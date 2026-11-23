В Ярославской области помогут предпринимателям с маркетплейсов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Предприниматели Ярославской области, чья продукция или имущество пострадали на складах маркетплейсов, смогут получить льготные займы. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Речь о производителях и продавцах, которые потеряли готовую продукцию, товарные запасы, сырье или оборудование в результате атак БПЛА», — уточнил глава региона.

Займы будут предоставляться по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» через региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Главное условие — бизнес должен быть зарегистрирован и работать в Ярославской области. При этом склад, на котором пострадало имущество, может находиться в любом регионе России.

«Наша задача — поддерживать предпринимателей в сложных ситуациях, помогать им восстанавливать работу и сохранять рабочие места», — отметил Михаил Евраев.

Условия займа:

сумма — от 10 тысяч до 5 млн рублей;

срок — до 24 месяцев;

ставка — от 3% годовых.