Этот фильм ждали 11 лет Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Спустя 11 лет ожидания в прокат вышел фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» (18+) — и моментально покорил сердца зрителей. В первые выходные после премьеры в кино сходило столько человек, что кассовые сборы достигли 225 миллионов долларов. Это превысило бюджет, который потратили на создание фильма, аж на 150%, как сообщает издание TheWrap. Однако о чистой прибыли говорить пока рано.

Из-за такого ажиотажа проект попал в пятерку главных кассовых премьер 2026 года. Фильм стал самым успешным стартом студии Lionsgate за последние 11 лет. Это особенно примечательно на фоне внушительного списка громких премьер, выпущенных компанией за это время. Среди них — «Достать ножи» (18+), «Джон Уик 4» (18+), «Пила: Игра на выживание» (18+), «Дивергент: За стеной» (12+) и другие заметные картины.

О том, что новая глава саги пришлась зрителям по душе, тоже говорят цифры. По данным опросов CinemaScore, фильм получил оценку «пять с минусом», а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 95%. Россияне тоже скоро смогут оценить новинку — премьера в нашей стране пройдет 26 ноября.