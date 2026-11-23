Губернатор Мурманской области дает показания в Москве Источник: Александра Балаба / 51.RU

Сегодня вечером, 23 ноября, в Москве задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами а, б части 3 статьи 193.1 УК РФ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, его обвиняют в хищениях 39 миллионов рублей и растрате более 1 миллиарда рублей, которые выделили на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также в «незаконных валютных операциях».

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, с ним ведутся «следственные действия». Также сегодня, по данным издания, в правительстве Мурманской области прошли «оперативно-следственные мероприятия», допросили несколько заместителей губернатора.

Отметим, что ранее министр информационной политики региона Ирина Бринькова в беседе с MSK1.RU заявила о том, что задержания не было.