Это пробка на улице Победы Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В понедельник, 23 ноября, Ярославль погрузился в пробки. На дорогах аварии, стоят крупнейшие проспекты и Октябрьский мост. Многие опоздали сегодня на работу.

Коротко о том, что происходит на дорогах в городе, смотрите ниже.

Аварии на мосту

Из-за аварии встало движение из центра Источник: Жесть Ярославля / Max

На Октябрьском мосту ранним утром автомобиль перекрыл две полосы движения.

«Там авария на две полосы из центра на середине моста», — сообщает Дмитрий Борисович.

Из-за моста встали улицы Победы и Терешковой в центре и даже проспект Ленина. А также проспект Авиаторов, Тверицкая набережная и улица Шевелюха в Заволжском районе.

«Советская стоит. Пассажиры просят водителя открыть двери и уходят пешком», — рассказала с места замредатора Анастасия Вязигина.

Люди выходят из автобусов и добираются пешком Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Что случилось на мосту

Как уточнили в УМВД по Ярославской области, на Октябрьском мосту сломался автомобиль, столкновения не было.

Московский и Фрунзе — до центра за час

Одновременно погрузились в пробки и основные проспекты Фрунзенского и Красноперекопского районов, где тяжело бывает и в любой другой будний день.

«Еду в этой пробке 50 минут из крестов, ул. Победы стоит, будто вообще не движется ничего», — сообщает корреспондент 76.RU Екатерина Тарыгина.

«Жду автобус уже 20 минут на Слепнева. Ждал я с 8:18 до 8:43», — сообщает Александр.

Брагино тоже зацепило

«Кажется, какой-то затор на первой развязке от Брагино по промышленному шоссе. Там, где выезд на новый мост… Затор в сторону пятерки», — сообщал в 8:40 Дмитрий Бычков.

В пробке из Дзержинского района застряла корреспондент Екатерина Лещенкова.