Продавать страховой полис хотят по рублю Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Центробанк хочет разрешить продавать ОСАГО по рублю. За денежными переводами россиян начнут еще жестче следить. Уже в начале 2027 года маткапитал вырастет до 1 миллиона рублей, но к новому году подорожают продукты на полках магазинов, а красная икра и вовсе станет роскошью на праздничном столе. Об этих и других новостях экономики рассказывает канал «Денежный бро».

Льготная ипотека разогнала цены на жилье

Массовая льготная ипотека не сделала жилье доступнее для россиян. Напротив, она привела к резкому росту цен на недвижимость, считают в Центробанке.

За короткий период стоимость жилья выросла вдвое, значительно опередив рост доходов населения. Льготы назвали «пройденным этапом» и заявили, что «второй раз на эти грабли никто наступать не собирается».

ОСАГО начнут продавать по рублю

Центробанк хочет разрешить продавать ОСАГО по рублю. Там предлагают опустить нижнюю границу тарифного коридора. Это затронет аккуратных водителей, которых, по оценке регулятора, больше 79% среди покупателей годовых полисов.

Но есть и обратная сторона: верхнюю планку тарифов для обычных автовладельцев хотят поднять на 20%, для такси и грузовиков — на 35%. Причина — дорожающие запчасти и растущие выплаты: за девять месяцев средняя компенсация по ОСАГО достигла 128 тысяч рублей (+11%).

Вырастут тарифы на мобильную связь и интернет

В России могут ускориться темпы роста цен на мобильную связь и домашний интернет. Это следует из подготовленного Минцифры проекта обновленной стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Авторы документа объясняют возможность более быстрого повышения тарифов растущим разрывом между нагрузкой на сети и доходами операторов связи.

За денежными переводами россиян станут следить

С 1 января 2027 года Центральный банк начнёт передавать в налоговую службу информацию о гражданах, получающих регулярные денежные переводы от физических лиц. Критерии, по которым операции будут считаться подозрительными, пока не установлены.

Для тех, кто пользуется переводами на карту, есть хорошая новость: переводы, совершенные в 2026 году, не подпадут под действие новых правил, хотя изначально Министерство финансов планировало проверить и их. Поэтому рекомендуется завершить все переводы до конца декабря.

Маткапитал вырастет до миллиона

Материнский капитал в России вырастет до 1 млн рублей в 2027 году. На первого ребенка выплата составит 778 488 рублей, а на второго — до 1 028 743 рублей в общей сложности, если семья ранее не получала маткапитал на первенца.

Болеть станет выгоднее

Болеть станет выгоднее, но далеко не всем. С 2027 года вырастет максимальная выплата по больничному до 7860 рублей в день, или почти 239 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в Соцфонде.

А вот получить такие выплаты смогут далеко не все. Для этого нужно иметь стаж не менее восьми лет и официально зарабатывать в среднем около 230–250 тысяч рублей в месяц в 2025–2026 годах. Поэтому большинству россиян болеть по-прежнему невыгодно.

Сафонов добился пересмотра дела об алиментах

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов добился пересмотра дела об алиментах на дочь, за которую его обязали отдавать четверть всех доходов. С футболиста взыскали задолженность в 62 млн рублей.

После этого он попросил установить фиксированные выплаты в 300 тысяч в месяц, и Конституционный суд признал, что при сверхвысоких заработках алименты действительно можно снижать, если это не ущемляет интересы ребенка. Теперь дело Сафонова пересмотрят, но 300 тысяч ему пока никто не гарантировал. Уже выплаченные алименты футболист вернуть себе не сможет.

Как считаете, справедливо ли снижать алименты при очень высоких доходах родителей? Да, у расходов на ребенка должны быть разумные пределы Нет, ребенок имеет право на долю доходов родителя Мне бы такие алименты — хоть на месяц!

Теннисистка Андреева стала второй ракеткой мира

19-летняя Мирра Андреева заработала 3,37 млн долларов (277 млн рублей) и получила в подарок фиолетовый Mercedes-AMG SL 55 (стоит от 12 млн рублей). Все это спортсменке досталось за выигрыш в итоговом турнире WTA.

Всего за карьеру россиянка получила уже около 18 млн долларов призовых. Это без учета доходов от рекламных контрактов — так что с финансовой точки зрения сезон у Мирры получился не менее успешным, чем со спортивной.

Красная икра становится роскошью

Перед новым годом растут цены на продукты и алкоголь. Теперь дело дошло и до красной икры, в этом году цены на нее рекордные:

за год икра горбуши подорожала на 154%, до 22,9 тыс. рублей за килограмм;

икра кеты за год подорожала на 111%, до 22,5 тыс.;

икра кижуча подорожала за год на 122%, до 24 тыс.;

Об этих данных сообщил «Коммерсант». Причиной стала путтина и сокращение производства красной икры втрое. Из-за этого новогодние бутерброды рискуют превратиться в предмет роскоши, а спрос на более дешевую икру минтая, сельди и щуки может вырасти на 15–25%.

Новогодние салаты растут в цене

Роскошью на новогоднем столе в этом году может стать не только красная икра, но и всеми любимые салаты. «Чек Индекс» посчитал, что за год традиционная селедка под шубой подорожала на 7%.

В ноябре 2026-го приготовление традиционного новогоднего салата обойдется в среднем в 317 рублей. Больше всего подорожал майонез (+8%), а сельдь, картофель и свекла прибавили по 7%.