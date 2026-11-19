Главную роль сыграла Майка Монро Источник: «Кинопоиск»

На экраны российских кинотеатров вышел британо-ирландский комедийный хоррор «Психопатка». Стоит ли его смотреть? Спросите у Надежды Губарь — журналиста и постоянного автора кинорецензий на 63.RU. Тем более что она уже ответила.

«Психопатка» во всех анонсах значится как микс комедии и ужасов. Признаюсь, это меня привлекло в первую очередь. Во вторую — то, что фильм участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Решила, что абы что в Канны не повезут.

Что в сухом остатке?

До финальных титров пыталась ответить себе на извечный зрительский вопрос: что и зачем мне пытаются донести? Для ужасов это совсем не страшно, для комедии — не смешно.

Если исключить кровавые подробности, то «Психопатку» вполне получилось бы выдать за мелодраму. Что-то эдакое викторианское в духе сестричек Бронте.

Уинифред Нотти устраивается гувернанткой в семью Паундс. Мисс Нотти, кажется, умеет всё, и у нее прекрасные манеры. Но есть нюанс: предыдущие подопечные гувернантки умирали при странных обстоятельствах. Кто утонул, кто без вести пропал…

Достопочтенное семейство еще не знает, с кем связалось Источник: «Кинопоиск»

Практически сразу зрителю демонстрируют: эта «молодая и образованная» — настоящая психопатка, внутри нее злая сущность. Уинифред то страшно гримасничает, то слышит голоса, то, простите за подробности, ухо ест.

В «Психопатке» так или иначе присутствуют все штампы «ужасного» жанра. Но в то же время зрителю никак не удается избавиться от ощущения, что всё это не всерьез.

Из-за эстетской картинки (операторская работа выше всяких похвал) вся дичь, которую творит героиня, и дичью-то не воспринимается. Темп развития истории слишком медленный, чтобы погрузиться в него с головой. Временами становится просто скучно.

Еще один момент: в фильме нет ни одного героя, который вызывает хоть какую-то толику симпатии. Абсолютно все странные, и абсолютно все отталкивающие, похожие на заводных кукол.

Хозяин особняка — старый ловелас. Его жена — самодурка и истеричка. Гости семьи — аристократы-вырожденцы, которые устраивают «праздничное снятие покровов с мумии». Это, если что, и есть фарс, сатира, черный юмор. Лицемерное общество, в котором нет места ничему настоящему. Понятие нормы, которое отсутствует.

Викторианская эпоха воссоздана безупречно Источник: «Кинопоиск»

Критики поют дифирамбы актерской игре Майки Монро. Пишут, что ее трактовка образа главной героини, Уинифред Нотти, «вытягивает на себе весь фильм». Игра неплоха. Да только играть в «Психопатке» особо нечего.

Знакомство зрителя с мисс Нотти начинается с фразы, что она здесь — самый здравомыслящий человек. И знаете… в финале фильма я почти готова с этим согласиться.

Нотти про свое безумие знает. И умудряется нормально уживаться со своим пограничным состоянием. У гувернантки-психопатки есть понятная мотивация, есть история и есть цели. А методы? Методы ей выбирать некогда.

Возможно, я просто давно не смотрела хорроры, но фильм не впечатлил абсолютно. Готический антураж не спас. Всё прямо, всё понятно, всё плоско.

Что касается викторианских ценностей, роли женщины в обществе и прочих «глубоких посылов», так надо еще поднатужиться, чтобы их разглядеть.

Западные критики со мной не согласны, на Rotten Tomatoes рейтинг 77–82%. Но у нас тут, в России, есть поводы для ноябрьской депрессии и покруче, чем эта «ужасокомедия».