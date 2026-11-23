В ДТП в Ярославской области пострадала девочка Источник: ГИБДД по Ярославской области

В Ярославской области 14-летняя девочка пострадала в ДТП с «Лексусом». Авария произошла 23 ноября в 10 часов на улице Школьной в селе Веслево под Переславлем-Залесским.

Машина, за рулем которой находилась 56-летняя женщина, врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу», съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Лексус — девочка с травмами госпитализирована в больницу», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Видео с места происшествия Источник: ГИБДД по Ярославской области

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

23 ноября аварии охватили и Ярославль. Город сковали пробки, на Октябрьском мосту сломанная машина перекрыла две полосы для движения.