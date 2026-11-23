Что известно о состоянии Никиты Джигурды — читайте в MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актера и шоумена — 65-летнего Никиту Джигурду — госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно сегодня днем.

Что произошло с артистом

Утром Джигурде стало плохо. Ему вызвали скорую и увезли в реанимацию.

«Доставили его в 09:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать всё, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала жена Джигурды Марина Анисина в разговоре с РИА Новости.

Утром артист почувствовал себя плохо из-за резкого повышения давления. При этом Джигурда не сразу согласился на помощь медиков. По словам Марины Анисиной, самочувствие мужа быстро ухудшалось, однако он наотрез отказывался ехать в больницу.

«Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась супруга в разговоре с Super.

Стало плохо после игры в падел?

Никита Джигурда столкнулся с резким ухудшением самочувствия после первой в жизни игры в падел во время поездки в Екатеринбург. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 65-летнего артиста начало подниматься давление — временами показатели доходили до 230. На протяжении трех ночей шоумен почти не спал, а лекарства не помогали справиться с проблемой.

Падел — ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. В него играют парами на небольшом корте со стеклянными стенами, от которых может отскакивать мяч. Для игры используют специальные ракетки без струн.

В Екатеринбург Джигурда недавно ездил, чтобы встретиться с друзьями. Во время визита он решил попробовать популярную игру с ракетками. После матча артист почувствовал себя плохо.

По данным Telegram-канала Mash, у шоумена и раньше была гипертония, однако после спортивной нагрузки состояние ухудшилось. Позже его супруга подтвердила, что в реанимацию он попал из-за инфаркта.

Пережил инфаркт на ногах

Стало известно, что инфаркт артист пережил прямо на ногах. Об этом MSK1.RU рассказала его представитель Екатерина.

«Никита Борисович в больнице. Он пережил инфаркт на ногах, после гастролей в Екатеринбурге», — сообщила она.

Случившееся прокомментировала баллерина и близкая подруга артиста Анастасия Волочкова. В своих соцсетях она рассказала, что с самого утра ей звонят и пишут люди, которые хотят узнать, как чувствует себя Джигурда.

«У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора. Включая зама главного врача», — рассказала балерина.

Она добавила, что дружат они с Джигурдой с 1998 года. Он частый гость в ее доме.

«Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья. Поставила свечу у своих икон», — сообщила Волочкова.

Как пишет Mash, Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца.

Стентирование сосудов сердца — это малоинвазивная операция, во время которой врач расширяет суженный или закупоренный участок коронарной артерии с помощью специального баллона и устанавливает металлический каркас — стент. Он поддерживает сосуд в открытом состоянии, восстанавливая нормальный кровоток и поступление кислорода к сердечной мышце. Процедуру обычно проводят через небольшой прокол в руке или паху.

Кто такой Никита Джигурда

Никита Джигурда — одна из самых известных медийных личностей российского шоу-бизнеса. Он поет, снимается в кино, играет в театре и работает телеведущим. Широкую известность артист получил благодаря роли в фильме «Любить по-русски», а также эпатажному поведению, громкому голосу, провокационным высказываниям и частым появлениям на телевидении.

Джигурда участвовал в популярных телепроектах «Последний герой», «Король ринга», «Танцы на льду. Бархатный сезон», «Танцы со звездами» и «Каникулы в Мексике». Также он вел собственную программу «Crazy Russia, или Веселая Джигурда» на телеканале «Пятница!» и кулинарную рубрику в передаче «Ни свет, ни заря» на РЕН ТВ.