Завод перестал работать из-за массированной атаки (фото из архива) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод АО «НЗНП» в Ростовской области приостановил работу из‑за массированной комбинированной атаки. По объекту были нанесены удары беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

За прошедшую над регионом сбили более 80 дронов. Серьезные последствия от налета дронов были и в других районах. В Перми атака пришлась на промобъект, погиб человек. В Татарстане атаковали нефтехранилище.