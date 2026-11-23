В каком состоянии Лерчек и как проходит лечение после помилования — в видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вылетела из столичного аэропорта Шереметьево в Пекин после помилования. В китайской клинике девушке с раком желудка четвертой стадии предстоит пройти месячный курс CAR-T-клеточной терапии. Однако спокойных сборов не вышло: вылет обернулся настоящей драмой прямо у стоек контроля.

На кадрах, которые Валерия записала уже с борта самолета, она не может сдержать слёз. По словам блогера, до последнего момента она боялась, что ограничения на выезд не успеют снять и ее не выпустят из страны.

Но пограничный контроль без проблем прошла именно она. А вот ее возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, который должен был сопровождать ослабевшую девушку, в Китай не выпустили.

«Меня выпустили, а Луиса нет… Лечу одна и рыдаю, — поделилась эмоциями Чекалина в своем видеообращении. — Самое главное, что я лечу лечиться. Луис постарается приехать очень быстро».

По правилам, люди с двойным гражданством могут пересечь границу России только по российскому загранпаспорту. Подробности — в видео выше .

Проблемы у семьи Чекалиных начались еще в марте 2023 года. Тогда в их дом с обысками пришли силовики, а против супругов возбудили дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании 130 миллионов. Пара погасила долги, выплатив государству свыше 500 миллионов рублей, и к весне 2024 года преследование прекратили.

Но на свободе блогеры пробыли недолго: в октябре 2024 года на них завели новое уголовное дело — о незаконном выводе за границу по подложным документам более 251 миллиона рублей. Их отправили под домашний арест.

На фоне судов 12-летний брак Чекалиных рухнул. В марте 2024 года они развелись. Находясь под следствием, Лерчек начала отношения со своим тренером по танцам — аргентинцем Луисом Сквиччиарини. Осенью 2025-го стало известно, что девушка ждет четвертого ребенка.

Беременность протекала тяжело: в декабре 2025-го Валерия попала в больницу с угрозой выкидыша, а к февралю 2026-го у нее начались сильные боли и стала отниматься нога. 24 февраля Лерчек родила сына Даниэля путем экстренного кесарева сечения. Во время родов врачи заметили аномалии в плаценте, а в марте 2026-го озвучили страшный диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночник, кости таза и легкие. Из-за тяжелой болезни суд выпустил ее из-под домашнего ареста.

В июле 2026 года самой Валерии назначили 5 лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на работу в интернете. При этом выезжать из страны из-за действующих ограничений она не могла.