На экраны российских кинотеатров вышел британо-ирландский комедийный хоррор «Психопатка». Стоит ли его смотреть? Спросите у Надежды Губарь — журналиста и постоянного автора кинорецензий на 63.RU. Тем более что она уже ответила.
«Психопатка» во всех анонсах значится как микс комедии и ужасов. Признаюсь, это меня привлекло в первую очередь. Во вторую — то, что фильм участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Решила, что абы что в Канны не повезут.
Что в сухом остатке?
До финальных титров пыталась ответить себе на извечный зрительский вопрос: что и зачем мне пытаются донести? Для ужасов это совсем не страшно, для комедии — не смешно.
Если исключить кровавые подробности, то «Психопатку» вполне получилось бы выдать за мелодраму. Что-то эдакое викторианское в духе сестричек Бронте.
Уинифред Нотти устраивается гувернанткой в семью Паундс. Мисс Нотти, кажется, умеет всё, и у нее прекрасные манеры. Но есть нюанс: предыдущие подопечные гувернантки умирали при странных обстоятельствах. Кто утонул, кто без вести пропал…
Практически сразу зрителю демонстрируют: эта «молодая и образованная» — настоящая психопатка, внутри нее злая сущность. Уинифред то страшно гримасничает, то слышит голоса, то, простите за подробности, ухо ест.
В «Психопатке» так или иначе присутствуют все штампы «ужасного» жанра. Но в то же время зрителю никак не удается избавиться от ощущения, что всё это не всерьез.
Из-за эстетской картинки (операторская работа выше всяких похвал) вся дичь, которую творит героиня, и дичью-то не воспринимается. Темп развития истории слишком медленный, чтобы погрузиться в него с головой. Временами становится просто скучно.
Еще один момент: в фильме нет ни одного героя, который вызывает хоть какую-то толику симпатии. Абсолютно все странные, и абсолютно все отталкивающие, похожие на заводных кукол.
Хозяин особняка — старый ловелас. Его жена — самодурка и истеричка. Гости семьи — аристократы-вырожденцы, которые устраивают «праздничное снятие покровов с мумии». Это, если что, и есть фарс, сатира, черный юмор. Лицемерное общество, в котором нет места ничему настоящему. Понятие нормы, которое отсутствует.
Критики поют дифирамбы актерской игре Майки Монро. Пишут, что ее трактовка образа главной героини, Уинифред Нотти, «вытягивает на себе весь фильм». Игра неплоха. Да только играть в «Психопатке» особо нечего.
Знакомство зрителя с мисс Нотти начинается с фразы, что она здесь — самый здравомыслящий человек. И знаете… в финале фильма я почти готова с этим согласиться.
Нотти про свое безумие знает. И умудряется нормально уживаться со своим пограничным состоянием. У гувернантки-психопатки есть понятная мотивация, есть история и есть цели. А методы? Методы ей выбирать некогда.
Возможно, я просто давно не смотрела хорроры, но фильм не впечатлил абсолютно. Готический антураж не спас. Всё прямо, всё понятно, всё плоско.
Что касается викторианских ценностей, роли женщины в обществе и прочих «глубоких посылов», так надо еще поднатужиться, чтобы их разглядеть.
Западные критики со мной не согласны, на Rotten Tomatoes рейтинг 77–82%. Но у нас тут, в России, есть поводы для ноябрьской депрессии и покруче, чем эта «ужасокомедия».
Пойдете смотреть «Психопатку»?