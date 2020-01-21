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Город Задержали заммэра

«Очень тяжёлая ситуация»: мэр Ярославля прокомментировал арест своего заместителя Рината Бадаева

Чиновник рассказал, какой обладает информацией

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Мэр Ярославля говорит, что задержание Бадаева для него стало ударом

Мэр Ярославля говорит, что задержание Бадаева для него стало ударом

Мэр Ярославля Владимир Волков поделился с экспертом «Клуба социологов» Евгением Голубевым своими ощущениями от ареста своего заместителя Рината Бадаева.

— Для меня это, конечно, удар, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Так как человек, который был на этом посту, — Бадаев Ринат, — с точки зрения профессионализма отвечал всем критериям: он был работоспособным, тянул все вопросы, связанные с блоком стройки. А это очень много, и вопросы разноплановые. В такой ситуации, когда в начале года стартуют все программы, проекты... Сейчас очень тяжелая ситуация. Понятно, что мы с ней справимся и все проекты будут реализованы — для этого мы и сидим на своих местах. Я не обладаю той информацией, которая есть в правоохранительных органах. У меня есть только то, что он арестован. Дальше уже органы будут разбираться и дадут свою оценку по результатам следственных мероприятий. Ничего больше комментировать не могу.

Видео: Клуб социологов/Facebook.com

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.

Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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криминалвзяткаРинат Бадаев
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КОММЕНТАРИИ (42)

Гость
21 янв 2020 в 15:56

Согласен с мэром. "Очень тяжелая ситуация". Городом правит НЕУЧ. Областью-охранник. Страной-тоже что-то непонятное и антинародное......

Иван
21 янв 2020 в 15:37

Самому успеть написать заявление об увольнении мало. Надо еще чтобы мэрия тебя выгораживала и приняла заявление задним числом- не хотят следователи проверить причастных? А то никакого уважения к следствию - мэрия помогает разваливать дело, привлечь причастных а то страх совсем потеряли!

Иван
21 янв 2020 в 15:36

"Он был мне как сын, а я ему - как мать!"