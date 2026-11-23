Тело 36-летнего музыкального продюсера Эльмира Магеррамова нашли на западе столицы около полудня. Его обнаружили под окнами дома на улице Василия Ланового. По данным источника наших коллег из MSK1.RU , мужчина свел счеты с жизнью.

Ранее вскрылись детали смерти критика и телеведущего Сергея Соседова — он потерял равновесие на ступеньках, поднимаясь в гостиничный номер. Также мы рассказывали о личной жизни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая скончалась на 88-м году жизни. Совсем недавно ушла из жизни советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова. Она скончалась в Израиле в возрасте 92 лет — всего спустя четыре дня после своего дня рождения. Зрителям она запомнилась по роли в популярной комедии «Любовью надо дорожить».