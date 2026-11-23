Предприниматели Ярославской области, чья продукция или имущество пострадали на складах маркетплейсов, смогут получить льготные займы. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Речь о производителях и продавцах, которые потеряли готовую продукцию, товарные запасы, сырье или оборудование в результате атак БПЛА», — уточнил глава региона.
Займы будут предоставляться по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» через региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Главное условие — бизнес должен быть зарегистрирован и работать в Ярославской области. При этом склад, на котором пострадало имущество, может находиться в любом регионе России.
«Наша задача — поддерживать предпринимателей в сложных ситуациях, помогать им восстанавливать работу и сохранять рабочие места», — отметил Михаил Евраев.
Условия займа:
сумма — от 10 тысяч до 5 млн рублей;
срок — до 24 месяцев;
ставка — от 3% годовых.
Напомним, ранее губернатор сообщал, что в Ярославской области введены меры поддержки для юридических лиц и ИП, имущество которых было повреждено от атак БПЛА. Для них также предусмотрены льготные займы через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства — до 5 миллионов рублей на два года по ставке от 3%. Эти средства предприниматели могут направить на восстановление работы предприятия. Срок давности ущерба не ограничен.