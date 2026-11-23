Мошенница обманула ярославцев на кругленькую сумму Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Супруги Никита и Ольга из Ярославля решили купить автомобиль и отправились в один из городских автосалонов. Там работала их знакомая — Мария. Покупателям она вместе с машиной предложила необычную схему.

«Говорит: „Не хочешь заработать?“ С этой фразы всё и началось», — вспоминает Никита.

Еще не подозревая обмана, он приведет к Марии своего друга Павла вместе с женой — тоже купить машину и заработать на этом. Обе семьи отдали деньги, но не получили ничего.

Сейчас ярославцы пытаются добиться справедливости и вернуть потерянное. Обе семьи надеются сдвинуть проблему с мертвой точки, на которой она стоит уже три года.

Имена всех героев изменены по их просьбе. — Прим. ред.

«Заработаем денег»

Мария была знакома с Никитой до случая с машиной. Он работал вместе с ее мужем в одном заведении. К ней в салон он пришел осенью 2022 года.

«Сказала, что работает в автосалоне CarPrice. Предлагала заработать через покупку-продажу машин. Мол, продадим потом и заработаем деньги. Сначала просила дать ей 10–20 тысяч рублей. Потом началось, когда поняла, что я ей даю деньги. У нее схема была, что я вношу залог, машину на меня оформляют, а я потом перепродать ее выгоднее могу», — рассказал Никита.

Редакция 76.RU пыталась связаться с представителями CarPrice, но после вопросов журналиста сотрудник сбрасывал трубку.

Как подсчитал Никита, с октября 2022 по май 2023 года он перевел Марии около 880 тысяч рублей. После супруга Никиты написала заявление в полицию (так как машину оформляли на нее, она числится в этом деле потерпевшей. — Прим. ред.). Но, со слов супругов, дело с места не движется.

«Мы уже в прокуратуру писали, в Дзержинский ОМВД, одни отписки. Я уже все телефоны знаю, куда звонить и к кому записываться на прием. Ее [Марию] ввели в статус обвиняемой, а до суда дело так и не доходит. Писали уже и Бастрыкину в Следственный комитет, но получили отписку», — пожаловался ярославец.

Ярославцы внесли деньги за машины Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В мошенническую схему попали и друзья семьи — супруги Павел и Екатерина. Никита сам их привел в салон к Марии, услышав, что Павел хочет купить жене машину. Тогда он еще не догадывался, что машины никто из них не получит.

«Он сказал, что у него есть знакомая, которая работает в CarPrice, и у нее есть скидки для сотрудников, там чуть ли не за полцены можно взять. Никита сам хотел через нее поменять машину. Мы пообщались с Марией, она так уверенно все объясняла, показывала фотографии, переписку с менеджером. Говорит, что скоро поедут машины, надо срочно предоплату внести», — рассказал Павел.

После этого Павел отдал часть средств и ждал вместе с супругой новую машину.

Вложились в десяток авто

После от Марии поступило новое предложение к мужчинам — купить авто на перепродажу. Павел с Никитой согласились.

«Целый список этих машин получился. А потом она звонила: то на автовоз надо, то на страховку, то на сопровождение. В общем, по чуть-чуть эти деньги выклянчивала постоянно», — дополнил Павел.

«По дворам шаталась»

Вскоре настал момент истины, когда машины должны были привезти. Однако день получения постоянно откладывался. Со слов потерпевших, Мария постоянно переносила даты, оправдываясь тем, что у нее то операция, то у перевозчика что-то сломалось.

«Жена тогда сказала Марии, чтобы та назвала адрес. Она планировала сама съездить и посмотреть уже эти машины. Та ее отправила в другой город, где она в темноте, по каким-то заброшенным зданиям, по дворам шаталась. Видимо, Мария просто ткнула точку на карте и не думала, что туда реально поедут», — предположил Павел.

Потерпевшие хотели лично посмотреть на машины Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Петлять некуда»

Семьи к тому моменту уже стали подозревать, что их обманывают. Тогда они напрямую приехали к Марии и потребовали, чтобы она вместе с ними съездила посмотреть на обещанные машины.

«Сначала она отнекивалась, перенесла на утро. Потом поняла, что петлять некуда. Позвонила Никите и сказала, что не знает, что ей делать, что всё придумала, а деньги проиграла в казино, и никаких машин не будет», — добавил Павел.

Ярославец считает, что сотрудница автосалона целенаправленно тратила деньги на азартные игры и вытаскивала из «покупателей» средства. Когда ее, как описали сами герои, «вывели на чистую воду», она пообещала вернуть все деньги и написала расписку.

Слов героев, мошенница написала расписку Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Я звонил после всего в CarPrice, спрашивал, были ли у них вообще такие скидки. Они сказали, что такого никогда не было и не могло быть. А ее уволили оттуда сразу же», — дополнил Павел.

Все переписки есть, вся ее схема. У неё ноутбук изымали. Есть фотографии, переводы, расписки. Мы предоставили кучу всего, там сразу видно, что это мошенничество. Но у нас ничего не двигается. Павел потерпевший

Павел добавил, что по их делу Мария даже не проходит обвиняемой, как в ситуации с Никитой.

«В настоящее время оснований для привлечения Марии к уголовной ответственности за присвоение принадлежащих потерпевшей Екатерине денежных средств не имеется», — говорилось в постановлении прокуратуры 18 декабря 2025 года.

Теперь обе семьи вместе с адвокатами пытаются совместить два дела в одно, надеясь, что так оно сдвинется с места.

Что говорят в прокуратуре

Чтобы решить проблему с возвратом средств, потерпевшие семьи обратились в прокуратуру, чтобы ведомство проконтролировало, как идет расследование.

Что известно об уголовном деле Узнать Супруга Никиты Ольга жаловалась на ситуацию в прокуратуру. Такой ответ пришел из ведомства 17 августа 2026 года: «СО ОМВД России по Дзержинскому городскому району 16 августа 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленным лицом в период времени с октября 2022 года по 24 мая 2023 года путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 880 000 рублей, принадлежащих Ольге (полные данные не упоминаются по просьбе героев. — Прим. ред), причинив последней материальный ущерб в крупном размере. По результатам проведенного предварительного расследования следователем СО ОМВД России по Дзержинскому городскому району 8 июля 2024 года уголовное дело в отношении Марии направлено прокурору с обвинительным заключением для изучения. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено 15 января 2025 года. По результатам дополнительного расследования составлено обвинительное заключение, которое начальником СО ОМВД России по Дзержинскому городскому району не согласовано, вынесено постановление о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. В настоящее время расследование уголовного дела не завершено. В связи с нарушением требований ст. 6.1 УПК РФ начальнику СО ОМВД России по Дзержинскому городскому району вынесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено».

Редакция 76.RU уточнила у ведомства, как движется расследование дела. Там сообщили, что вопрос находится на контроле у прокурора Дзержинского района.

«Полиция сейчас решает вопрос об объединении уголовных дел по разным пострадавшим в разных районах города в одно уголовное дело. Это значит, что наказание будет более серьезное, чем по одному эпизоду», — разъяснили в ведомстве.