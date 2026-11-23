В Ярославской области 14-летняя девочка пострадала в ДТП с «Лексусом». Авария произошла 23 ноября в 10 часов на улице Школьной в селе Веслево под Переславлем-Залесским.
Машина, за рулем которой находилась 56-летняя женщина, врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу», съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате ДТП пассажир автомобиля Лексус — девочка с травмами госпитализирована в больницу», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
23 ноября аварии охватили и Ярославль. Город сковали пробки, на Октябрьском мосту сломанная машина перекрыла две полосы для движения.
Напомним, 21 ноября в Ярославле 20-летний парень на иномарке сбил женщину-пешехода. Авария произошла на улице 8 Марта в Красноперекопском районе. Очевидцы писали, что автомобиль был каршеринговый. Пострадавшую скорая увезла в больницу. Позже появилось видео этого ДТП. На кадрах видно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Это произошло на перекрестке, где не было светофора или «зебры». Женщина посмотрела по сторонам и двинулась вперед.