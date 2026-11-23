Тело 36-летнего музыкального продюсера Эльмира Магеррамова нашли на западе столицы около полудня. Его обнаружили под окнами дома на улице Василия Ланового. По данным источника наших коллег из MSK1.RU, мужчина свел счеты с жизнью.
Как стало известно MSK1.RU, причиной смерти мог стать суицид.
Магеррамов — известный музыкальный продюсер. Он сотрудничал с популярными артистами. В их числе Дима Билан, Ольга Бузова, T’Killah, дуэт Artik&Asti и другие.
Последним проектом стала начинающая певица и блогер, выступающая под псевдонимом SLAVYANA (Кристина Журавлева). В разное время он руководил лейблами Self Made Music, Out of Records и Archer Music.
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