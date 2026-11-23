В Ярославле возобновили выдачу разрешений на стройку в зонах затопления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области возобновили выдачу разрешений на застройку зон затоплений и подтоплений. Эта процедура была заморожена с 4 августа 2026 года, после изменений Водного кодекса РФ.

В частности, федеральные власти полностью запретили строить капитальные объекты в зонах затоплений и подтоплений (исключение сделали только для сооружений инженерной защиты). До этого на таких территориях строить было можно, если при этом применялись методы инженерной защиты от негативного воздействия вод — возведение водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений, искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и тому подобное

Однако 7 ноября 2026 года запрет был слегка смягчен и введен переходный период.

«Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в 2026–2030 годах выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, внесение записей в реестр разрешений на строительство и реестр разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при строительстве таких объектов в границах зон затопления, подтопления допускаются в случае, если получившая положительное заключение проектная документация объектов капитального строительства содержит решения по их обеспечению сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», — пояснили в ярославском Министерстве строительства и ЖКХ.

Речь идет о постановлении Правительства Российской Федерации от 28.10.2026 № 1417 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353»

Напомним, введенный запрет на застройку в зонах подтопления и затопления особенно повлиял на экономическую деятельность в регионах, где есть водоемы, в том числе на Ярославскую область. В мэрии Ярославля сообщали, что в городе значительная часть территорий находится в зонах затопления и подтопления. Прежде всего речь идет о Заволжском и Фрунзенском районах.

«К зонам затопления относится 1000 гектаров на территории Ярославля, к зонам подтоплений — 4000 гектаров. В их границы попали и земельные участки льготных категорий граждан для индивидуального жилищного строительства, и территории для комплексного развития территорий», — рассказал главный архитектор города Артем Цымбалов.

По прогнозам Министерства экономического развития Ярославской области, представленным на депутатских слушаниях 9 октября, министр Роман Шувалов отметил ожидаемую тенденцию к сокращению объемов строительства.