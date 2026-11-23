По наблюдениям Карины, китайцы более раскрепощенные и непосредственные — могут в любой момент начать петь, снять футболку или наставить камеру на русских туристов Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Китай манит туристов древней историей, богатейшей культурой, современными развлечениями и шопингом. 23-летняя тревел-блогер Карина Шаповалова провела половину октября в Шанхае. Путешествовала самостоятельно, без путевок и гидов. В своей колонке для 86.RU она рассказала об удивительных местах, атмосфере города-миллионника, местном менталитете, ценах и неожиданных трудностях, с которыми могут столкнуться туристы. Далее — от первого лица.

Сколько стоят билеты и жилье в Шанхае

Летом, отдыхая в Санкт-Петербурге, я подружилась с одной девушкой. Она рассказала, что в октябре собирается в Китай, чему я была очень рада: уже год искала компанию для такого путешествия! Это здорово, что в самую колоритную страну мира можно попасть без визы.

В сентябре я купила авиабилеты с вылетом из Москвы в Шанхай и обратно, они обошлись в 56 тысяч рублей. Подруга брала билеты еще в мае с отправлением из Санкт-Петербурга, ей они стоили примерно 70 тысяч рублей. Трудностей при въезде в Китай не возникло. Главное правило на границе стран — «не ловить ворон», то есть быть собранной и всегда приезжать в аэропорт заранее, даже если у тебя только ручная кладь.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Жили мы почти в центре Шанхая, в известной сети отелей Campanile. На двоих за две недели вышло всего 77 тысяч рублей — то есть на каждую по 38 тысяч за Deluxe Room в сердце города. Отели искали на проверенных сайтах, чтобы не нарваться на мошенников.

Город небоскребов и брендов

Самыми высокими зданиями, которые я видела раньше, были «Москва-Сити». Шанхай же поражает своим масштабом: небоскребы здесь почти на каждом шагу. Город сияет вывесками и чистотой, дарит чувство безопасности и спокойствия. Единственное, что удивило, — большое количество байков на дорогах.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Прогулка по Шанхаю не может обойтись без набережной Бунд (The Bund) вдоль реки Хуанпу, где много магазинов и сувенирных лавок. Это настоящая точка притяжения для туристов, как наша Красная площадь. Здесь есть одна старая гостиница, возле которой фотографируются все китайцы. Она непримечательна на вид, но является главным историческим символом старого Шанхая.

Еще одна популярнейшая часть города — это Нанкинская дорога, по которой ежедневно проходят до полумиллиона человек. Всё потому, что здесь расположен «золотой треугольник» из крупных торговых центров, где сосредоточено 1200 известных брендов.

О местах, которые запомнятся на всю жизнь

Если вы хотите пополнить коллекцию жизненных историй, нужно идти в Шанхайский парк диких животных! После него можете рассказать, как кормили с рук дикого льва, гималайского медведя, гепарда, волка или белого тигра.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Мы отправились туда на второй день пребывания в Шанхае. Всегда буду хвалить тех, кто придумал концепцию зоопарков, где «в клетках» не животные, а люди. Нам предложили экскурсию на автобусе, окна которого ограждены специальными решетками, и мы без раздумий согласились. Совсем не пожалела о потраченных деньгах, ведь я покормила с рук белого тигра из Красной книги! После этого у нас осталось еще много времени на прогулку к более безопасным животным. Мы зашли в гости к моим любимым капибарам, жирафам, слонам, кенгуру, пандам, фламинго и многим другим. Очень порадовало, что все подопечные сафари-парка содержатся в чистоте и живут в просторных природных условиях. Видно, что за ними хорошо ухаживают.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Любители астрономии и космоса обязательно должны увидеть Шанхайский планетарий — крупнейший в мире. Здесь множество интерактивных площадок, экспозиций о поисках созвездий, а физика, химия и биология сплетаются в одно целое. На втором этаже показывают фильм о созвездиях на китайском языке, на этажах повыше расположены завораживающие инсталляции.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Настоящим восторгом стал для меня шанхайский Диснейленд. Вообще о существовании Диснейлендов я узнала уже будучи взрослой и не питала надежд попасть туда однажды. Но, оказавшись в этой «сказке наяву», просто обомлела. Никогда не забуду, как летала по небу с Питером Пэном, как каталась на корабле и сражалась за жизнь вместе с пиратами Карибского моря, как за секунды разгонялась до 100 км/ч на самом захватывающем аттракционе парка — «Троне». Каждая локация отпечаталась в памяти, каждый голос любимых с детства персонажей до сих пор вспоминается в точности как наяву.

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Источник: Карина Шаповалова / «Карина пишет…» / T.me

Шанхайский Диснейленд настоятельно рекомендую каждому российскому туристу. Я потратила там около 12 тысяч рублей, но это того стоило. Дам один совет: не скупитесь и возьмите ранний проход на аттракционы до официального открытия парка. Благодаря ему и нашим быстрым ногам мы всего за час успели посетить четыре аттракциона практически без очередей!

