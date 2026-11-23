Почти три миллиона рублей успели снять со счетов пенсионерки из-за отказа снести сарай Источник: Артем Бауман / 76.RU

Отказ снести снести сарай может обернуться огромным штрафом — вплоть до десятков миллиардов рублей. Такая ситуация возможна из‑за механизма судебной неустойки: ее начисляют за каждый период просрочки исполнения решения суда, причем сумма может расти в геометрической прогрессии. Именно это и произошло в Крыму, где простой конфликт между соседями вылился в громкое судебное дело с космическими цифрами.

Всё началось с обычного спора соседей из-за построек на участке. Далее он превратился в судебное разбирательство, а женщина осталась должна 26 миллиардов рублей.

По информации Четвертого кассационного суда, мужчина поссорился с соседкой — совладелицей их общего участка. Он считает, что на территории стояли сараи, какие-то заборы и прочие постройки, которые мешали ему пользоваться его частью земли.

Решить такой вопрос мирно не удалось и мужчина обратился в суд. Там их участок разграничили, а вместе с этим велели пенсионерке снести сараи.

Однако бабушка не приложила к их сносу руку и строения продолжали стоять. Мужчина снова пошел в суд и пожаловался на соседку. После чего пенсионерка получила штраф в 500 рублей за первый месяц, 1000 за второй, 2000 за третий и так далее, со стопроцентным увеличением за каждый новый период просрочки.

С ее счетов успели взыскать почти три миллиона рублей. Она обратилась в суд. К этому времени сараи уже снёс сам сосед.