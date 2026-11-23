Вьетнамцы просыпаются в 5–6 утра, семья перестроила свой режим Источник: предоставлено героиней материала

Многие мечтают уехать зимовать в жаркую страну, особенно если в родном городе много снега и морозы. Но решаются на такой эксперимент далеко не все. Виктория хоть и жила в довольно комфортном климате в Крыму, решила сменить на зиму локацию. Вместе с мужем и годовалым ребенком они переехали на ближайшие полгода во Вьетнам. С собой девушка взяла три футболки, двое шорт, одну пачку подгузников и спортивный костюм. Вика рассказала, с какими сложностями они столкнулись за первый месяц зимовки в Азии, как искали квартиру и чего ей не хватает.

Визовая математика и квартира с «сюрпризом»

Виктория с мужем и маленьким сыном Мироном уже почти три месяца живут в Вунгтау — городе, который туристы выбирают не так часто, как Дананг или Нячанг. Девушка еще в декрете, поэтому решение о переезде в Азию было не столько попыткой сбежать от холода, сколько вариантом сменить обстановку, пока такая возможность есть. Виктория отмечает, что ей было немного страшно, но она успокоила себя тем, что в любой момент может вернуться домой, ничего не потеряв.

Дорога из Крыма до Вьетнама заняла у семьи почти трое суток: автобус, поезд (который задержали на два часа), самолет из Москвы в Хошимин. С собой Вика взяла не много вещей, буквально по три-четыре футболки и двое-трое шорт для каждого члена семьи: решила, что при необходимости устроит шопинг уже на месте. Но на всякий случай взяла спортивный костюм, чтобы быть готовой к возможным холодам, — за три месяца он так и не пригодился.

Сколько зелени! Источник: предоставлено героиней материала Красота Источник: предоставлено героиней материала

По словам Вики, первое, с чем сталкивается любой, кто планирует остаться во Вьетнаме дольше пары недель, — визовые правила. Граждане России могут находиться в стране без визы до 45 дней, а для более длительного пребывания нужна электронная виза (e-visa) на 90 дней.

— Здесь нужно оформить электронную визу на три месяца и декларацию. Если срок истекает и ты остаешься, тебе нужно оформить новую, эта процедура называется visa run. Для этого нужно покинуть страну, а ближайший вариант — Камбоджа. Нам в скором времени как раз предстоит поездка туда, чтобы продлить визу, — говорит Виктория.

Виды фантастические Источник: предоставлено героиней материала Выглядит уютно Источник: предоставлено героиней материала

Россиянка подчеркивает: важно не пропускать дату окончания визы: за просрочку даже на один день можно получить большой штраф.

Аренда жилья во Вьетнаме — отдельный вид приключения. Виктория с мужем искали квартиру, которая подошла бы по нескольким критериям: минимум мебели, чтобы было проще уследить за ребенком, чисто и аккуратно. После приезда в страну семья жила первое время в отеле: бронировать жилье надолго дистанционно — не лучшая идея. Фотографии могут быть сделаны год назад, и реальность может сильно отличаться от картинки.

— Заранее не стоит ничего снимать на долгий срок, глядя только на фото. Важно смотреть всё вживую. Отель можно забронировать на какое-то время, а если снимать квартиру, только после личного осмотра, — рассказывает Виктория.

Еще один нюанс, с которым столкнулась семья россиянки, — минимальный срок аренды на рынке, обычно он от шести месяцев, а иногда — от года. Обязательно при сделке заключается договор аренды с описью имущества. Помимо месячной платы, Виктории пришлось внести залог за два месяца аренды, а если бы было платное ежемесячное обслуживание здания, то и его.

— Квартиры часто не обустроены, редко можно найти, чтобы была духовка, например. В основном есть плита и рисоварка. У нас в квартире не было ни посуды, ни утюга. Хозяева квартиры купили нам чайник самый простой, микроволновку. Вчера по нашей просьбе купила пылесос. То есть можно просить что-то докупить, иногда идут навстречу. Мы сами брали тарелки, ложки, вилки. У меня одна сковородка, одна кастрюля, — отмечает Вика.

Закатами можно любоваться каждый день Источник: предоставлено героиней материала В русских магазинах можно найти привычные продукты, например гречку. Но они будут стоить дороже. Зато экзотические для России фрукты вроде манго стоят копейки Источник: предоставлено героиней материала

Цена на жилье отличается в разных районах Вьетнама и зависит также от удаленности от центра, состояния квартиры и прочих показателей. Студия может обойтись в $100–150, квартира с одной-двумя спальнями — в $200–400.

