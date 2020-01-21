«Очень тяжёлая ситуация»: мэр Ярославля прокомментировал арест своего заместителя Рината Бадаева

Мэр Ярославля говорит, что задержание Бадаева для него стало ударом

— Для меня это, конечно, удар, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Так как человек, который был на этом посту, — Бадаев Ринат, — с точки зрения профессионализма отвечал всем критериям: он был работоспособным, тянул все вопросы, связанные с блоком стройки. А это очень много, и вопросы разноплановые. В такой ситуации, когда в начале года стартуют все программы, проекты... Сейчас очень тяжелая ситуация. Понятно, что мы с ней справимся и все проекты будут реализованы — для этого мы и сидим на своих местах. Я не обладаю той информацией, которая есть в правоохранительных органах. У меня есть только то, что он арестован. Дальше уже органы будут разбираться и дадут свою оценку по результатам следственных мероприятий. Ничего больше комментировать не могу.

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.



Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

