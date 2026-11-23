Он поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье и переживал за его состояние Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер, шоумен и телеведущий Никита Джигурда вышел на связь после операции на сердце. Он записал видео из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии.

«Сейчас уже всё хорошо. Я на ногах перенес инфаркт из Екатеринбурга. В самолете летал, у меня пластинка должна выходить, виниловая. Я летал туда, на лучший завод „Музила“. Ну и там уже хреново стало. Давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву, и так жгло, что жить не хотелось. Но я фаталист», — рассказал шоумен.

Он подтвердил, что запрещал жене вызывать скорую. Она позвонила медикам лишь после того, как он начал задыхаться.

«Врачи говорят: „Удивительно, как я выжил, я перенес инфаркт на ногах“. И просто через день аритмия пошла дикая, я задыхаться стал, поэтому я согласился вызвать скорую. Они сказали, что мне повезло», — отметил актер.

Медики приехали и привели его в чувство. Ему сделали ЭКГ, которая показала обширный инфаркт передней стенки сердца, передает Telegram-канал Mash.