О съемках исподтишка (точнее — внаглую)

Русские в Китае — диковинка для местных. Ты чувствуешь себя звездой: с тобой хотят знакомиться, фотографироваться, снимать видео. Но иногда хочется спрятаться от такого внимания. Почти каждый день находились люди, которые, не скрываясь, снимали меня на камеру телефона без разрешения — это может произойти на улице, в метро, где угодно. И непонятно, куда будут выкладываться эти фото и видео. Один раз незнакомая женщина 10 минут снимала нас в метро. Мы тоже в ответ включили камеру, чтобы ей хотя бы стало стыдно, но это не сработало.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Чувствовалось и различие менталитетов. Китайцы более раскрепощенные. Мужчины, например, могут в любой момент задрать футболку и ходить с пузом навыкат. Если китайцу захочется петь, он тоже запоет где угодно. При этом я чувствовала себя в Китае безопасно. Можно ходить в топе и мини-юбке, не ловя на себе похотливые взгляды.

О буддизме

Говорят, чтобы понять православного человека, нужно заглянуть в церковь, а чтобы понять китайца — в буддийский храм. Я решила проверить это на практике и отправилась в Ханчжоу — мегаполис, который многие называют «земным раем».

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Там находятся храм Линъинь и пик Фэлай — один из самых известных буддийских храмов Китая, основанный аж в 326 году. Природа тут захватывающая. В одном месте можно найти и пещеры, и густые зеленые массивы, и узкие ущелья, через которые приходится буквально протискиваться. В храмах своя атмосфера, которую у нас нигде не встретишь. Возле статуи Будды стоят многочисленные подношения в виде фруктов, на полу — молитвенные подушки, вокруг — мудрые монахи и прихожане с верой в сердцах. В этом месте силы можно по-настоящему отдохнуть душой, отгородиться от шума мегаполиса и проникнуться буддизмом.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Кухня — для любителей острых ощущений

Отправляясь в Шанхай, больше всего я боялась местной кухни. Не люблю жирное, острое и лапшу. Но в Китае пришлось полюбить (смеется)! Здесь главной фразой для такого туриста, как я, становится: No spices, please! («Без специй, пожалуйста!» — Прим. ред.) Если не произнести ее, то еду точно принесут острой — это негласное правило всех китайских заведений. Еще китайцы любят смешивать два гарнира. Например, спагетти с отварным или обжаренным картофелем. Могут добавить яйцо, зелень и в таком виде подать. Для российского туриста это, конечно, странно на вкус. Но порции большие, хватит на двоих. Средний чек — 20 юаней, примерно 250–300 рублей. В зависимости от уровня заведения он может доходить и до тысячи рублей.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

В Шанхае нам с подругой очень понравился бабл-ти. Там он стоит не 400–500 рублей, как у нас, а около 250 рублей. И невероятно вкусный, с огромными кусочками фруктов. Конечно, стоит попробовать и обычный суп с лапшой.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Вообще, в Шанхае можно найти еду на любой вкус. В супермаркетах продаются готовые блюда, как в России. Мы и в кофейни заглядывали, и покупали бургеры. А вот суши стоят дорого, и найти их можно не на каждом шагу, все-таки мы не в Японии.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Что важно знать

В путешествии своим ходом за границу трудности и важные нюансы возникают на каждом этапе. Необходимо скачать и пополнить Alipay (одна из крупнейших китайских систем электронных платежей и цифровых сервисов. — Прим. ред.), заполнить миграционную карту, купить китайскую сим-карту. А также скачать WeChat, Amap и другие китайские приложения, без которых никуда, настроить переводчик на телефоне. На крайний случай я взяла рубли наличными, чтобы при необходимости обменять их на юани.

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

И крайний случай произошел. В один прекрасный день мой российский оператор просто отключил мне сим-карту, из-за чего стало невозможно зайти в онлайн-банк и пополнить Alipay. Разбираться с такой проблемой, находясь за границей, та еще задачка. Наличные пригодились.

А еще сложности возникали с языком: далеко не все китайцы знают даже базовый английский.

Что по ценам?

Источник: Карина Шаповалова / «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» / Vk.com

Всё двухнедельное путешествие вместе с билетами, проживанием, развлечениями и повседневными тратами обошлось мне примерно в 130 тысяч рублей. Цели сделать поездку бюджетной не было. Наоборот, я старалась почти ни в чём себе не отказывать.

Многие туристы едут в Китай за шопингом и брендами. Я не люблю ни то, ни другое, поэтому на покупках отлично сэкономила. Изначально у меня были надежды, что в Китае всё стоит как на «Алиэкспрессе», но розовые очки разбились стеклами внутрь. В Китае дешевле, чем в России, однако разница небольшая. Цены на одежду зависят и от места, в котором вы отдыхаете. А Шанхай далеко не бюджетный город по меркам страны.

Карина Шаповалова путешественница, фотограф, автор тревел-блога «Та самая из Сибири», блога о фотосъемке «Фотограф Карина | Ханты-Мансийск» и телеграм-канала «Карина пишет…»