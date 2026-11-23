Кени Сильве и Мохамед Хадид вместе около трех лет Источник: mohamedhadid, kenisilva_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Русский след везде: 43-летняя российская красавица Кени Сильве (ее русское имя Ксения. — Прим. ред.) вскружила голову 78-летнему американскому миллионеру Мохамеду Хадиду так сильно, что он позвал ее замуж. Пара вместе уже около трех лет, а на днях стало известно об их помолвке.

По информации инсайдеров, свою руку и сердце богач предложил красотке, у которой с ним 35-летняя разница в возрасте, в их любимом ресторане Polo Lounge в Беверли-Хиллз. Перед этим он попросил возлюбленную, которая ничего не подозревала, «красиво одеться».

Модель была уверена, что повод для ужина — ее профессиональная награда на премии Signal Award за подкаст In Heels, в котором она вместе с гостями рассуждает о жизненно важных вещах, поэтому о предложении она даже не подумала. Дату свадьбы влюбленные не раскрывают, но признаются: спешить не будут.

Для Мохамеда это будет третий брак: до этого он был женат дважды. Одна из его бывших жен Йоланде Хадид родила ему дочерей Джиджи и Беллу. Девушки — всемирно известные модели. Всего у Мохамеда шестеро детей.

+3

У Кени до Мохамеда был один брак, в котором родились двое детей. Имя ее бывшего избранника неизвестно, но он тоже был сильно старше женщины — аж на 30 лет. Кени призналась, что ее всегда тянуло к мужчинам старше себя, потому что она «очень зрелая».

Также известно, что Кени Сильве родилась в Москве и прожила в России примерно до 19–20 лет. В 14 она начала строить модельную карьеру, и после того, как дела пошли в гору, переехала в Калифорнию, где подписала контракт с известным агентством Elite Models.

Помимо модельной карьеры, женщина получила сертификацию коуча по разводам, написала книгу «Развод как возможность», ведет свой подкаст и вошла в совет директоров детского онкологического фонда. Что касаемо Мохамеда Хадида, он сколотил свое состояние на строительстве элитной недвижимости в Беверли-Хиллз и Бель-Эйр. Его накопления оценивают примерно в 100–200 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что американскую миллиардершу Кайли Дженнер обвиняют в изнурительных условиях труда и дискриминации своей прислуги. Из-за суровых рабочих условий ее бывшая повар даже якобы потеряла ребенка. Женщина подала судебный иск против Кайли. За последние семь месяцев он стал седьмым против миллиардерши. Читайте подробности этой истории здесь.