— Можно найти дешевле, смотря кому что нужно. Нам показывали неплохое жилье за 27 тысяч рублей в месяц, но нам оно не подошло. В итоге мы выбрали двухкомнатную квартиру за 44 тысячи рублей в месяц вместе с коммуналкой.

Семья Вики сняла квартиру в современном ЖК с бассейном, пользование им входит в стоимость аренды. Девушка отмечает, что один из подводных камней в таких высотных комплексах — время ожидания лифта. Оно зависит от количества человек в доме: если все квартиры заняты, ждать лифт можно по 10–15 минут. Для семьи с маленьким ребенком это был один из важных показателей.

Не во всех вьетнамских ЖК бесплатные бассейны для жильцов, в некоторых местах они доступны только за доплату Источник: предоставлено героиней материала Проще всего передвигаться на байке, хотя машин на улицах хватает Источник: предоставлено героиней материала

Муравьи, скользкая плитка и другие открытия

Быт во Вьетнаме — отдельная наука. Виктория рассказывает, что хозяйка квартиры купила швабру, которой «жутко неудобно мыть», а ее сын падал на непривычно скользкой плитке на кухне. Но главная бытовая неожиданность — муравьи. Они стали для семьи ежедневной реальностью, к которой им пришлось приспосабливаться.

— От них очень тяжело избавиться на самом то деле, от этого ты никуда не денешься. Продукты какие-то, еду на столе вообще нельзя оставлять, потому что сразу муравьи прибегут, их будет очень много. Соответственно, поел, всё в холодильник или в мусор и выносишь в мусорку, чтобы у тебя было чистенько и аккуратно, — рассказывает девушка.

Сменить обстановку семья решилась вместе с грудничком Источник: предоставлено героиней материала Заведения оформлены тематически Источник: предоставлено героиней материала

Еще одна особенность, которая для русской мамы стала испытанием, — вьетнамцы обожают трогать маленьких детей.

— Мне не нравится, что маленьких детей им надо постоянно трогать. Видят маленького ребенка — хватают за ручку, за ножку, поднимают на руки, тискают, лезут к лицу. Для меня это крайне тяжело. Я не могу спокойно это переносить, а объяснять свое отношение каждый раз очень утомляет, — признаётся россиянка.

Особенно достается светловолосым детям. Виктория объясняет это культом светлой кожи: во Вьетнаме бледность считается признаком роскоши, поэтому местные жители максимально закрываются от солнца: толстовки, ветровки, закрытые лица.

Виктория говорит, что в Вунгтау красивая набережная Источник: предоставлено героиней материала

Отдельная тема — транспорт. Виктория отмечает, что большинство местных передвигаются на байках, потому что это самый быстрый способ добраться из точки А в точку Б. Движение в городе «немножко чумное», но со временем к нему привыкаешь.

— На такси очень невыгодно передвигаться. Если пользоваться им постоянно, это обойдется в круглую сумму. Проще арендовать байк и на нем передвигаться. Но нюанс такой, что на обычный байк нужны права, потому что тебя могут остановить и оштрафовать. А на электробайк — нет.

Но и здесь есть ограничения: скорость электробайков ниже, зарядка требует времени, а инфраструктура для электробайков развита не везде.

В полдень во Вьетнаме уже очень жарко Источник: предоставлено героиней материала Чаще всего семья питается дома, но иногда выбирается в кафе Источник: предоставлено героиней материала

Виктория говорит, что не считала свой месячный бюджет, но предполагает, что в 100 тысяч рублей в месяц уложиться реально, если готовить дома и не тратиться на постоянные кафе. Самые большие расходы у семьи — на аренду квартиры, питание. Иногда добавляются траты на подгузники, игрушки и развлечения: в выходные семья россиян старается проводить вне дома, например съездить в парк или игровую комнату. Вика отмечает, что в городе очень много игровых для детей, часто они соединены с кофейнями и при этом стоят недорого. Например, недавно семья отдала 250 рублей за час в игровой.

Оценить медицину Виктория пока не может: она не обращалась за помощью. Но отмечает, что в Хошимине уровень медицины значительно выше, чем в Вунгтау.

Виктория не скрывает, что сложностей хватает. Муж работает пять дней в неделю, и она остается одна с ребенком в чужой стране, без бабушек и привычной поддержки. Возникает и языковой барьер, из-за чего обмен денег, покупка сим-карты или шопинг на местных маркетплейсах или в обычных магазинах требует дополнительных усилий.

— Тут очень много людей общаются только на вьетнамском, и приходится пользоваться переводчиком. Редко встретишь тех, кто говорит на английском.