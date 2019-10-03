Света нет, но вы держитесь: почему все районы Ярославля погружены во тьму

По вечерам в Ярославле целые микрорайоны погружаются во тьму Фото: Александра Савельева

Со всех районов Ярославля сыплются сообщения: в городе нет освещения по утрам и вечерам. Фонари просто не горят, во тьму погружаются целые микрорайоны. На 2 октября об отсутствии освещения сообщали с улицы Громова в Дзержинском районе, а также с улицы Закгейма в Красноперекопском районе. На днях прокуратура выяснила, что мэрия Ярославля просто не подготовилась к заключению договора с компанией, которая занимается уличным освещением в городе. Контракт истёк 30 сентября, заключение нового требует времени. Но проблемы с освещением возникли не в последние два дня, а стали систематическими. Такое случалось и летом.

В происходящем разбирались на заседании муниципалитета, где вскрылись любопытные факты. Свет в руках частной компании

Вечерний Красноперекопский район Фото: Александра Савельева

Сейчас в городе ситуация следующая: сети уличного освещения принадлежат разным компаниям, в основном «МРСК-Центра» — «Ярэнерго». И ежегодно из бюджета выделяются 230 миллионов рублей на то, чтобы эта компания включала нам свет. Но и это ещё не всё. Ярославль до сих пор освещают устаревшими лампами. — Мы 230 миллионов тратим ежегодно на освещение, а освещается город старым оборудованием. Более 100 миллионов в год тратит город из-за того, что «МРСК-Центра» отказывается менять устаревшие лампы на светодиодные, — возмутился депутат Олег Ненилин. — Мы «Горэлектросеть» продали успешно и полностью стали заложниками ситуации. Если собственник не заинтересован в модернизации абсолютно, надо как-то другим средствами взаимодействовать. Давайте писать губернатору. С отчётом выступил и. о. директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. Он рассказал, что контракт на освещение подписали и скоро в городе будет свет, но компания по-прежнему отказывается переходить на экономичные средства.

— У нас до 31 декабря будет договор с МРСК, она управляет режимом освещения. Сегодня уже в стадии подписания договор с единственным поставщиком. Средства мы изыскали, с департаментом финансов договорились, — сказал Ярослав Овчаров. — Мы прорабатывали вопрос по действующему закону об энергоэффективности. На сегодняшний день договоренности у нас не достигнуты. — Неужели губернатор не может повлиять на это и решить вопрос? В некоторых городах уже и умный город сделан, а у нас даже на квартал контракта нет, мы просто город не освещаем, — возмутился в ответ депутат Анатолий Каширин. Старые сети в авариях По отчёту ДГХ, компания «МРСК-Центра» — «Ярэнерго» владеет городскими сетями, подстанциями уже больше десяти лет. — МРСК в свои сети ничего не вкладывает. Мы только обходимся ремонтом. С того времени как произошла приватизация отдельных линий электропередачи, наблюдается ненадлежащее обслуживание. С этим боремся, работаем, — рассказал Ярослав Овчаров. Также, со слов Овчарова, проблемы с отсутствием освещения связаны именно с авариями на старых сетях. Неполадок возникает всё больше.