Русский след везде: 43-летняя российская красавица Кени Сильве (ее русское имя Ксения. — Прим. ред.) вскружила голову 78-летнему американскому миллионеру Мохамеду Хадиду так сильно, что он позвал ее замуж. Пара вместе уже около трех лет, а на днях стало известно об их помолвке.
По информации инсайдеров, свою руку и сердце богач предложил красотке, у которой с ним 35-летняя разница в возрасте, в их любимом ресторане Polo Lounge в Беверли-Хиллз. Перед этим он попросил возлюбленную, которая ничего не подозревала, «красиво одеться».
Модель была уверена, что повод для ужина — ее профессиональная награда на премии Signal Award за подкаст In Heels, в котором она вместе с гостями рассуждает о жизненно важных вещах, поэтому о предложении она даже не подумала. Дату свадьбы влюбленные не раскрывают, но признаются: спешить не будут.
Для Мохамеда это будет третий брак: до этого он был женат дважды. Одна из его бывших жен Йоланде Хадид родила ему дочерей Джиджи и Беллу. Девушки — всемирно известные модели. Всего у Мохамеда шестеро детей.
У Кени до Мохамеда был один брак, в котором родились двое детей. Имя ее бывшего избранника неизвестно, но он тоже был сильно старше женщины — аж на 30 лет. Кени призналась, что ее всегда тянуло к мужчинам старше себя, потому что она «очень зрелая».
Также известно, что Кени Сильве родилась в Москве и прожила в России примерно до 19–20 лет. В 14 она начала строить модельную карьеру, и после того, как дела пошли в гору, переехала в Калифорнию, где подписала контракт с известным агентством Elite Models.
Помимо модельной карьеры, женщина получила сертификацию коуча по разводам, написала книгу «Развод как возможность», ведет свой подкаст и вошла в совет директоров детского онкологического фонда. Что касаемо Мохамеда Хадида, он сколотил свое состояние на строительстве элитной недвижимости в Беверли-Хиллз и Бель-Эйр. Его накопления оценивают примерно в 100–200 миллионов долларов.
Напомним, ранее мы писали, что американскую миллиардершу Кайли Дженнер обвиняют в изнурительных условиях труда и дискриминации своей прислуги. Из-за суровых рабочих условий ее бывшая повар даже якобы потеряла ребенка. Женщина подала судебный иск против Кайли. За последние семь месяцев он стал седьмым против миллиардерши. Читайте подробности этой истории здесь.
Считаете ли вы нормой брак с такой большой разницей в возрасте?