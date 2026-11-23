Отказ снести снести сарай может обернуться огромным штрафом — вплоть до десятков миллиардов рублей. Такая ситуация возможна из‑за механизма судебной неустойки: ее начисляют за каждый период просрочки исполнения решения суда, причем сумма может расти в геометрической прогрессии. Именно это и произошло в Крыму, где простой конфликт между соседями вылился в громкое судебное дело с космическими цифрами.
Всё началось с обычного спора соседей из-за построек на участке. Далее он превратился в судебное разбирательство, а женщина осталась должна 26 миллиардов рублей.
По информации Четвертого кассационного суда, мужчина поссорился с соседкой — совладелицей их общего участка. Он считает, что на территории стояли сараи, какие-то заборы и прочие постройки, которые мешали ему пользоваться его частью земли.
Решить такой вопрос мирно не удалось и мужчина обратился в суд. Там их участок разграничили, а вместе с этим велели пенсионерке снести сараи.
Однако бабушка не приложила к их сносу руку и строения продолжали стоять. Мужчина снова пошел в суд и пожаловался на соседку. После чего пенсионерка получила штраф в 500 рублей за первый месяц, 1000 за второй, 2000 за третий и так далее, со стопроцентным увеличением за каждый новый период просрочки.
С ее счетов успели взыскать почти три миллиона рублей. Она обратилась в суд. К этому времени сараи уже снёс сам сосед.
В момент, когда дело дошло до кассационной инстанции, сумма уже превысила 20 миллиардов, на это ушло всего пара лет. По мнению суда, такой штраф задуман как стимулирующая мера, не является сам по себе наказанием и не должен быть применен с момента фактического исполнения решения суда, то есть с даты сноса сараев. Суд постановил вернуть пенсионерке три миллиона и снять с нее огромный штраф.