Участники «САП ФЕСТ» превращают обычный заплыв на сапбордах в настоящий карнавал на воде Источник: Городские медиа

Еще недавно сапборды ассоциировались прежде всего со спокойными прогулками по воде. Теперь на них устраивают настоящие карнавалы. Такой формат получил признание и среди специалистов по маркетингу и медиакоммуникациям.

21 ноября в Москве подвели итоги премии «МЕДИАКУЛЬТ — 2026». В этом году награды получили более 20 компаний и проектов в области рекламы, маркетинга, креатива и медиакоммуникаций. Среди победителей оказались и организаторы водных фестивалей.

Одной из отмеченных инициатив стал «САП ФЕСТ» — ежегодный фестиваль, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Его участники не просто соревнуются на сапбордах, но и превращают заплывы в костюмированные шествия на воде. На берегу в это время проходят развлекательные мероприятия, конкурсы и семейные пикники.

Представители «Шкулёв Холдинга» получили премию «МЕДИАКУЛЬТ — 2026» в номинации «Лучшее продвижение спортивных программ» Источник: Пресс-служба премии «Медиакульт»

Проект «Шкулёв Холдинга» получил награду в категории «Социальные проекты» в номинации «Лучшее продвижение спортивных программ».

«Наши сап-фесты — это не только про спорт и ЗОЖ, но и про карнавал, который перерастает в огромный фестиваль на воде», — рассказал менеджер по стратегическим коммуникациям «Шкулёв Холдинга» Никита Федосеев.

На церемонии также отметили проекты из других сфер. В числе лауреатов оказались группа компаний «ИНВИТРО» за продвижение без бюджета, Event Base за внедрение цифровых технологий, банк «Центр-инвест» за продвижение молодежных проектов, группа компаний «Вин ту вин коммуникейшнз» за использование медийных личностей в рекламной кампании и IDEAI Studio за фильм для бренда. К слову, награды победителям в категориях «Видеоконтент» и «Маркетинг и реклама» вручил Никита Федосеев.

Фестиваль отметили на федеральном уровне Источник: Дмитрий Толстошеев \ MSK1.RU