Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод АО «НЗНП» в Ростовской области приостановил работу из‑за массированной комбинированной атаки. По объекту были нанесены удары беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
За прошедшую над регионом сбили более 80 дронов. Серьезные последствия от налета дронов были и в других районах. В Перми атака пришлась на промобъект, погиб человек. В Татарстане атаковали нефтехранилище.
Всего за ночь над регионами уничтожили 192 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.