAS не возвращается к Земле, а удаляется от Солнца по траектории, которая выведет его обратно в межзвездное пространство.

Ученые искали сигналы пришельцев. Результат оказался неожиданно земным

Масштабы слухов оказались такими, что Международный астрономический союз в феврале 2026 года запустил специальную кампанию против дезинформации о комете. Ученым пришлось отдельно объяснять, что необычный небесный объект не представляет угрозы для Земли.

Астрономы действительно попытались проверить, не излучает ли 3I/ATLAS сигналы, характерные для работающей техники.

Исследователи института SETI использовали радиотелескоп Allen Telescope Array. Они собрали более семи часов наблюдений и проанализировали около 74 миллионов первоначально обнаруженных сигналов.

После отсеивания помех осталось примерно 200 кандидатов. Но и они оказались связаны с земными источниками или спутниками. Ни одного убедительного сигнала внеземной технологии обнаружить не удалось.

Это не означает, что радиотелескоп способен обнаружить любой возможный инопланетный аппарат. Но результаты наблюдений не дали оснований считать 3I/ATLAS искусственным объектом.

Химический состав 3I/ATLAS помогает ученым изучать условия формирования тел за пределами Солнечной системы Источник: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

3I/ATLAS может быть старше Солнца в два раза

Пока интернет искал на комете следы инопланетян, ученые обнаружили кое-что действительно невероятное. Возможно, 3I/ATLAS существовала еще тогда, когда не было ни Земли, ни Солнца, ни всей нашей Солнечной системы.

В 2026 году исследователи изучили химический состав межзвездной гостьи и пришли к выводу, что ей может быть от 10 до 12 миллиардов лет. Для сравнения: Солнце появилось примерно 4,6 миллиарда лет назад.

Получается, эта комета могла странствовать по космосу миллиарды лет до рождения нашей звезды. Она сформировалась в другой звездной системе, а теперь случайно пролетела через нашу.

Правда, точный возраст 3I/ATLAS пока неизвестен. Ученые определяют его косвенно, по химическому составу и особенностям движения. Но если оценки подтвердятся, перед нами один из древнейших космических объектов, которые человечеству когда-либо удавалось изучить вблизи.

Что ученые уже выяснили о 3I/ATLAS

За прошедший год исследователи смогли собрать немало информации о межзвездном госте:

размеры — диаметр твердого ядра по оценкам на основе наблюдений «Хаббла» составляет от 440 метров до 5,6 километра;

происхождение — объект прибыл из межзвездного пространства, но установить конкретную родительскую звезду пока не удалось;

строение — у него есть ледяное ядро, газопылевая оболочка и признаки характерной для комет активности;

состав — исследования выявили необычные изотопные соотношения и ряд веществ, встречающихся также в обычных кометах;

угроза Земле — ее нет: траектория объекта хорошо изучена, а опасного сближения не было.

Интересно, что в 2026 году ученые продолжали публиковать работы не только о составе, но и о том, сколько вещества комета теряет при нагревании. Это помогает понять, как меняется межзвездное тело после встречи с Солнцем.

Есть в этой истории любопытная деталь. 3I/ATLAS — лишь третий обнаруженный межзвездный объект, но вовсе не обязательно третий, который когда-либо посещал Солнечную систему. Скорее всего, подобные странники пролетали здесь и раньше. Просто у человечества не было достаточно чувствительных инструментов, чтобы их замечать.