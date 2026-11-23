В Переславле-Залесском сообщили о смерти Татьяны Шутовой Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа, администрация Переславля-Залесского

В Ярославской области умерла экс-депутат и педагог Татьяна Шутова.

«За строками ее трудовой биографии — годы добросовестной работы, встречи с учениками, совместные дела с коллегами, забота и поддержка. Такой она и останется в памяти тех, кто ее знал: доброй, творческой, искренней, преданной своему делу», — сообщили в администрации Переславля Залесского.

Причиной ухода Татьяны Николаевны стала болезнь.

Через несколько дней она должна была отметить 55-летний юбилей.

Татьяна Шутова родилась 27 ноября 1971 года в городе Джамбуле в Казахстане. Окончила Ярославский государственный педагогический институт имени К. Д. Ушинского. С 1993 года ее жизнь была связана с Переславлем-Залесским.

Здесь она начала работать учителем географии в школе № 4. Затем много лет преподавала географию и экологию в Переславском кинофотохимическом колледже, стала методистом. В 2014–2019 годах трудилась в Городском библиотечном объединении, а с 2019 года — в Детской школе искусств, занимала пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

С 2008 по 2013 год Татьяна Шутова была депутатом городской Думы пятого созыва, активно участвовала в жизни Переславля.