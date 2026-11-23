Что случилось с Ириной Безруковой Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Актриса Ирина Безрукова взволновала поклонников неожиданным признанием: последние несколько месяцев звезда практически заново училась ходить. Летом она сломала ногу и могла передвигаться только на костылях.

— К сожалению, после этого мне пришлось отменить премьерный спектакль. Я сыграла только раз, и потом всё это случилось. Вместо меня его играла другая актриса, пока я восстанавливалась. На это ушло два месяца и весь мой отпуск. Я ездила в центр биомеханотерапии заниматься биомеханикой. Реабилитация была сложной, и это было больно, — передает слова актрисы МК.RU.

Вспоминать о своей травме Безрукова не любит. Она лишь поделилась, что пострадала совершенно случайно.

— Я просто сидела, а рядом рабочие устанавливали большие ворота. Ворота сорвались, упали и попали мне на лодыжку. А ведь они могли мне и на голову попасть! — пояснила она.

К счастью, страшные дни реабилитации уже позади. Как говорит сама Ирина, сейчас она ходит как ни в чем не бывало и даже надевает каблуки на красные дорожки. В общем, на здоровье не жалуется.

Напомним, что не так давно Ирина Безрукова огорошила всех жестким заявлением о поступлении Анны Пересильд в Московскую школу кино. Тогда в соцсетях бурно обсуждали то, что девушка прошла три предварительных отборочных тура, но не пришла на итоговый творческий конкурс, на котором обычные абитуриенты сидели часами и ждали оглашения списков. Своим мнением поделилась и Безрукова.